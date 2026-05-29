Crystal Lagoons Ra Mắt Mô Hình Small Lagoons by Crystal Lagoons™ 500 m² mới, Đặt Dấu Chấm Hết cho Kỷ Nguyên Bể Bơi Thương Mại

Công ty hàng đầu thế giới về công nghệ biển hồ nhân tạo trong vắt giới thiệu sản phẩm có kích thước nhỏ nhất từ trước đến nay — một tiện ích bền vững được cấp bằng sáng chế, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng bên bờ biển đích thực với chi phí thấp hơn nhiều so với bể bơi thông thường, lần đầu tiên cạnh tranh trực tiếp với các bể bơi thương mại.

MIAMI, ngày 29 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons, công ty đa quốc gia chuyên về đổi mới sáng tạo công nghệ nước, nhà cung cấp tiện ích hàng đầu thế giới, đã công bố ra mắt mô hình Small Lagoons by Crystal Lagoons™ 500 m² mới, là biển hồ nhân tạo có kích thước nhỏ nhất mà công ty từng cung cấp. Lần đầu tiên, khái niệm và công nghệ độc quyền của Crystal Lagoons được cung cấp với quy mô cạnh tranh trực tiếp với các bể bơi thương mại, mang đến cho các nhà phát triển bất động sản và dịch vụ lưu trú một giải pháp thay thế đột phá, bền vững cho các bể bơi truyền thống — một giải pháp biến bất kỳ dự án nào thành điểm đến nghỉ dưỡng bên bờ biển.

Crystal Lagoons Launches New 500 m² Small Lagoons by Crystal Lagoons™ Model, Marking the End of the Commercial Swimming Pool Era

Khác với các bể bơi thương mại vẫn dựa vào bê tông sơn, hệ thống lọc lớn và phòng máy quá khổ, Small Lagoons by Crystal Lagoons™ sử dụng công nghệ xây dựng và vận hành độc quyền. Hệ thống này kết hợp giải pháp lớp lót giúp loại bỏ việc sơn lại và sửa chữa bê tông với công nghệ keo tụ siêu âm, giúp giảm đáng kể yêu cầu về cơ sở hạ tầng.

Mô hình 500 m² mới này gia nhập danh mục Small Lagoons by Crystal Lagoons™ hiện có với các mô hình từ 1000 m² đến 4000 m² giúp giảm thời gian thiết kế, đơn giản hóa thủ tục cấp phép và đẩy nhanh tiến độ triển khai.

"Bể bơi đã trở thành dĩ vãng", ông Jean Pierre Juanchich, Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Cầu của Crystal Lagoons, cho biết. "Lần đầu tiên, các nhà phát triển có thể tiếp cận công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi với kích thước phù hợp với các dự án nhỏ nhất — mang lại mọi thứ mà một bể bơi thông thường không thể: trải nghiệm lối sống bên bờ biển đích thực, với chi phí xây dựng và bảo trì thấp hơn nhiều. Trong khi các bể bơi được thiết kế chủ yếu để bơi lội, Small Lagoons by Crystal Lagoons™ lại biến các tòa nhà thành những điểm đến hấp dẫn."

Ưu điểm vượt trội so với bể bơi thương mại:

Chi phí xây dựng và bảo trì thấp hơn nhiều

Thời gian thi công 3 tháng

Không cần phòng máy

Tính khác biệt và tăng doanh số bán hàng

Không Chỉ Là Bể Bơi, Mà Còn Là Điểm Đến

Không giống như các bể bơi thông thường, vốn mang đến trải nghiệm bơi lội trong một khung cảnh với vẻ ngoài nhân tạo, Small Lagoons by Crystal Lagoons™ tạo ra một thiên đường nhiệt đới với những bãi biển cát trắng, nước màu ngọc lam, các hoạt động thể thao dưới nước, quầy bar tại bãi tắm, các sự kiện và điểm sáng tạo đặc trưng của thương hiệu là Lagoon Lounge - một khu vực có rìa nông hình chữ L với những chiếc ghế ngập nước, tái định nghĩa trải nghiệm với nước của mọi người.

Đối với các nhà phát triển, tác động này có thể đo lường được. Small Lagoons by Crystal Lagoons™ tạo ra doanh số bán hàng chưa từng có, tăng khoảng chênh lệch giá cao cấp, tốc độ bán và tỷ lệ lấp đầy — giúp công nghệ này trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các khách sạn boutique, các tòa dân cư trung tầng, các dự án phức hợp và các cộng đồng trước đây không có lựa chọn biển hồ nhân tạo.

Giới thiệu về Crystal Lagoons

Crystal Lagoons là một công ty đa quốc gia chuyên về đổi mới sáng tạo với công nghệ bền vững cho biển hồ nhân tạo trong vắt có kích thước không giới hạn với chi phí thấp, sử dụng năng lượng lọc ít hơn tới 100 lần so với các bể bơi truyền thống, ít hơn 33 lần lượng nước so với một sân golf và chỉ bằng 40% so với một công viên cùng diện tích. Với 1.000 dự án đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau tại hơn 60 quốc gia, Crystal Lagoons đang mang trải nghiệm nghỉ dưỡng bên bờ biển đến mọi nơi trên thế giới.

SOURCE Crystal Lagoons