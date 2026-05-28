Crystal Lagoons lanza su nuevo modelo Small Lagoons by Crystal Lagoons™ de 500 m² y marca el fin de la piscina comercial

El líder mundial en tecnología de lagunas cristalinas presenta su laguna más pequeña: un concepto patentado que ofrece una experiencia de playa a una fracción del costo de una piscina convencional y que, por primera vez, compite directamente con las piscinas comerciales.

MIAMI, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons anunció el lanzamiento de Small Lagoons by Crystal Lagoons™ de 500 m², su laguna más pequeña hasta la fecha. Por primera vez, su tecnología sustentable se ofrece en una superficie que compite directamente con las piscinas comerciales, brindando a desarrolladores inmobiliarios y hoteleros una alternativa disruptiva para convertir cualquier proyecto en un destino de vida de playa.

Crystal Lagoons Launches New 500 m² Small Lagoons by Crystal Lagoons™ Model, Marking the End of the Commercial Swimming Pool Era

A diferencia de las piscinas comerciales, que dependen de hormigón pintado, grandes sistemas de filtración y amplias salas de máquinas, Small Lagoons by Crystal Lagoons™ utilizan una tecnología propietaria de construcción y operación. El sistema combina una solución de liner que elimina el repintado y las reparaciones del concreto con floculación ultrasónica que reduce los requerimientos de infraestructura.

El nuevo modelo se integra al portafolio existente de 1.000 m² a 4.000 m² que reducen tiempos de diseño, agilizan permisos y aceleran la ejecución.

"Las piscinas son cosa del pasado", afirmó Jean Pierre Juanchich, Director Global de Negocios de Crystal Lagoons. "Por primera vez, los desarrolladores pueden acceder a nuestra tecnología en un tamaño pensado para proyectos pequeños, con todo lo que una piscina no ofrece: vida de playa a una fracción de los costos de construcción y mantenimiento. Mientras las piscinas solo sirven para nadar, Small Lagoons by Crystal Lagoons™ transforman los desarrollos en destinos."

Ventajas frente a piscinas comerciales:

Una fracción del costo de construcción y mantención

3 meses de construcción

No requieren salas de máquinas

Diferencian y aumentan las ventas

Más que una piscina: un destino

A diferencia de las piscinas, limitadas al nado, Small Lagoons by Crystal Lagoons™ recrean un paraíso tropical con playas de arena blanca, aguas turquesas, deportes náuticos, bares acuáticos, eventos, además del Lagoon Lounge, la insignia de la marca: un borde en L con asientos sumergidos.

Para los desarrolladores el impacto es medible: Small Lagoons by Crystal Lagoons™ incrementan la plusvalía, la velocidad de ventas y la ocupación, poniendo la tecnología al alcance de hoteles boutique, desarrollos residenciales de mediana altura, proyectos de uso mixto y otras comunidades.

Acerca de Crystal Lagoons

Crystal Lagoons es una multinacional de innovación con tecnología sustentable para crear lagunas cristalinas de tamaño ilimitado a bajo costo. Consume hasta 100 veces menos energía de filtración que una piscina tradicional, 33 veces menos agua que un campo de golf y el 40% del agua de un parque de igual superficie. Con 1.000 proyectos en distintas etapas en 60+ países, Crystal Lagoons lleva la vida de playa a cualquier rincón del mundo.

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