Daesang Tampil sebagai Pemimpin Industri Makanan Global di Ajang THAIFEX-Anuga Asia 2026

Di ajang tersebut, Daesang akan menampilkan empat kategori produk unggulan—kimchi, rumput laut, saus, serta home meal replacement (HMR)—sebagai bagian dari strategi memperkuat ekspansi global. Berbekal pengalaman puluhan tahun di Indonesia dan Vietnam, Daesang mengandalkan keunggulan lokalisasi untuk memperluas penetrasi pasar internasional. Upaya tersebut akan tercermin dalam paviliun terpadu yang memadukan tiga merek utama Daesang, menegaskan warisan dan identitas Daesang di kancah global.

Dipimpin oleh merek kimchi nomor satu* Jongga, serta merek makanan global Ofood dan merek lokal Indonesia Mamasuka, Daesang akan menghadirkan deretan produk unggulan dari masing-masing lini. Produk-produk andalan Mamasuka telah mengakar kuat di pasar Indonesia sehingga akan menjadi magnet utama bagi pengunjung pameran. Saus Hotlava bersertifikat halal tampil fleksibel untuk berbagai olahan, mulai dari cocolan (dipping) hingga tumisan, sementara rumput laut GimBori—populer disantap bersama nasi goreng—menawarkan camilan praktis dan renyah, khususnya bagi rumah tangga modern.

*Berdasarkan data Nielsen Korea periode 2007-2025

Daesang juga akan menghadirkan produk-produk populer yang diproduksi di Vietnam, seperti Jongga Mat Kimchi dan Ofood Cup Tteokbokki, serta menampilkan potensi bisnisnya di pasar lokal melalui beragam kreasi menu. Untuk menarik minat pihak pembeli, Daesang menggelar sesi mencicipi dengan sajian seperti Mat Kimchi Seafood Salad yang menonjolkan tekstur renyah khas Jongga Mat Kimchi, serta Tteokbokki dan Hotlava Beef Stir-Fry. Melalui pengalaman langsung ini, Daesang ingin menegaskan keunggulan dan daya saing produknya di hadapan para pelaku industri.

Desain booth Daesang akan mengangkat keragaman budaya Asia Tenggara melalui tampilan visual dari lini produk Jongga, Ofood, dan Mamasuka, sekaligus menonjolkan keunggulan perusahaan, mulai dari kapabilitas produksi lokal hingga sertifikasi kualitas internasional. Pendekatan tersebut menjadi cara Daesang menegaskan kekuatan portofolio merek globalnya yang tetap menjaga identitas inti, sembari berkembang selaras dengan selera dan budaya kuliner setempat.

Untuk memperkaya pengalaman pengunjung, Daesang akan menghadirkan layar sentuh interaktif di seluruh area pameran, serta membuka ruang konsultasi khusus yang melibatkan tenaga profesional. Fasilitas ini akan mendorong interaksi yang lebih intens sekaligus membuka peluang kerja sama bisnis dengan para pembeli.

Jungbae Lim, CEO, Daesang, mengatakan, "Partisipasi kami di THAIFEX-Anuga 2026 menjadi momentum penting untuk menunjukkan daya saing merek kepada pembeli global. Strategi lokalisasi Daesang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Vietnam, akan terus memperkuat posisi K-Food di pasar dunia."

