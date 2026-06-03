Daesang giới thiệu các thương hiệu toàn cầu tại THAIFEX-Anuga Asia 2026, triển lãm thương mại thực phẩm lớn nhất Châu Á

BANGKOK, ngày 3 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Daesang đã tăng cường sự hiện diện của các thương hiệu toàn cầu thông qua gian hàng tích hợp giới thiệu Jongga, Ofood và Mamasuka tại THAIFEX-Anuga Asia 2026, triển lãm thương mại thực phẩm lớn nhất Châu Á được tổ chức ở Bangkok.

Daesang Showcases Global Brands at Asia’s Largest Food Trade Show THAIFEX-Anuga Asia 2026

Tại triển lãm, Daesang đã giới thiệu danh mục thương hiệu tích hợp gồm thương hiệu kim chi số 1* Jongga, thương hiệu thực phẩm toàn cầu Ofood; và thương hiệu địa phương Indonesia Mamasuka. Công ty đã thu hút sự quan tâm của khách mua hàng quốc tế khi giới thiệu các sản phẩm thuộc bốn danh mục chiến lược gồm kim chi, rong biển, sốt và các sản phẩm thay thế bữa ăn tại nhà (HMR).

*Dựa trên sản lượng và giá trị doanh số theo số liệu của Nielsen Korea giai đoạn 2007–2025

Gian hàng của Daesang đã đón hơn 13.000 lượt khách tham quan trong thời gian diễn ra triển lãm, qua đó tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh và các cuộc trao đổi về xuất khẩu với khách mua hàng quốc tế. Các khách hàng lớn tại Đông Nam Á, bao gồm chuỗi đại siêu thị Makro và Lotus's thuộc nhà bán lẻ hàng đầu Thái Lan CP AXTRA, cùng với Big C và Tops, đã đến gian hàng để thảo luận về hoạt động phân phối và đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ. Các khách mua hàng từ châu Âu, Ấn Độ, Trung Đông và nhiều khu vực khác cũng đã ghé thăm, qua đó thúc đẩy các cuộc thảo luận về quan hệ đối tác mới.

Các chương trình dùng thử sản phẩm được thiết kế phù hợp với văn hóa ẩm thực địa phương đã nhận được phản hồi tích cực. Món salad hải sản Mat Kimchi được chế biến từ sản phẩm Jongga Mat Kimchi sản xuất tại cơ sở của Daesang ở Việt Nam, đã nhận được phản hồi tích cực nhờ sự kết hợp giữa độ giòn của kim chi và các nguyên liệu địa phương. Ofood Cup Tteokbokki và Hotlava Chicken Stir-Fry được chế biến bằng sốt Hotlava của Mamasuka đạt chứng nhận halal, cũng được đánh giá cao nhờ sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng Đông Nam Á trong khi vẫn giữ được hương vị Hàn Quốc nguyên bản.

Tương ớt Gochujang của Mamasuka đã được lựa chọn vào khu trưng bày đổi mới sáng tạo "New to Market Street" của triển lãm, thu hút sự quan tâm của nhiều khách mua hàng. Được phát triển như một loại sốt nền kiểu Hàn Quốc đạt chứng nhận halal hướng tới thị trường ẩm thực đường phố toàn cầu, sản phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ mang lại hương vị ngọt cay đặc trưng của gochujang. "New to Market Street" là khu vực giới thiệu các sản phẩm được ra mắt trong vòng một năm trở lại đây và phản ánh các xu hướng của thị trường.

Các sản phẩm được bản địa hóa như Mamasuka GimBori, được phát triển dành cho thị trường hộ gia đình độc thân đang tăng trưởng tại Đông Nam Á, cũng thu hút sự chú ý. Daesang cũng thu hút khách tham quan thông qua các hình minh họa làm nổi bật di sản của từng thương hiệu và năng lực sản xuất được bảo chứng bởi các chứng nhận chất lượng quốc tế, bao gồm chứng nhận halal.

Dựa trên mạng lưới kinh doanh toàn cầu được xây dựng thông qua triển lãm này, Daesang hướng tới mục tiêu đạt tổng doanh thu 1 nghìn tỷ KRW từ các công ty con tại Đông Nam Á vào năm 2030.

Jungbae Lim, Giám đốc điều hành Daesang, cho biết: "Triển lãm lần này đã thể hiện sức mạnh của các thương hiệu Daesang trước các khách mua hàng toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của K-Food thông qua các sản phẩm kết hợp giữa hương vị Hàn Quốc nguyên bản và sở thích của người tiêu dùng địa phương".

SOURCE Daesang