Daesang Pamer Kepimpinan Makanan Global di THAIFEX-Anuga Asia 2026

SEOUL, Korea Selatan, 18 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Daesang mengumumkan penyertaannya dalam THAIFEX-Anuga Asia 2026, pameran perdagangan makanan utama Asia yang akan berlangsung di Bangkok dari 26 hingga 30 Mei waktu tempatan. Dianjurkan bersama oleh DITP Thailand, TCC dan Koelnmesse, acara tahun ini merupakan yang terbesar pernah diadakan dengan keluasan 140,000 meter persegi, melibatkan 3,300 pempamer dan dijangka menarik 88,000 pembeli.

Daesang to Showcase Global Food Leadership at THAIFEX-Anuga Asia 2026

Pada pameran tersebut, Daesang akan mengetengahkan empat kategori strategik iaitu kimchi, rumpai laut, sos dan produk penggantian makanan masak di rumah (HMR). Syarikat menyasarkan untuk mengukuhkan kehadiran globalnya dengan memanfaatkan kepakaran penyetempatan yang dibangunkan menerusi operasi selama beberapa dekad di Indonesia dan Vietnam. Pavilion Daesang akan menggabungkan tiga jenama bagi menyerlahkan warisan dan identiti syarikat.

Diterajui oleh jenama kimchi No.1* Jongga, jenama makanan global Ofood dan jenama tempatan Indonesia Mamasuka, Daesang akan menampilkan produk utama daripada setiap jenama tersebut. Produk unggulan Mamasuka yang mempunyai kehadiran kukuh di Indonesia dijangka mencuri perhatian. Sos Hotlava yang diperakui halal sesuai digunakan sebagai pencicah dan masakan tumis, manakala rumpai laut GimBori yang dinikmati bersama nasi goreng merupakan snek rangup dan mudah untuk isi rumah individu.

*Berdasarkan jualan Nielsen Korea 2007-2025

Daesang turut akan mempamerkan produk popular yang dihasilkan di kemudahan pengeluarannya di Vietnam termasuk Jongga Mat Kimchi dan Ofood Cup Tteokbokki, sambil menunjukkan potensi perniagaan produk tersebut di pasaran tempatan menerusi pelbagai penggunaan menu. Program merasa makanan yang menampilkan hidangan seperti Salad Makanan Laut Mat Kimchi, yang menyerlahkan tekstur rangup Jongga Mat Kimchi, selain Tteokbokki dan Hotlava Beef Stir-Fry, akan diadakan bagi menonjolkan daya saing produk berbeza Daesang kepada pembeli tempatan.

Reka bentuk reruai akan mencerminkan kepelbagaian budaya Asia Tenggara dengan mempersembahkan pelbagai rangkaian produk Jongga, Ofood dan Mamasuka secara visual, bersama kekuatan utama seperti keupayaan pengeluaran tempatan dan pensijilan kualiti antarabangsa. Melalui pendekatan itu, Daesang menyasarkan untuk mempamerkan pelbagai jenama globalnya yang mengekalkan identiti teras sambil berkembang seiring dengan budaya makanan tempatan.

Bagi meningkatkan lagi pengalaman jenama, paparan skrin sentuh akan dipasang di sepanjang dinding pameran dan ruang perundingan khas yang dikendalikan oleh tenaga profesional akan beroperasi di seluruh pavilion bagi memudahkan perbincangan perniagaan bermakna bersama pembeli.

Ketua Pegawai Eksekutif Daesang, Jungbae Lim, berkata, "Penyertaan kami dalam THAIFEX-Anuga 2026 merupakan peluang penting untuk menunjukkan daya saing jenama kami kepada pembeli dari seluruh dunia. Strategi penyetempatan Daesang di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Vietnam akan terus meningkatkan kedudukan global K-Makanan."

