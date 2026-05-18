Daesang พร้อมโชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลกในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2026

18 May, 2026, 09:00 CST

โซล เกาหลีใต้ 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ --Daesang ประกาศความพร้อมในการเข้าร่วมงาน THAIFEX-Anuga Asia 2026 งานแสดงสินค้าอาหารชั้นนำแห่งเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 พฤษภาคมนี้ ตามเวลาท้องถิ่น โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) หอการค้าไทย (TCC) และ Koelnmesse ซึ่งนับเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยพื้นที่จัดแสดงงานกว่า 140,000 ตารางเมตร พร้อมผู้ร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 3,300 ราย และคาดว่าจะมีผู้ซื้อเข้าชมงานกว่า 88,000 ราย

Daesang to Showcase Global Food Leadership at THAIFEX-Anuga Asia 2026

Daesang จะมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ 4 กลุ่มหลักภายในงานจัดแสดงครั้งนี้ ได้แก่ กิมจิ สาหร่าย ซอส และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน (HMR) โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาดโลก ผ่านการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการปรับผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับท้องถิ่นสั่งสมมานานหลายทศวรรษจากการดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียและเวียดนาม ทั้งนี้ พาวิลเลียนของ Daesang จะผสมผสานเอกลักษณ์ของ 3 แบรนด์ในเครือเข้าด้วยกัน เพื่อสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมและตัวตนอันโดดเด่นขององค์กร

Daesang จะยกทัพผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจากแต่ละแบรนด์มาจัดแสดงอย่างโดดเด่น นำโดย Jongga แบรนด์กิมจิอันดับ 1* ร่วมด้วย Ofood แบรนด์อาหารระดับโลก และ Mamasuka แบรนด์ท้องถิ่นในอินโดนีเซีย โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์เรือธงของ Mamasuka ที่มีฐานตลาดอันแข็งแกร่งในอินโดนีเซียนั้นจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อาทิ Hotlava Sauce ที่ได้รับการรับรองฮาลาล ซึ่งสามารถนำไปรังสรรค์เมนูได้อย่างหลากหลายทั้งการจิ้มและการผัด รวมถึงสาหร่าย GimBori ที่นิยมรับประทานคู่กับนาซิโกเร็ง (ข้าวผัดอินโดนีเซีย) ซึ่งเป็นของทานเล่นที่กรุบกรอบและสะดวกสบาย พร้อมตอบโจทย์ครัวเรือนที่อยู่อาศัยคนเดียว
*อ้างอิงจากยอดขายโดย Nielsen Korea ปี 2550-2568

นอกจากนี้ Daesang ยังเตรียมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่ผลิตจากฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็น Jongga Mat Kimchi และ Ofood Cup Tteokbokki พร้อมทั้งสาธิตศักยภาพทางธุรกิจในตลาดท้องถิ่นผ่านการประยุกต์ใช้ในเมนูอาหารที่หลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีโปรแกรมให้ลิ้มลองรสชาติอาหาร อาทิ เมนูสลัดอาหารทะเล Mat Kimchi ที่ชูจุดเด่นเรื่องความกรอบของ Jongga Mat Kimchi รวมถึงเมนูกำลังนิยมอย่าง Tteokbokki และ เนื้อผัดซอส Hotlava เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ซื้อในท้องถิ่นได้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ Daesang

การออกแบบบูธจัดแสดงจะสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะนำเสนอภาพลักษณ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของ Jongga, Ofood และ Mamasuka ควบคู่ไปกับจุดแข็งสำคัญอย่างศักยภาพการผลิตในท้องถิ่น และการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ซึ่ง Daesang มุ่งหวังที่จะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของแบรนด์ระดับโลกที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างกลมกลืนกับวัฒนธรรมอาหารในแต่ละท้องถิ่น

บริเวณผนังนิทรรศการจะมีการติดตั้งหน้าจอระบบสัมผัสเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เข้าถึงแบรนด์ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดพื้นที่เจรจาธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดการจัดงานภายในพาวิลเลียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการหารือทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพร่วมกับผู้ซื้อ

Jungbae Lim ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Daesang กล่าวว่า "การเข้าร่วมงาน THAIFEX-Anuga 2026 ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญยิ่งในการพิสูจน์ศักยภาพการแข่งขันของแบรนด์เราให้ผู้ซื้อจากทั่วทุกมุมโลกได้เห็น และกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับท้องถิ่นของ Daesang ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในอินโดนีเซียและเวียดนาม จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานและสถานะของอาหารเกาหลีในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง"

Daesang Pamer Kepimpinan Makanan Global di THAIFEX-Anuga Asia 2026

Daesang mengumumkan penyertaannya dalam THAIFEX-Anuga Asia 2026, pameran perdagangan makanan utama Asia yang akan berlangsung di Bangkok dari 26...
