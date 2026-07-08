โครงการ Rise of the Robots ของ Mouser สำรวจข้อพิจารณาด้านการออกแบบหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
News provided byMouser Electronics
08 Jul, 2026, 15:40 CST
เซี่ยงไฮ้, 7 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Mouser Electronics, Inc. ผู้จัดจำหน่ายระดับโลกที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งนำเสนอชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ล่าสุดและผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม ในวันนี้ได้ประกาศเปิดตัวตอนล่าสุดของซีรีส์เนื้อหาด้านเทคโนโลยี Empowering Innovation Together (EIT) ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ Rise of the Robots ซึ่งสำรวจเจาะลึกเทคโนโลยีสำคัญที่อยู่เบื้องหลังหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ และศักยภาพของหุ่นยนต์เหล่านี้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ซีรีส์ดังกล่าวนำเสนอให้เห็นว่าหุ่นยนต์ได้พัฒนาจากเครื่องจักรที่มีหน้าที่พื้นฐานเรียบง่าย จนกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ถูกนำไปใช้ในการให้การดูแลผู้คน ระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และแม้กระทั่งการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและทรหดที่สุด
แม้ว่าวรรณกรรมและสื่อแนววิทยาศาสตร์จะจินตนาการถึงหุ่นยนต์ที่มีรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ความก้าวหน้าล่าสุดในด้านเทคโนโลยีการตรวจจับ ระบบขับเคลื่อน ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การประมวลผลแบบฝังตัว (embedded computing) และระบบพลังงาน ได้ทำให้การนำหุ่นยนต์ไปใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการดูแลสุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง โดยในปัจจุบัน เหล่าวิศวกรกำลังบูรณาการการรับรู้ข้อมูลหลายรูปแบบ การควบคุมแบบเรียลไทม์ และการฝึกฝนผ่านการจำลอง โดยอาศัยแนวทางของ Physical AI เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ แม้ว่าระบบจำนวนมากในปัจจุบันยังคงต้องอาศัยการกำกับดูแล แต่ระบบเหล่านี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของแพลตฟอร์มหุ่นยนต์แบบทำงานร่วมกับมนุษย์ ที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างซับซ้อนและมีลักษณะคล้ายมนุษย์ โดยเนื้อหาตอนล่าสุดของซีรีส์ Empowering Innovation Together (EIT) นี้จะสำรวจกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ความท้าทายในการบูรณาการระบบ ตลอดจนบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานเดิม ความปลอดภัย และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดแนวทางการนำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ไปใช้งานจริงในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เป็นผลลัพธ์ของการมาบรรจบกันระหว่างเทคโนโลยีการตรวจจับ การควบคุม และระบบอัจฉริยะแบบฝังตัว ซึ่งกำลังพลิกโฉมแนวทางที่วิศวกรใช้ในการออกแบบระบบ" Jeff Newell ประธานบริษัท Mouser Electronics กล่าว "เราช่วยมอบข้อมูลเชิงลึกและทรัพยากรที่จำเป็นให้แก่วิศวกร เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น ผ่านตอนล่าสุดของซีรีส์ Empowering Innovation Together"
ในรายการพอดแคสต์ The Tech Between US ทาง Raymond Yin ผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาด้านเทคนิคของ Mouser Electronics และ Leo Chen หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกาของบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ Engineered Arts ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางด้านวิศวกรรมในการสร้างลักษณะใบหน้าและการแสดงออกทางสีหน้าที่มีความคล้ายคลึงมนุษย์ นอกจากนี้ Chen ยังอธิบายถึงกระบวนการที่ทำให้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของ Engineered Arts คือ Ameca ถือกำเนิดขึ้น โดยอาศัยการพิจารณาด้านการออกแบบอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอน
"การพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จำเป็นต้องแก้ไขความท้าทายที่ซับซ้อนในระดับทั้งระบบ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล ระบบขับเคลื่อน ไปจนถึงการควบคุมแบบเรียลไทม์" Yin กล่าว "ในตอนนี้ เราจะอธิบายให้เห็นว่าวิศวกรรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นอย่างไร และต้องอาศัยองค์ประกอบใดบ้างในการสร้างระบบที่สามารถทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมใช้งานจริง"
นอกเหนือจากพอดแคสต์แล้ว ซีรีส์ EIT ยังประกอบด้วยวิดีโอเชิงลึก บทความทางเทคนิค อินโฟกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว ตลอดจนเนื้อหาสำหรับสมาชิกผู้ติดตามโดยเฉพาะ ซึ่งนำเสนอการประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมในทางปฏิบัติ ด้วยการสำรวจกรณีศึกษาที่หลากหลายซึ่ง AI สามารถเข้ามาเสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มี วิศวกรจึงสามารถพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยพลิกโฉมวิธีที่ผู้คนใช้ในการคิด ตัดสินใจ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวและการควบคุมไว้ได้
โครงการ Empowering Innovation Together ของ Mouser ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เป็นหนึ่งในโครงการด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mouser.com/empowering-innovation/humanoid-robotics-systems/ และติดตาม Mouser ได้ทาง Facebook, LinkedIn, X และ YouTube
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SOURCE Mouser Electronics
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