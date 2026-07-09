Chương trình Rise of the Robots của Mouser khám phá các yếu tố cần cân nhắc trong thiết kế robot hình người

THƯỢNG HẢI, ngày 7 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mouser Electronics, Inc., nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu chuyên cung cấp các linh kiện điện tử mới nhất và sản phẩm tự động hóa công nghiệp, hôm nay đã công bố phần mới nhất của chuỗi nội dung công nghệ Cùng hướng tới đổi mới (Empowering Innovation Together - EIT) mang tên Rise of the Robots, khám phá các công nghệ cốt lõi đằng sau robot hình người và tiềm năng chuyển đổi của chúng. Chuỗi nội dung này cho thấy robot hình người đã phát triển từ những cỗ máy đơn giản trở thành các công cụ quan trọng được ứng dụng trong chăm sóc con người, tự động hóa công nghiệp, giáo dục và thậm chí cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất.

Mouser's Rise of the Robots Program Explores Humanoid Design Considerations (PRNewsfoto/Mouser Electronics)

Trong khi khoa học viễn tưởng từ lâu đã hình dung những robot giống con người, những tiến bộ gần đây trong công nghệ cảm biến, truyền động, AI, điện toán nhúng và hệ thống nguồn điện đã tạo điều kiện để robot được triển khai áp dụng trong thực tế tại các môi trường công nghiệp, y tế và những môi trường có mức độ rủi ro cao. Các kỹ sư hiện đang tích hợp khả năng nhận thức đa phương thức, điều khiển thời gian thực và huấn luyện dựa trên mô phỏng bằng cách sử dụng các phương pháp AI vật lý nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và cải thiện hiệu suất. Mặc dù nhiều hệ thống vẫn cần có sự giám sát, chúng đóng vai trò là nền tảng cho các nền tảng robot cộng tác có khả năng tương tác phức tạp như con người. Phần mới nhất của chuỗi EIT tìm hiểu quy trình thiết kế kỹ thuật, những thách thức trong tích hợp hệ thống, cũng như vai trò của hạ tầng hiện hữu, tính an toàn và tỷ suất hoàn vốn (ROI) trong việc định hình quá trình triển khai robot hình người có khả năng mở rộng quy mô.

"Robot hình người đại diện cho sự hội tụ của công nghệ cảm biến, điều khiển và trí tuệ nhúng, đang định hình lại cách các kỹ sư tiếp cận thiết kế hệ thống", Jeff Newell, Chủ tịch Mouser Electronics cho biết. "Thông qua phần mới nhất của chuỗi Cùng hướng tới đổi mới này, chúng tôi cung cấp cho các kỹ sư những thông tin chuyên sâu và nguồn lực cần thiết để hiểu rõ hơn cũng như thích ứng hiệu quả với sự thay đổi này".

Trong podcast The Tech Between Us, Raymond Yin, Giám đốc Nội dung Kỹ thuật tại Mouser Electronics, cùng Leo Chen, Giám đốc Vận hành tại Mỹ của nhà sản xuất robot Engineered Arts, thảo luận về vai trò của robot trong môi trường công nghiệp cũng như cách tiếp cận kỹ thuật nhằm tạo ra các đặc điểm và biểu cảm khuôn mặt giống con người. Ông Chen cũng chia sẻ cách robot hình người Ameca của Engineered Arts được hiện thực hóa nhờ quá trình cân nhắc kỹ lưỡng trong thiết kế.

"Việc phát triển robot hình người đòi hỏi phải giải quyết những thách thức phức tạp ở cấp độ hệ thống liên quan đến khả năng nhận thức, truyền động và điều khiển thời gian thực", ông Yin cho biết. "Trong tập podcast này, chúng tôi phân tích cách các kỹ sư tiếp cận những thách thức đó và những yếu tố cần thiết để xây dựng các hệ thống có thể vận hành ổn định trong môi trường thực tế".

Bên cạnh podcast, chuỗi EIT còn bao gồm một video chuyên sâu, các bài viết kỹ thuật, đồ họa thông tin theo chủ đề, cũng như nội dung độc quyền dành cho người đăng ký, khám phá các ứng dụng thực tiễn của AI trong quy trình làm việc kỹ thuật. Thông qua việc phân tích một loạt các trường hợp AI có thể nâng cao chuyên môn kỹ thuật, các kỹ sư có thể phát triển các công cụ giúp tái định hình cách con người suy nghĩ, ra quyết định và sáng tạo, đồng thời vẫn đảm bảo quyền riêng tư và quyền kiểm soát.

Được thành lập vào năm 2015, chương trình Cùng hướng tới đổi mới của Mouser là một trong những chương trình giáo dục được công nhận rộng rãi nhất trong ngành linh kiện điện tử. Để biết thêm thông tin, truy cập https://www.mouser.com/empowering-innovation/humanoid-robotics-systems/ và theo dõi Mouser trên Facebook, LinkedIn, X, và YouTube.

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SOURCE Mouser Electronics