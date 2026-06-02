Computex 2026: SSSTC ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ SSD ระบายความร้อนแบบแช่ รับมือความท้าทายด้านความร้อนในศูนย์ข้อมูล AI
News provided bySSSTC
02 Jun, 2026, 12:07 CST
ไทเป, 2 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Solid State Storage Technology Corporation (SSSTC) บริษัทในเครือ Kioxia Corporation และเป็นผู้ให้บริการ SSD ชั้นนำระดับโลก กำลังจัดแสดง SSD ระดับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อการระบายความร้อนแบบแช่ (immersion cooling) และได้รับการพัฒนาทางวิศวกรรมสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชัน SSD ที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมและองค์กร
เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิด (generative AI) และการประมวลผลความหนาแน่นสูงกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการความร้อนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อตอบโจทย์นี้ SSSTC ได้ปรับปรุง SSD ของบริษัทให้รับกับสภาพแวดล้อมการระบายความร้อนแบบแช่ โดยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนผ่านวัสดุพิเศษ การปกป้องส่วนประกอบ และการออกแบบโครงสร้าง กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยซีรี่ส์ SATA ER3, ER4 และ ER5 รวมถึงซีรี่ส์ PCIe® U.2 PJ1 และ EJ5
SSD เหล่านี้ถูกปรับให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการระบายความร้อนแบบแช่ ซึ่งระบบจะแช่อยู่ในของเหลวไดอิเล็กทริกเหลวที่ไม่นำไฟฟ้า การใช้ประโยชน์จากความจุความร้อนสูงและคุณสมบัติการพาความร้อนของของเหลวทำให้ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการไหลเวียนของของเหลวและการแลกเปลี่ยนความร้อน วิธีการนี้ช่วยลดการพึ่งพาการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบเดิม พร้อมกับช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) และความเชื่อถือได้โดยรวมของระบบ
นอกจากนี้ SSSTC ยังชูไฮไลต์ SSD ระดับอุตสาหกรรมและองค์กรหลากหลายรุ่นที่ปรับแต่งมาเพื่อการนำไปใช้ใน AI และ Edge โดย SSD ระดับอุตสาหกรรมรองรับ Edge AI และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง มีอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -40 °C ถึง 85 °C พร้อมการออกแบบป้องกันการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสำหรับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งและอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม pSLC ช่วยเพิ่มความทนทานสำหรับเวิร์กโหลดที่เน้นการเขียนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เฟรมเวิร์ก PLP (Power Loss Protection กล่าวคือ การป้องกันการสูญเสียพลังงาน) หลายระดับ ซึ่งรวมถึง PLP ฮาร์ดแวร์ PLP เฟิร์มแวร์ และ PLN ช่วยให้การคุ้มครองข้อมูลมีความยืดหยุ่น
SSD ระดับองค์กรแบบ eTLC ออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่เสถียรสำหรับเวิร์กโหลด AI โดยมีตัวเลือกความทนทาน 1 และ 3 DWPD ในระยะเวลาห้าปีสำหรับความเข้มข้นของเวิร์กโหลดที่แตกต่างกัน ภายใต้ภาระงานต่อเนื่อง SSD เหล่านี้รักษาความเสถียรของ IOPS แบบสุ่มได้มากกว่า 90% จึงช่วยลดความผันผวนของประสิทธิภาพให้เหลือน้อยที่สุดได้ ส่วนเฟิร์มแวร์ที่ปรับให้เหมาะสำหรับการประมวลผลความหนาแน่นสูงช่วยให้การทำงานมีความหน่วงต่ำ ในขณะที่ PLP แบบใช้ตัวเก็บประจุและการระบายความร้อนแบบแช่ช่วยให้ประสิทธิภาพเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
ด้วยประสบการณ์พัฒนาเฟิร์มแวร์ภายในองค์กรกว่า 18 ปี SSSTC เข้าใจความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และนำเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น รวมถึงการกันพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพอายุการใช้งานและความจุ การปรับแต่งประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน และการพัฒนาเฟิร์มแวร์เฉพาะแอปพลิเคชัน SSSTC ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูล AI ที่เสถียร มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป
เกี่ยวกับ SSSTC
SSSTC ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 และกลายเป็นบริษัทในเครือของ Kioxia Corporation ในปี 2563 โดยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ SSD คุณภาพสูงด้วยเฟิร์มแวร์และความเชี่ยวชาญด้าน NAND ที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ SSSTC
หมายเหตุ: PCIe เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PCI-SIG
SOURCE SSSTC
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