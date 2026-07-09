Mouser Bahas Masa Depan Robot Humanoid Lewat Episode "Rise of the Robots"

Selama bertahun-tahun, robot yang menyerupai manusia hanya hadir dalam cerita fiksi ilmiah. Namun, kemajuan pesat dalam teknologi sensor, aktuator, kecerdasan buatan (AI), komputasi tertanam (embedded computing), dan sistem kelistrikan mendukung robot humanoid beroperasi di berbagai lingkungan kerja nyata, mulai dari sektor industri hingga layanan kesehatan. Untuk meningkatkan kemampuan robot, para insinyur memadukan sistem persepsi multimodal, sistem kendali waktu nyata, serta pelatihan berbasis simulasi yang didukung pendekatan AI fisik. Langkah ini turut mempercepat proses pengembangan robot dan meningkatkan performa robot. Meski sebagian besar sistem masih memerlukan pengawasan manusia, teknologi tersebut telah menjadi fondasi bagi robot kolaboratif yang mampu berinteraksi secara lebih kompleks dan semakin menyerupai manusia. Melalui episode terbaru EIT, Mouser Electronics mengulas berbagai aspek penting dalam pengembangan robot humanoid, mulai dari proses perancangan, tantangan integrasi sistem, hingga peran infrastruktur yang telah ada, faktor keselamatan, dan tingkat pengembalian investasi (ROI), dalam mendukung penerapan robot humanoid secara lebih luas.

"Robot humanoid merupakan perpaduan antara teknologi sensor, sistem kendali, dan kecerdasan tertanam yang mengubah cara insinyur merancang sistem," ujar President, Mouser Electronics, Jeff Newell. "Melalui episode terbaru Empowering Innovation Together, kami ingin membantu para insinyur memahami perkembangan tersebut sekaligus mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang terus berlangsung."

Dalam siniar (podcast) The Tech Between Us, Director, Technical Content, Mouser Electronics, Raymond Yin, berbincang dengan Head, US Operations, perusahaan robotika Engineered Arts, Leo Chen. Keduanya membahas peran robotika di lingkungan industri, serta pendekatan rekayasa untuk menciptakan fitur wajah dan ekspresi yang semakin menyerupai manusia. Chen juga menjelaskan proses pengembangan Ameca, robot humanoid buatan Engineered Arts yang dikenal luas karena kemampuan ekspresinya, serta berbagai pertimbangan desain yang mendasari pembuatannya.

"Pengembangan robot humanoid melibatkan tantangan yang kompleks, mulai dari sistem persepsi, aktuasi, hingga kendali waktu nyata," kata Yin. "Dalam episode ini, kami membahas cara insinyur menghadapi tantangan tersebut dan apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sistem yang dapat beroperasi secara andal di lingkungan nyata."

Selain podcast, program EIT Mouser juga mencakup video, artikel teknis, infografis, serta konten eksklusif untuk pelanggan tentang penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menelaah berbagai kasus penggunaan AI yang meningkatkan kapabilitas teknis, insinyur dapat mengembangkan sarana yang membantu manusia mengubah pola pikir, mengambil keputusan, dan berkreasi—tanpa mengorbankan privasi dan kendali pengguna.

Pertama kali diluncurkan pada 2015, program Empowering Innovation Together dari Mouser merupakan salah satu program edukasi yang terkemuka di industri komponen elektronik. Informasi selengkapnya: https://www.mouser.com/empowering-innovation/engineering-ai-daily/. Ikuti akun media sosial Mouser di Facebook, LinkedIn, X, dan YouTube.

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SOURCE Mouser Electronics