Crystal Lagoons lance le nouveau modèle Small Lagoons by Crystal Lagoons™ de 500 m², marquant la fin de l'ère des piscines commerciales.

Le leader mondial de la technologie des lagons cristallins présente sa plus petite taille - un équipement breveté et durable qui offre une véritable expérience de plage à une fraction du coût d'une piscine conventionnelle, concurrençant directement les piscines commerciales pour la première fois.

MIAMI, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons, la multinationale de l'innovation dans le domaine de l'eau à l'origine de la première commodité au monde, a annoncé le lancement d'un nouveau modèle Small Lagoons by Crystal Lagoons™ de 500 m², la plus petite taille de lagune jamais proposée par l'entreprise. Pour la première fois, le concept et la technologie propriétaires de Crystal Lagoons sont disponibles à un prix qui concurrence directement les piscines commerciales, offrant ainsi aux promoteurs immobiliers et hôteliers une alternative innovante et durable aux piscines traditionnelles - une alternative qui transforme tout projet en une destination de vie balnéaire.

Crystal Lagoons Launches New 500 m² Small Lagoons by Crystal Lagoons™ Model, Marking the End of the Commercial Swimming Pool Era (PRNewsfoto/Crystal Lagoons)

Contrairement aux piscines commerciales, qui reposent encore sur du béton peint, de grands systèmes de filtration et des salles des machines surdimensionnées, les Small Lagoons by Crystal Lagoons™ utilisent une technologie de construction et d'exploitation exclusive. Le système combine une solution de revêtement qui élimine la nécessité de repeindre et de réparer le béton avec une technologie de floculation par ultrasons qui réduit considérablement les besoins en infrastructure.

Le nouveau modèle de 500 m² vient s'ajouter à la gamme Small Lagoons by Crystal Lagoons™ existante, composée de modèles de 1000 m² à 4000 m² qui réduisent le temps de conception, simplifient l'obtention des permis et accélèrent la mise en œuvre.

« Les piscines appartiennent au passé », a déclaré Jean Pierre Juanchich, directeur commercial mondial de Crystal Lagoons. « Pour la première fois, les développeurs peuvent accéder à notre technologie brevetée dans une taille adaptée aux projets les plus modestes, offrant ainsi tout ce qu'une piscine ne peut pas offrir : une véritable expérience de vie à la plage, pour une fraction des coûts de construction et d'entretien. Alors que les piscines sont conçues principalement pour la baignade, les Small Lagoons by Crystal Lagoons™ transforment les aménagements en destinations. »

Principaux avantages par rapport aux piscines commerciales :

Une fraction des coûts de construction et d'entretien

Délai de construction de 3 mois

Aucune salle des machines n'est nécessaire

Différenciation et augmentation des ventes

Plus qu'une piscine, une destination

Contrairement aux piscines, qui proposent de nager dans un cadre d'apparence artificielle, les Small Lagoons by Crystal Lagoons™ créent un paradis tropical avec des plages de sable blanc, une eau turquoise, des sports nautiques, des bars humides, des événements et l'innovation Lagoon Lounge, signature de la marque - un bord peu profond en forme de L avec des chaises immergées qui redéfinit la façon dont les gens vivent l'expérience de l'eau.

Pour les développeurs, l'impact est mesurable. Les Small Lagoons by Crystal Lagoons™ génèrent des ventes inégalées, augmentant les primes de prix, la vélocité et l'occupation - rendant la technologie accessible aux hôtels de charme, aux développements résidentiels de moyenne hauteur, aux projets à usage mixte et aux communautés qui n'avaient auparavant aucune option de lagunage.

À propos de Crystal Lagoons

Crystal Lagoons est une société multinationale innovante qui propose une technologie durable pour des lagons cristallins de taille illimitée à faible coût, utilisant jusqu'à 100 fois moins d'énergie de filtration que les piscines traditionnelles, 33 fois moins d'eau qu'un terrain de golf et 40 % d'un parc de la même taille. Avec 1 000 projets à différents stades dans plus de 60 pays, Crystal Lagoons donne vie à la plage partout dans le monde.

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