Computex 2026: SSSTC mở rộng danh mục SSD hỗ trợ làm mát ngâm chất lỏng nhằm giải quyết thách thức tản nhiệt cho trung tâm dữ liệu AI

ĐÀI BẮC, ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Solid State Storage Technology Corporation (SSSTC), công ty con của Kioxia Corporation và là nhà cung cấp SSD hàng đầu thế giới, đang giới thiệu các dòng SSD doanh nghiệp được thiết kế cho môi trường làm mát ngâm chất lỏng và tối ưu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI, cùng danh mục toàn diện các giải pháp SSD công nghiệp và doanh nghiệp.

Khi AI tạo sinh và điện toán mật độ cao phát triển, quản lý nhiệt trở thành yếu tố then chốt. Để giải quyết vấn đề này, SSSTC đã tối ưu các SSD cho môi trường làm mát ngâm chất lỏng bằng cách tăng cường khả năng chống ăn mòn thông qua vật liệu chuyên dụng, bảo vệ linh kiện và thiết kế cấu trúc. Danh mục sản phẩm bao gồm các dòng SATA ER3, ER4 và ER5, cùng các dòng PCIe® U.2 PJ1 và EJ5.

Các SSD này được tối ưu hóa cho môi trường làm mát ngâm chất lỏng, nơi toàn bộ hệ thống được ngâm trong chất lỏng điện môi không dẫn điện. Nhờ tận dụng nhiệt dung cao và đặc tính đối lưu của chất lỏng, nhiệt được phân tán hiệu quả thông qua quá trình tuần hoàn chất lỏng và trao đổi nhiệt.

Phương pháp này giúp giảm sự phụ thuộc vào hệ thống làm mát bằng không khí truyền thống, đồng thời cải thiện chỉ số Hiệu quả sử dụng điện năng (PUE) và độ tin cậy tổng thể của hệ thống.

SSSTC cũng đang giới thiệu loạt SSD công nghiệp và doanh nghiệp được tối ưu cho các ứng dụng AI và điện toán biên. Các SSD công nghiệp hỗ trợ Edge AI (AI tại biên) và triển khai trong môi trường khắc nghiệt, với dải nhiệt độ hoạt động từ -40 °C đến 85 °C, đồng thời sở hữu thiết kế chống rung và chống va đập dành cho môi trường ngoài trời và công nghiệp. Kiến trúc pSLC nâng cao độ bền cho các khối lượng công việc ghi dữ liệu cường độ cao liên tục, trong khi cơ chế PLP (bảo vệ khi mất điện) đa tầng — bao gồm PLP phần cứng, PLP firmware và PLN — mang đến khả năng bảo vệ dữ liệu linh hoạt.

Các dòng ổ cứng SSD eTLC cấp doanh nghiệp được thiết kế để mang lại hiệu năng ổn định cho khối lượng công việc AI, cung cấp các tùy chọn độ bền 1 và 3 DWPD trong vòng 5 năm cho các cường độ công việc khác nhau. Với khối lượng công việc liên tục, các SSD này duy trì hơn 90% độ ổn định IOPS ngẫu nhiên, giúp giảm thiểu biến động hiệu năng. Firmware được tối ưu cho điện toán mật độ cao cho phép vận hành với độ trễ thấp, trong khi PLP dựa trên tụ điện và hỗ trợ làm mát ngâm chất lỏng đảm bảo hiệu năng đáng tin cậy trong các môi trường triển khai yêu cầu cao.

Với hơn 18 năm kinh nghiệm tự phát triển firmware, SSSTC hiểu được các nhu cầu lưu trữ đa dạng trong nhiều ngành nghề và cung cấp các tùy chọn tùy biến linh hoạt, bao gồm mức dung lượng dự phòng (over-provisioning) có thể tùy chỉnh, tối ưu tuổi thọ và dung lượng, tối ưu hiệu năng và điện năng tiêu thụ, cũng như phát triển firmware chuyên biệt cho ứng dụng. SSSTC tiếp tục cam kết hỗ trợ khách hàng xây dựng hạ tầng lưu trữ AI ổn định, hiệu quả và bền vững.

Giới thiệu về SSSTC

Được thành lập vào năm 2008, SSSTC trở thành công ty con của Kioxia Corporation vào năm 2020 và cung cấp các dòng SSD chất lượng cao nhờ firmware tự phát triển và chuyên môn về NAND. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website của SSSTC.

Lưu ý: PCIe là nhãn hiệu đã được đăng ký của PCI-SIG.

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