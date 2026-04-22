Dawn Medical Technologies เข้าซื้อหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน Pinnacle Health ในเวียดนาม

News provided by

CBC Group

22 Apr, 2026, 08:00 CST

  • เป็นก้าวเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดเวียดนามซึ่งมีการเติบโตสูง
  • ผสานความสามารถด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ของ Dawn เข้ากับความเชี่ยวชาญในตลาดและเครือข่ายท้องถิ่นที่แข็งแกร่งของ Pinnacle Health
  • สนับสนุนพันธกิจของ Dawn ในการขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิงคโปร์และนครโฮจิมินห์, เวียดนาม, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Dawn Medical Technologies ("Dawn") ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งพัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีการแพทย์ (MedTech) สู่เชิงพาณิชย์ของ CBC Group ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน Pinnacle Health Equipment Joint Stock Company ("Pinnacle Health") ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีทางการแพทย์แบบครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความน่าเชื่อถือพร้อมประสบการณ์ยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม ธุรกรรมเชิงกลยุทธ์นี้ถือเป็นการเข้าสู่ตลาดเวียดนามที่เติบโตอย่างรวดเร็วของ Dawn และเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งแรกของ CBC Group ในสาขาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยการสนับสนุนจาก CBC Group ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มุ่งเน้นด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Dawn กำลังสร้างแพลตฟอร์มชั้นนำด้านการพัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์ โดยเชื่อมโยงความสามารถในการจัดหาต้นน้ำเข้ากับความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจปลายน้ำ เพื่อขยายการเข้าถึงโซลูชันทางการแพทย์คุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้ในตลาดเกิดใหม่ โดยมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลาง

Pinnacle Health ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดยคุณ Jade Le ได้สร้างชื่อเสียงอย่างแข็งแกร่งในด้านความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ในเชิงลึกและการบริการลูกค้าคุณภาพสูง มีสำนักงานใหญ่ในนครโฮจิมินห์ บริษัทเป็นตัวแทนของบริษัท MedTech ชั้นนำระดับโลก และให้บริการแก่โรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศ ด้วยค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพของเวียดนามที่คาดว่าจะเติบโต 8 – 9% ต่อปี การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้ Dawn ได้รับแพลตฟอร์มในท้องถิ่นที่พร้อมดำเนินงานได้ทันที มีขนาดที่รองรับการขยายตัว และได้รับการยอมรับอย่างสูง

Arjun Sarker ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dawn กล่าวว่า "การเข้าซื้อหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน Pinnacle Health ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในเส้นทางการขยายธุรกิจระดับภูมิภาคของเรา คุณ Jade และทีมงานได้สร้างธุรกิจที่โดดเด่นพร้อมสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง เรามีความเชื่อมั่นในภาวะผู้นำของเธอ และตั้งตารอที่จะผสานความแข็งแกร่งด้านการจัดหาของ Dawn และแนวทางการดำเนินงานของเราเข้ากับความเป็นเลิศของ Pinnacle ในท้องถิ่น เพื่อเร่งการเติบโตและนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมามอบให้แก่ผู้ป่วยในเวียดนามได้มากยิ่งขึ้น"

Jade Le ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Pinnacle Health กล่าวว่า "ฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Dawn และ CBC Group ขณะที่เราเข้าสู่ช่วงการเติบโตระยะใหม่ของ Pinnacle ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเชิงลึกและวิสัยทัศน์ระยะยาวที่สอดคล้องกัน เราจึงอยู่ในตำแหน่งที่มีความพร้อมและเหมาะสมอย่างยิ่งในการเร่งการขยายธุรกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถ และยกระดับมาตรฐานการดูแลที่เรานำเสนอให้แก่ตลาด

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือความร่วมมือนี้ทำให้เราสามารถเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลลัพธ์การรักษาของผู้ป่วยให้ดีขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนในเวียดนามสามารถเข้าถึงโซลูชันทางการแพทย์ขั้นสูงได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น"

Fu Wei ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CBC Group กล่าวว่า "การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ที่ดำเนินการผ่าน Dawn สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งของเราต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงและยังมีความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองอีกมาก เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้สร้างฐานการดำเนินงานที่นี่ด้วยแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน Pinnacle และรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสในการขยายการดำเนินงานและบทบาทเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการแก่ชุมชนที่ยังขาดโอกาสและทรัพยากรที่จำเป็น และกำหนดอนาคตของการดูแลสุขภาพในภูมิภาคนี้"

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Dawn ในการเป็นผู้นำด้านการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์ในภูมิภาค โดยการรวมตลาดที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน และใช้ประโยชน์จากความเป็นเลิศด้านกฎระเบียบและการค้าทั่วเอเชีย เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความสำคัญได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ Dawn Medical Technologies

Dawn เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งพัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีการแพทย์ (MedTech) สู่เชิงพาณิชย์ชั้นนำ ที่มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมในตลาดเกิดใหม่ โดยมีฐานสำคัญอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านกฎระเบียบและรูปแบบการจัดหาที่แตกต่างเพื่อให้บริการตลาดที่ยังขาดโอกาสและทรัพยากรที่จำเป็น ทั้งนี้ Dawn เป็นบริษัทภายใต้พอร์ตการลงทุนของ CBC Group

เกี่ยวกับ Pinnacle Health

Pinnacle Health เป็นแพลตฟอร์มพัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีการแพทย์ (MedTech) สู่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจรชั้นนำในเวียดนาม โดยมอบบริการด้านการจัดจำหน่าย การขาย การตลาด และบริการด้านกฎระเบียบให้แก่พอร์ตโฟลิโอของผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ระดับโลก ด้วยทีมงานมืออาชีพประมาณ 50 คน และเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ทั่วประเทศ Pinnacle เป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพของเวียดนาม

เกี่ยวกับ CBC Group

CBC Group ("CBC") ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ และเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มุ่งเน้นด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าและบูรณาการทรัพยากรระดับโลก CBC ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) มูลค่า 1.05 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมมีทีมงานชั้นนำด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการบริหารพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ อีกทั้งยังมีสำนักงานในเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ฮ่องกง และนิวยอร์ก โซล ลอนดอน รวมถึงมีการดำเนินงานในบอสตัน ซานดิเอโก ซานฟรานซิสโก และโตเกียว CBC มุ่งเน้นการสร้างแพลตฟอร์ม การเข้าซื้อกิจการทั้งหมด (buyout) สินเชื่อ และโอกาสที่มุ่งเน้นการเติบโตในหลายสาขาหลักภายในภาคการดูแลสุขภาพ ซึ่งรวมถึงเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และบริการด้านการดูแลสุขภาพ

CBC มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนโดยการผสานรวมนวัตกรรมและบุคลากรระดับโลก ผ่านการร่วมมือกับผู้ประกอบการและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก แนวทาง "นักลงทุน-ผู้ดำเนินงาน" ที่เป็นเอกลักษณ์ได้ช่วยเสริมศักยภาพให้บริษัทด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำสามารถขยายการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีราคาเหมาะสม กระตุ้นการสร้างนวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนและไม่ได้รับการดูแลทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CBC Group กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cbridgecap.com/

ติดตามเราได้ทาง LinkedIn (CBC Group)

SOURCE CBC Group

Also from this source

More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Medical Equipment

Medical Equipment

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Corporate Expansion

Corporate Expansion

News Releases in Similar Topics