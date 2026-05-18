Daesang sẽ giới thiệu năng lực dẫn dắt ngành thực phẩm toàn cầu tại THAIFEX-Anuga Asia 2026

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 18 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Daesang thông báo sẽ tham gia THAIFEX-Anuga Asia 2026, triển lãm thương mại thực phẩm hàng đầu Châu Á, diễn ra tại Bangkok từ ngày 26 đến 30 tháng 5 theo giờ địa phương. Được đồng tổ chức bởi DITP, TCC của Thái Lan và Koelnmesse, sự kiện năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với diện tích 140.000 mét vuông, quy tụ 3.300 đơn vị triển lãm và dự kiến đón 88.000 khách mua hàng.

Daesang to Showcase Global Food Leadership at THAIFEX-Anuga Asia 2026

Tại triển lãm, Daesang sẽ tập trung giới thiệu bốn danh mục chiến lược gồm: kimchi, rong biển, nước sốt và các sản phẩm thay thế bữa ăn tại nhà (HMR). Công ty đặt mục tiêu củng cố hiện diện toàn cầu bằng cách tận dụng chuyên môn địa phương hóa được xây dựng qua nhiều thập kỷ hoạt động tại Indonesia và Việt Nam. Gian hàng của Daesang sẽ kết hợp bộ ba thương hiệu nhằm làm nổi bật di sản và bản sắc của doanh nghiệp.

Dẫn đầu là thương hiệu kimchi số 1* Jongga, cùng thương hiệu thực phẩm toàn cầu Ofood và thương hiệu nội địa Indonesia Mamasuka, Daesang sẽ trưng bày nổi bật các sản phẩm tiêu biểu của từng thương hiệu. Các sản phẩm chủ lực của Mamasuka, vốn có sự hiện diện mạnh mẽ tại Indonesia, được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Nước sốt Hotlava đạt chứng nhận halal có thể dùng linh hoạt để chấm và xào, trong khi rong biển GimBori, thường được dùng cùng cơm chiên nasi goreng, món ăn nhẹ giòn tiện lợi dành cho những người độc thân.*Dựa trên dữ liệu doanh số từ Nielsen Korea giai đoạn 2007-2025

Daesang cũng sẽ giới thiệu các sản phẩm phổ biến được sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam, bao gồm Jongga Mat Kimchi và Ofood Cup Tteokbokki, đồng thời thể hiện tiềm năng thương mại của các sản phẩm này tại thị trường địa phương thông qua ứng dụng vào nhiều thực đơn khác nhau. Công ty sẽ tổ chức các chương trình dùng thử với những món như salad hải sản Mat Kimchi, nhấn mạnh kết cấu giòn của Jongga Mat Kimchi, cũng như tteokbokki và bò xào Hotlava, làm nổi bật lợi thế cạnh tranh khác biệt của sản phẩm Daesang với các khách mua hàng địa phương.

Thiết kế gian hàng sẽ phản ánh đặc trưng văn hóa đa dạng của Đông Nam Á thông qua trình bày trực quan các dòng sản phẩm phong phú của Jongga, Ofood và Mamasuka, cùng những thế mạnh chủ chốt như năng lực sản xuất nội địa và các chứng nhận chất lượng quốc tế. Qua đó, Daesang đặt mục tiêu giới thiệu các thương hiệu toàn cầu đa dạng, vừa duy trì bản sắc cốt lõi vừa mở rộng hài hòa với văn hóa ẩm thực địa phương.

Để mang đến trải nghiệm thương hiệu sâu sắc hơn, các màn hình cảm ứng sẽ được lắp đặt dọc theo các bức tường khu triển lãm, đồng thời các khu vực tư vấn chuyên biệt do các chuyên gia phụ trách sẽ hoạt động xuyên suốt tại gian hàng nhằm tạo điều kiện cho các thảo luận kinh doanh hiệu quả với các khách mua hàng.

Jungbae Lim, Giám đốc điều hành của Daesang, cho biết: "Việc tham gia THAIFEX-Anuga 2026 là cơ hội quan trọng để chúng tôi thể hiện năng lực cạnh tranh thương hiệu với các khách mua hàng từ khắp nơi trên thế giới. Các chiến lược địa phương hóa của Daesang tại Đông Nam Á, bao gồm Indonesia và Việt Nam, sẽ tiếp tục nâng tầm vị thế toàn cầu của K-Food".

SOURCE Daesang Corporation