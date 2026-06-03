Daesang Pamer Jenama Global di Acara Perdagangan Makanan Terbesar Asia THAIFEX-Anuga Asia 2026

BANGKOK, 3 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Daesang memperkukuh kehadiran jenama globalnya melalui reruai bersepadu yang menampilkan Jongga, Ofood dan Mamasuka di THAIFEX-Anuga Asia 2026, pameran perdagangan makanan terbesar Asia yang diadakan di Bangkok.

Daesang Showcases Global Brands at Asia’s Largest Food Trade Show THAIFEX-Anuga Asia 2026

Di pameran tersebut, Daesang membawakan portfolio jenama bersepadu yang menampilkan jenama kimchi No.1* Jongga, jenama makanan global Ofood dan jenama tempatan Indonesia Mamasuka. Syarikat turut menarik minat pembeli global dengan mempamerkan produk dalam empat kategori yang strategik: kimchi, rumpai laut, sos dan produk pengganti hidangan rumah (HMR).

*Berdasarkan volum jualan dan nilai jualan Nielsen Korea, 2007–2025

Reruai Daesang menarik lebih daripada 13,000 pengunjung sepanjang pameran berlangsung, sekali gus menghasilkan peluang perniagaan dan perbincangan eksport bersama pembeli global. Pembeli utama Asia Tenggara, termasuk rangkaian pasar raya besar Makro dan Lotus's milik peruncit terkemuka Thailand CP AXTRA, serta Big C dan Tops, telah mengunjungi reruai tersebut untuk membincangkan pengedaran dan penyenaraian produk. Pembeli dari Eropah, India, Timur Tengah dan wilayah lain turut berkunjung, lalu membawa kepada perbincangan mengenai kerjasama baharu.

Program sesi merasa yang mencerminkan budaya makanan tempatan mendapat sambutan baik. Mat Kimchi Seafood Salad, yang diperbuat menggunakan Jongga Mat Kimchi yang dihasilkan di kemudahan Vietnam Daesang, menerima maklum balas positif kerana gabungan tekstur rangup kimchi dan ramuan tempatan. Ofood Cup Tteokbokki dan Hotlava Chicken Stir-Fry, disediakan menggunakan Mamasuka Hotlava Sauce yang diperakui halal, turut dipuji kerana menarik minat pengguna Asia Tenggara sambil mengekalkan rasa asli Korea.

Gochujang Paste daripada Mamasuka dipilih bagi "New to Market Street", platform inovasi pameran tersebut, sekali gus menarik minat pembeli. Dibangunkan sebagai sos asas gaya Korea diperakui halal yang menyasarkan pasaran makanan jalanan global, produk tersebut menerima ulasan yang menggalakkan kerana memberikan rasa manis dan pedas istimewa gochujang. "New to Market Street" menampilkan produk yang dilancarkan dalam tempoh setahun lalu yang mencerminkan trend pasaran.

Produk setempat seperti Mamasuka GimBori yang dibangunkan untuk pasaran isi rumah seorang yang semakin berkembang di Asia Tenggara, turut menarik perhatian. Daesang turut menarik minat pelawat melalui ilustrasi yang mengetengahkan warisan setiap jenama serta keupayaan pengeluaran yang disokong oleh pensijilan kualiti antarabangsa, termasuk pensijilan halal.

Berdasarkan rangkaian global yang dibina melalui pameran ini, Daesang menyasarkan untuk mencapai jualan gabungan berjumlah KRW1 trilion daripada subsidiari Asia Tenggara menjelang tahun 2030.

Jungbae Lim, Ketua Pegawai Eksekutif Daesang, berkata, "Pameran ini memperlihatkan kekuatan jenama Daesang kepada pembeli global. Kami akan terus memperluas jangkauan K-Food melalui produk yang menggabungkan cita rasa asli Korea dengan keutamaan pengguna tempatan."

SOURCE Daesang