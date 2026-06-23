Mouser Nhận Giải Thưởng Nhà Phân Phối Qua Danh Mục Điện Tử Của Năm Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương Từ Molex Năm Thứ Tám Liên Tiếp

THƯỢNG HẢI, ngày 22 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mouser Electronics, Inc., nhà phân phối toàn cầu được ủy quyền chuyên cung cấp các linh kiện điện tử và sản phẩm tự động hóa công nghiệp mới nhất, hôm nay thông báo đã nhận Giải thưởng Nhà phân phối qua Danh mục Điện tử của Năm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC e-Catalogue Distributor of the Year Award) từ Molex, công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử và nhà đổi mới khả năng kết nối. Đây là năm thứ tám Mouser được vinh danh với giải thưởng hàng đầu này.

Mouser Receives Molex’s APAC e-Catalogue Distributor of the Year Award for Eighth Consecutive Year

Giải thưởng ghi nhận kết quả hoạt động mạnh mẽ của Mouser tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2025, bao gồm tăng trưởng khách hàng bền vững, tiếp tục mở rộng quy mô doanh số bán ra, quản lý tồn kho hiệu quả và duy trì hiệu quả vận hành xuất sắc. Kể từ lần đầu tiên được trao giải vào năm 2018, Mouser đã thể hiện năng lực thực thi dẫn đầu ngành và cam kết vững chắc trong việc mang lại chất lượng dịch vụ vượt trội.

"Mouser tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn cho phân phối dịch vụ chất lượng cao, và chúng tôi tự hào ghi nhận hiệu suất vượt trội cùng sự tận tâm của họ trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng", Jennifer Paukert, Phó Chủ tịch phụ trách Phân phối Toàn cầu của Molex cho biết. "Khả năng đưa sản phẩm mới ra thị trường nhanh chóng, hỗ trợ kỹ sư bằng các tài nguyên kỹ thuật chuyên sâu, và hỗ trợ các đội nhóm thu mua với nguồn cung đáng tin cậy và dịch vụ phản hồi nhanh giúp họ trở thành một đối tác đặc biệt. Chúng tôi xin chúc mừng họ vì thành tựu xứng đáng này".

"Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự công nhận từ Molex và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên", Daphne Tien, Phó Chủ tịch phụ trách Tiếp thị và Phát triển kinh doanh khu vực APAC của Mouser cho biết. "Giải thưởng này phản ánh cam kết của chúng tôi không chỉ đối với hiệu quả vận hành xuất sắc, mà còn đối với việc hỗ trợ cộng đồng kỹ sư và thu mua trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thông qua việc cung cấp các công nghệ mới nhất, tài nguyên toàn diện và trải nghiệm mua sắm liền mạch, chúng tôi hướng tới việc giúp khách hàng đổi mới nhanh hơn và tự tin thích ứng với chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp".

Với hơn 180.000 sản phẩm Molex có thể đặt hàng, trong đó hơn 35.000 sản phẩm có sẵn trong kho và sẵn sàng giao ngay, Mouser cung cấp danh mục giải pháp Molex đa dạng phục vụ các ứng dụng như truyền thông, trung tâm dữ liệu, giao thông vận tải, y tế và công nghiệp.

Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm Molex có sẵn từ Mouser Electronics, vui lòng truy cập https://www.mouser.com/manufacturer/molex/.

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SOURCE Mouser Electronics