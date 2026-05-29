Crystal Lagoons Luncurkan Model Baru Small Lagoons by Crystal Lagoons™ Seluas 500 m², Menandai Akhir Era Kolam Renang Komersial
Berita ini disediakan olehCrystal Lagoons
29 Mei, 2026, 22:27 WIB
Perusahaan terdepan di dunia dalam teknologi crystalline lagoon ini memperkenalkan ukuran terkecil yang pernah ada - fasilitas ramah lingkungan yang dipatenkan, menghadirkan pengalaman "pantai sesungguhnya" dengan biaya jauh lebih rendah dibanding kolam renang konvensional dan untuk pertama kalinya bersaing langsung dengan kolam renang komersial.
MIAMI, 29 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons adalah perusahaan multi nasional di bidang inovasi air di balik fasilitas terbaik di dunia. Crystal Lagoons mengumumkan peluncuran model baru Small Lagoons by Crystal Lagoons™ seluas 500 m², ukuran laguna terkecil yang pernah ditawarkannya. Untuk pertama kalinya, konsep dan teknologi eksklusif milik Crystal Lagoons tersedia dalam ukuran yang secara langsung bersaing dengan kolam renang komersial, sehingga memberikan alternatif inovatif dan berkelanjutan bagi pengembang real estat dan perhotelan untuk kolam renang tradisional. Solusi ini mampu mengubah proyek menjadi destinasi gaya hidup pantai.
Berbeda dengan kolam renang komersial yang masih mengandalkan beton berlapis dicat, sistem filtrasi besar, dan ruang mesin yang terlalu besar, Small Lagoons by Crystal Lagoons™ menggunakan teknologi bangunan dan pengoperasian miliknya. Sistem ini menggabungkan solusi pelapis yang tidak memerlukan pengecatan ulang dan perbaikan beton berkat teknologi flokulasi ultrasonik yang jauh lebih mengurangi kebutuhan infrastruktur.
Model baru seluas 500 m² ini termasuk dalam portofolio Small Lagoons by Crystal Lagoons™ yang ada, berisikan model seluas 1000 m² hingga 4000 m² yang mengurangi waktu desain, mempemudah perizinan, dan mempercepat implementasi.
"Kolam renang sudah ketinggalan zaman," kata Jean Pierre Juanchich, Direktur Bisnis Global di Crystal Lagoons. "Untuk pertama kalinya, pengembang dapat menggunakan teknologi berhak paten milik kami dalam ukuran yang sesuai untuk proyek terkecil, menyediakan semua hal yang tidak dapat diberikan oleh kolam renang: pengalaman gaya hidup pantai yang sesungguhnya, dengan biaya konstruksi dan pemeliharaan lebih murah. Meskipun kolam renang dirancang terutama untuk berenang, Small Lagoons by Crystal Lagoons™ mengubah proyek pengembangan menjadi destinasi wisata."
Keunggulan utama dibandingkan kolam renang komersial:
- Biaya konstruksi dan pemeliharaan lebih murah.
- Waktu konstruksi 3 bulan
- Tidak perlu ruang mesin
- Keunggulan pembeda dan peningkatan penjualan
Bukan Hanya Kolam Renang, Melainkan Destinasi
Berbeda dengan kolam renang yang menawarkan aktivitas berenang di lingkungan buatan, Small Lagoons by Crystal Lagoons™ menciptakan surga tropis dengan pantai berpasir putih, air biru kehijauan, olahraga air, bar di dalam air, berbagai acara, dan inovasi Lagoon Lounge khas merek ini, yakni tepian dangkal berbentuk L dengan kursi terendam sebagai cara baru untuk menikmati air.
Bagi pengembang, dampaknya sangat terlihat. Small Lagoons by Crystal Lagoons™ menghasilkan penjualan yang tak tertandingi, mendorong kenaikan premium harga, kecepatan penjualan, dan tingkat hunian - sehingga teknologi ini dapat digunakan oleh hotel butik, pembangunan hunian bertingkat menengah, proyek properti multi fungsi, dan kawasan hunian yang sebelumnya tidak punya pilihan untuk menghadirkan laguna.
Tentang Crystal Lagoons
Crystal Lagoons adalah perusahaan inovasi multi nasional dengan teknologi berkelanjutan untuk menciptakan laguna kristal berukuran tak terbatas dengan biaya rendah, menggunakan energi filtrasi hingga 100 kali lebih sedikit dibanding kolam renang tradisional, membutuhkan air 33 kali lebih sedikit dibanding lapangan golf dan 40% dari konsumsi air untuk taman berukuran sama. Dengan 1.000 proyek dalam berbagai tahap di lebih dari 60 negara, Crystal Lagoons menghadirkan kehidupan pantai di seluruh dunia.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988952/SmallLagoons500m2_2026_04_07__Vista_3D_SL_500_m2_01_CRNEW___1.jpg
SOURCE Crystal Lagoons
Bagikan artikel ini