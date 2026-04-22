Dawn Medical Technologies mua lại cổ phần chi phối tại Pinnacle Health tại Việt Nam

Bước đi chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam tăng trưởng cao

Kết hợp năng lực tìm nguồn cung sản phẩm của Dawn với sự hiện diện vững chắc tại địa phương và hiểu biết thị trường của Pinnacle Health

Thúc đẩy sứ mệnh của Dawn trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các công nghệ y tế chất lượng cao, chi phí hợp lý trên khắp Đông Nam Á

SINGAPORE và TP.HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Dawn Medical Technologies ("Dawn"), nền tảng thương mại hóa công nghệ y tế (MedTech) của CBC Group, hôm nay công bố đã mua lại cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đỉnh cao ("Pinnacle Health"), một trong những nhà phân phối MedTech dịch vụ trọn gói lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam. Thương vụ chiến lược này đánh dấu việc Dawn chính thức gia nhập thị trường Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, đồng thời là thương vụ mua lại đầu tiên của CBC Group trong lĩnh vực MedTech tại Đông Nam Á.

Được hậu thuẫn bởi CBC Group, công ty quản lý tài sản chuyên về y tế lớn nhất Châu Á, Dawn đang xây dựng một nền tảng thương mại hóa MedTech hàng đầu, kết hợp năng lực tìm nguồn cung ở thượng nguồn với năng lực vận hành thương mại xuất sắc ở hạ nguồn nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp y tế chất lượng cao, chi phí hợp lý tại các thị trường mới nổi với trọng tâm là Đông Nam Á.

Được thành lập vào năm 2015 bởi bà Jade Le, Pinnacle Health đã xây dựng được danh tiếng vững chắc nhờ chuyên môn sâu về sản phẩm và chất lượng dịch vụ khách hàng cao. Có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty đại diện cho nhiều doanh nghiệp MedTech hàng đầu thế giới và phục vụ các bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc. Trong bối cảnh chi tiêu y tế tại Việt Nam dự kiến tăng trưởng 8 – 9% mỗi năm, thương vụ này mang lại cho Dawn một nền tảng địa phương có thể triển khai ngay, có quy mô và uy tín cao.

Arjun Sarker, Giám đốc điều hành của Dawn, cho biết: "Việc mua lại cổ phần chi phối tại Pinnacle Health là một cột mốc then chốt trong chiến lược mở rộng khu vực của chúng tôi. Jade và đội ngũ đã xây dựng một doanh nghiệp xuất sắc với vị thế dẫn đầu thị trường. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của Jade và mong muốn kết hợp thế mạnh tìm nguồn cung cùng mô hình vận hành của Dawn với sự xuất sắc của Pinnacle ở địa phương để thúc đẩy tăng trưởng và mang đến nhiều công nghệ y tế giúp thay đổi cuộc sống hơn cho bệnh nhân tại Việt Nam".

Jade Le, Giám đốc điều hành kiêm Nhà sáng lập Pinnacle Health, chia sẻ: "Tôi thực sự hào hứng được hợp tác với Dawn và CBC Group khi Pinnacle bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Với chuyên môn sâu trong lĩnh vực y tế và tầm nhìn dài hạn chung, chúng tôi có vị thế thuận lợi để đẩy nhanh mở rộng, nâng cao năng lực và nâng tầm tiêu chuẩn chăm sóc mà chúng tôi mang lại cho thị trường.

Quan trọng hơn cả, hợp tác này giúp chúng tôi tăng cường cam kết cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân và mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp y tế tiên tiến cho người dân Việt Nam".

Fu Wei, Giám đốc điều hành của CBC Group, cho biết: "Thương vụ thông qua Dawn này khẳng định cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là một thị trường tăng trưởng cao với nhiều nhu cầu chưa được đáp ứng. Chúng tôi rất vui mừng khi thiết lập sự hiện diện tại đây thông qua một nền tảng chất lượng như Pinnacle, và rất hào hứng với cơ hội tiếp tục mở rộng sự hiện diện để phục vụ các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ và góp phần định hình tương lai ngành chăm sóc sức khỏe trong khu vực".

Thương vụ này phù hợp với chiến lược của Dawn nhằm dẫn dắt hoạt động thương mại hóa MedTech trong khu vực thông qua việc hợp nhất các thị trường còn phân mảnh và tận dụng năng lực vượt trội về tuân thủ quy định cũng như thương mại trên toàn châu Á để cải thiện khả năng tiếp cận các công nghệ y tế thiết yếu.

Giới thiệu về Dawn Medical Technologies

Dawn là nền tảng thương mại hóa MedTech hàng đầu, tập trung vào việc nâng cao khả năng tiếp cận các công nghệ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý tại các thị trường mới nổi với trọng tâm là Đông Nam Á. Công ty tận dụng chuyên môn sâu về tuân thủ quy định và mô hình tìm nguồn cung khác biệt để phục vụ các thị trường chưa được phục vụ đầy đủ. Dawn là công ty thuộc danh mục đầu tư của CBC Group.

Giới thiệu về Pinnacle Health

Pinnacle Health là nền tảng thương mại hóa MedTech dịch vụ trọn gói hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ phân phối, bán hàng, tiếp thị và tuân thủ quy định cho danh mục các nhà sản xuất thiết bị y tế toàn cầu. Với đội ngũ khoảng 50 chuyên gia và sự hiện diện chiến lược trên toàn quốc, Pinnacle là đối tác đáng tin cậy trong hệ sinh thái y tế tại Việt Nam.

Giới thiệu về CBC Group

Có trụ sở chính đặt tại Singapore, CBC Group ("CBC"), công ty quản lý tài sản chuyên về y tế lớn nhất Châu Á, cam kết tạo ra giá trị và tích hợp các nguồn lực toàn cầu. Được thành lập năm 2014, với tổng tài sản quản lý (AUM) đạt 10,5 tỷ USD, CBC sở hữu đội ngũ chuyên gia đầu tư, ngành và quản lý danh mục hàng đầu, đặt trụ sở chính tại Singapore với các văn phòng tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Hồng Kông, New York, Seoul, London cùng sự hiện diện tại Boston, San Diego, San Francisco và Tokyo. CBC tập trung vào xây dựng nền tảng, mua lại, tín dụng và các cơ hội đầu tư tăng trưởng trong nhiều lĩnh vực cốt lõi của ngành y tế, bao gồm dược phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

CBC cam kết tạo ra giá trị bền vững bằng cách tích hợp đổi mới và nhân tài toàn cầu. Hợp tác với các doanh nhân và nhà khoa học hàng đầu thế giới, cách tiếp cận "nhà đầu tư – nhà vận hành" độc đáo của công ty đã giúp các doanh nghiệp y tế hàng đầu mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế với chi phí hợp lý, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng trên toàn cầu.

