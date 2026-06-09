Mouser Electronics lần đầu tiên nhận giải thưởng Top Customer Count Asia 2025 Award của NXP

THƯỢNG HẢI, ngày 8 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mouser Electronics, Inc., nhà phân phối toàn cầu được ủy quyền chuyên cung cấp các linh kiện điện tử mới nhất và sản phẩm tự động hóa công nghiệp, chính thức công bố nhận được giải thưởng Top Customer Count Asia 2025 Award từ NXP® Semiconductors, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về các giải pháp kết nối bảo mật dành cho các ứng dụng nhúng.

Mouser Electronics Receives NXP's Top Customer Count Asia 2025 Award For the First Time (PRNewsfoto/Mouser Electronics)

Giải thưởng này ghi nhận Mouser đã đạt số lượng khách hàng mới và khách hàng đang hoạt động cao nhất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2025, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng của NXP và đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ của NXP tại các thị trường trọng điểm. Mouser liên tục đưa các sản phẩm mới nhất và công nghệ tiên tiến của NXP ra thị trường, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực ô tô, công nghiệp và ứng dụng AI biên. Nhờ năng lực giới thiệu sản phẩm mới mạnh mẽ cùng hệ thống quản lý tồn kho hiệu quả, Mouser đã góp phần đẩy nhanh quá trình tiếp cận thị trường cũng như sự tăng trưởng của các giải pháp NXP trên toàn khu vực.

"Chúng tôi rất vui mừng trao giải thưởng Top Customer Count Asia 2025 Award cho Mouser nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của công ty đối với chiến lược mở rộng khách hàng của NXP trong khu vực", Luca Difalco, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kinh doanh Kênh phân phối Toàn cầu và Giải pháp Công nghiệp tại NXP Semiconductors cho biết. "Khả năng kết nối với các kỹ sư thiết kế và chuyên gia thu mua mới, kết hợp với chuyên môn kỹ thuật sâu rộng và năng lực vận hành xuất sắc, đã giúp Mouser trở thành một nhà phân phối được đánh giá cao".

"Việc nhận được giải thưởng này từ NXP là một vinh dự lớn và là minh chứng cho những nỗ lực cùng sự cống hiến của toàn thể đội ngũ Mouser", Daphne Tien, Phó Chủ tịch phụ trách Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh của Mouser khu vực APAC chia sẻ. "Là một trong những đối tác cung ứng được chúng tôi đánh giá cao, chúng tôi cam kết mang các công nghệ mới nhất của NXP đến với cộng đồng kỹ thuật".

Mouser hiện cung cấp danh mục đa dạng các giải pháp mới nhất của NXP, hỗ trợ phát triển các giải pháp sáng tạo cho thị trường ô tô, công nghiệp và IoT, thiết bị di động cũng như hạ tầng truyền thông.

Để tìm hiểu thêm về danh mục sản phẩm phong phú của NXP do Mouser phân phối, vui lòng truy cập https://www.mouser.com/manufacturer/nxp-semiconductors/.

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SOURCE Mouser Electronics