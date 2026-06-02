Computex 2026 : SSSTC élargit sa gamme de SSD à refroidissement par immersion pour répondre aux défis thermiques des centres de données d'IA

TAIPEI, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Solid State Storage Technology Corporation (SSSTC), une filiale de Kioxia Corporation et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de SSD, présente ses SSD d'entreprise conçus pour le refroidissement par immersion et mis au point pour les centres de données axés sur l'IA, ainsi qu'un portefeuille complet de solutions SSD industrielles et d'entreprise.

Avec l'évolution de l'IA générative et du calcul à haute densité, la gestion thermique est essentielle. Pour y remédier, SSSTC a optimisé ses SSD pour les environnements de refroidissement par immersion en améliorant la résistance à la corrosion grâce à des matériaux spécialisés, à la protection des composants et à la conception structurelle. La gamme comprend les séries SATA ER3, ER4 et ER5, ainsi que les séries PCIe® U.2 PJ1 et EJ5.

Ces SSD sont optimisés pour les environnements de refroidissement par immersion, où les systèmes sont immergés dans des fluides diélectriques non conducteurs. En exploitant la capacité thermique élevée et les propriétés de convection des liquides, la chaleur peut être efficacement dissipée par la circulation des fluides et l'échange de chaleur. Cette approche réduit la dépendance à l'égard du refroidissement par air traditionnel tout en améliorant l'efficacité énergétique (PUE) et la fiabilité globale du système.

SSSTC met également en avant une gamme de SSD industriels et d'entreprise optimisés pour l'IA et les applications à la périphérie. Les SSD industriels prennent en charge les déploiements de l'IA en périphérie et dans des environnements difficiles, avec des températures de fonctionnement comprises entre -40 °C et 85 °C, ainsi que des designs anti-vibration et résistants aux chocs pour les environnements extérieurs et industriels. L'architecture pSLC améliore l'endurance pour les charges de travail intensives en écriture, tandis qu'un cadre PLP (Power Loss Protection) à plusieurs niveaux (y compris PLP matériel, PLP micrologiciel et PLN) assure une protection flexible des données.

Les SSD eTLC d'entreprise sont conçus pour offrir des performances stables aux charges de travail de l'IA, en proposant des options d'endurance de 1 et 3 DWPD sur une période de cinq ans pour différentes intensités de charge de travail. Dans le cadre de charges de travail soutenues, ils conservent plus de 90 % de cohérence IOPS aléatoire, ce qui réduit les fluctuations de performances. Le micrologiciel optimisé pour le calcul à haute densité permet un fonctionnement à faible latence, tandis que le PLP à base de condensateurs et le refroidissement par immersion garantissent des performances fiables dans des environnements de déploiement exigeants.

Avec plus de 18 ans d'expertise en matière de développement de micrologiciels en interne, SSSTC comprend les diverses exigences de stockage des industries et offre des options de personnalisation flexibles, y compris l'over-provisioning configurable, l'optimisation de la durée de vie et de la capacité, le réglage des performances et de la puissance, et le développement de micrologiciels spécifiques à l'application. SSSTC reste déterminée à aider ses clients à construire des infrastructures de stockage d'IA stables, efficaces et durables.

À propos de SSSTC

Fondée en 2008, SSSTC est devenue une filiale de Kioxia Corporation en 2020 et fournit des SSD de qualité supérieure grâce à son expertise interne en matière de microprogrammes et de NAND. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de SSSTC.

Remarque : PCIe est une marque déposée de PCI-SIG.

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