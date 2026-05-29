Crystal Lagoons Luncurkan Model Baru Small Lagoons by Crystal Lagoons™ Seluas 500 m², Menandai Akhir Era Kolam Renang Komersial

Berbeda dengan kolam renang komersial yang masih mengandalkan beton berlapis dicat, sistem filtrasi besar, dan ruang mesin yang terlalu besar, Small Lagoons by Crystal Lagoons™ menggunakan teknologi bangunan dan pengoperasian miliknya. Sistem ini menggabungkan solusi pelapis yang tidak memerlukan pengecatan ulang dan perbaikan beton berkat teknologi flokulasi ultrasonik yang jauh lebih mengurangi kebutuhan infrastruktur.

Model baru seluas 500 m² ini termasuk dalam portofolio Small Lagoons by Crystal Lagoons™ yang ada, berisikan model seluas 1000 m² hingga 4000 m² yang mengurangi waktu desain, mempemudah perizinan, dan mempercepat implementasi.

"Kolam renang sudah ketinggalan zaman," kata Jean Pierre Juanchich, Direktur Bisnis Global di Crystal Lagoons. "Untuk pertama kalinya, pengembang dapat menggunakan teknologi berhak paten milik kami dalam ukuran yang sesuai untuk proyek terkecil, menyediakan semua hal yang tidak dapat diberikan oleh kolam renang: pengalaman gaya hidup pantai yang sesungguhnya, dengan biaya konstruksi dan pemeliharaan lebih murah. Meskipun kolam renang dirancang terutama untuk berenang, Small Lagoons by Crystal Lagoons™ mengubah proyek pengembangan menjadi destinasi wisata."

Keunggulan utama dibandingkan kolam renang komersial:

Biaya konstruksi dan pemeliharaan lebih murah.

Waktu konstruksi 3 bulan

Tidak perlu ruang mesin

Keunggulan pembeda dan peningkatan penjualan

Bukan Hanya Kolam Renang, Melainkan Destinasi

Berbeda dengan kolam renang yang menawarkan aktivitas berenang di lingkungan buatan, Small Lagoons by Crystal Lagoons™ menciptakan surga tropis dengan pantai berpasir putih, air biru kehijauan, olahraga air, bar di dalam air, berbagai acara, dan inovasi Lagoon Lounge khas merek ini, yakni tepian dangkal berbentuk L dengan kursi terendam sebagai cara baru untuk menikmati air.

Bagi pengembang, dampaknya sangat terlihat. Small Lagoons by Crystal Lagoons™ menghasilkan penjualan yang tak tertandingi, mendorong kenaikan premium harga, kecepatan penjualan, dan tingkat hunian - sehingga teknologi ini dapat digunakan oleh hotel butik, pembangunan hunian bertingkat menengah, proyek properti multi fungsi, dan kawasan hunian yang sebelumnya tidak punya pilihan untuk menghadirkan laguna.

Tentang Crystal Lagoons

Crystal Lagoons adalah perusahaan inovasi multi nasional dengan teknologi berkelanjutan untuk menciptakan laguna kristal berukuran tak terbatas dengan biaya rendah, menggunakan energi filtrasi hingga 100 kali lebih sedikit dibanding kolam renang tradisional, membutuhkan air 33 kali lebih sedikit dibanding lapangan golf dan 40% dari konsumsi air untuk taman berukuran sama. Dengan 1.000 proyek dalam berbagai tahap di lebih dari 60 negara, Crystal Lagoons menghadirkan kehidupan pantai di seluruh dunia.

