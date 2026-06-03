Daesang โชว์ศักยภาพแบรนด์อาหารระดับโลก ในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2026 มหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่ของเอเชีย
News provided byDaesang
03 Jun, 2026, 09:00 CST
กรุงเทพฯ, 3 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Daesang บริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่จากเกาหลีใต้ เดินหน้าตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ระดับโลก ด้วยการเปิดบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ Jongga, Ofood และ Mamasuka ภายในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2026 มหกรรมแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ กรุงเทพฯ
ภายในงานนี้ Daesang ได้นำเสนอแบรนด์อาหารแบบครบวงจร ประกอบด้วย Jongga แบรนด์กิมจิอันดับ 1* รวมถึง Ofood แบรนด์อาหารระดับโลก และ Mamasuka แบรนด์อาหารชั้นนำจากอินโดนีเซีย โดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กิมจิ สาหร่าย ซอส และอาหารพร้อมรับประทาน ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อทั่วโลก
*อ้างอิงข้อมูลจำนวนยอดขายและมูลค่ายอดขายจาก Nielsen Korea ระหว่างปี 2550-2568
บูธของ Daesang มีผู้เข้าชมมากกว่า 13,000 คนตลอดการจัดงาน ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจและการเจรจาส่งออกสินค้ากับผู้ซื้อจากทั่วโลก โดยผู้ซื้อรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ Makro และ Lotus's ซึ่งเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตในเครือของ CP AXTRA ผู้ค้าปลีกชั้นนำของไทย รวมถึง Big C และ Tops ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของ Daesang เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและการนำสินค้าเข้าจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีผู้ซื้อจากยุโรป อินเดีย ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่น ๆ เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจอีกด้วย
กิจกรรมชิมอาหารที่ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการตอบรับอย่างดี เช่น สลัดซีฟู้ดกิมจิ ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ Jongga Mat Kimchi ที่ผลิตจากโรงงานของ Daesang ในเวียดนาม ได้รับคำชมจากเนื้อสัมผัสกรุบกรอบของกิมจิที่เข้ากับวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลงตัว ขณะเดียวกัน ต๊อกบกกีถ้วยกึ่งสำเร็จรูป Ofood Cup Tteokbokki และไก่ผัดซอสปรุงด้วย Mamasuka Hotlava Sauce ที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี พร้อมคงรสชาติเกาหลีต้นตำรับไว้อย่างครบถ้วน
ขณะเดียวกัน ซอสโคชูจัง Mamasuka Gochujang Paste ยังได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงในโซน "New to Market Street" ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวภายใน 1 ปีที่ผ่านมา และสะท้อนเทรนด์อาหารที่กำลังเป็นกระแสในตลาด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมุ่งเป้าเจาะตลาดสตรีทฟู้ดทั่วโลก โดยมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล พร้อมคงรสชาติเผ็ดหวานอันเป็นเอกลักษณ์ของซอสโคชูจัง และได้รับความสนใจจากผู้ซื้อจำนวนมากภายในงาน
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ตลาดท้องถิ่น เช่น สาหร่าย Mamasuka GimBori ซึ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่อาศัยอยู่คนเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน นอกจากนี้ Daesang ยังดึงดูดผู้เข้าชมด้วยงานภาพประกอบที่สะท้อนเรื่องราวและมรดกของแต่ละแบรนด์ ตลอดจนศักยภาพด้านการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล รวมถึงเครื่องหมายรับรองฮาลาล
Daesang มุ่งขยายเครือข่ายธุรกิจระดับโลกผ่านมหกรรมครั้งนี้ และตั้งเป้าสร้างยอดขายรวมจากบริษัทย่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้ถึง 1 ล้านล้านวอน ภายในปี 2573
Jungbae Lim ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Daesang กล่าวว่า "มหกรรมครั้งนี้แสดงให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของแบรนด์ต่าง ๆ ในเครือ Daesang และเราจะเดินหน้าส่งเสริม K-Food ให้แพร่หลายมากขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ผสานรสชาติเกาหลีต้นตำรับเข้ากับความชอบของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นอย่างกลมกลืน"
SOURCE Daesang
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