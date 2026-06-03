Daesang Tampilkan Keunggulan Merek Global di Pameran Industri Makanan Terbesar Asia, THAIFEX-Anuga Asia 2026

Di pameran tersebut, Daesang menghadirkan portofolio merek terintegrasi yang mencakup Jongga, merek kimchi nomor satu*, Ofood sebagai merek pangan global, serta Mamasuka sebagai merek lokal Indonesia. Daesang menarik perhatian pembeli internasional melalui empat kategori produk utama, yakni kimchi, rumput laut, saus, dan produk home meal replacement (HMR).

*Berdasarkan data volume dan nilai penjualan dari Nielsen Korea periode 2007–2025.

Selama pameran berlangsung, stan Daesang menarik lebih dari 13.000 pengunjung, serta menyediakan berbagai peluang bisnis dan membahas rencana ekspor produk bersama pembeli dari berbagai negara. Sejumlah pembeli utama di Asia Tenggara, termasuk jaringan ritel milik CP AXTRA di Thailand seperti Makro dan Lotus's, serta Big C dan Tops, mengunjungi stan Daesang untuk membahas distribusi dan rencana penjualan produk. Pembeli asal Eropa, India, Timur Tengah, dan kawasan lainnya juga hadir dan menjajaki peluang kemitraan baru.

Sesi mencicipi produk yang mengangkat budaya kuliner lokal turut mendapat respons positif dari pengunjung. Mat Kimchi Seafood Salad yang terbuat dari Jongga Mat Kimchi produksi fasilitas Daesang di Vietnam memperoleh apresiasi pengunjung berkat perpaduan tekstur renyah kimchi dengan bahan-bahan lokal. Sementara itu, Ofood Cup Tteokbokki dan Hotlava Chicken Stir-Fry yang menggunakan Saus Hotlava Mamasuka bersertifikat halal juga mendapat sambutan hangat, terutama karena mampu menghadirkan cita rasa autentik Korea yang sesuai dengan selera konsumen Asia Tenggara.

Produk Gochujang Paste dari Mamasuka terpilih sebagai salah satu produk yang berpartisipasi dalam program "New to Market Street", area pameran khusus yang menampilkan inovasi terbaru di THAIFEX-Anuga Asia 2026. Produk ini dikembangkan sebagai saus dasar bergaya Korea yang memperoleh sertifikat halal, serta menyasar pasar makanan kaki lima global. Para pembeli memberikan respons positif atas produk tersebut, serta menilai bahwa Gochujang Paste mampu menghadirkan karakter rasa gochujang yang manis dan pedas. Program "New to Market Street" menampilkan produk-produk yang meluncur dalam satu tahun terakhir dan mencerminkan tren pasar terkini.

Produk lokal lainnya seperti Mamasuka GimBori, menjawab segmen pasar single-person household yang semakin berkembang di Asia Tenggara, juga menarik perhatian pengunjung. Daesang turut memperkenalkan sejarah dan identitas setiap mereknya melalui ilustrasi yang ditampilkan di area pameran. Daesang juga menyoroti kapabilitas produksinya yang didukung berbagai sertifikasi mutu internasional, termasuk sertifikasi halal.

Melalui jaringan global yang terbangun lewat pameran ini, Daesang menargetkan total penjualan gabungan yang mencapai KRW 1 triliun pada 2030 dari sejumlah anak usahanya di Asia Tenggara.

Chief Executive Officer (CEO) Daesang Jungbae Lim mengatakan, "Pameran tersebut menjadi ajang untuk menunjukkan keunggulan portofolio merek Daesang kepada pembeli global. Melalui produk yang memadukan cita rasa autentik Korea dengan preferensi konsumen lokal, kami akan terus memperluas jangkauan K-Food di pasar internasional".

SOURCE Daesang