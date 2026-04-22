Dawn Medical Technologies Akuisisi Saham Pengendali Pinnacle Health di Vietnam

Merambah pasar Vietnam yang tengah berkembang pesat

Memadukan kapabilitas sourcing Dawn dengan jangkauan lokal dan keahlian pasar Pinnacle Health

SINGAPURA dan HO CHI MINH CITY, Vietnam, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- Dawn Medical Technologies ("Dawn"), platform komersialisasi MedTech milik CBC Group, mengakuisisi saham pengendali Pinnacle Health Equipment Joint Stock Company ("Pinnacle Health"), salah satu distributor MedTech terbesar dan paling maju di Vietnam. Melalui aksi korporasi ini, Dawn merambah pasar Vietnam yang tengah berkembang pesat. Akuisisi tersebut juga merupakan aksi korporasi pertama CBC Group di sektor MedTech di Asia Tenggara.

Didukung CBC Group, perusahaan investasi terbesar di Asia yang bergerak di sektor layanan kesehatan, Dawn membangun platform komersialisasi MedTech yang menghubungkan kapabilitas sourcing di sektor hulu dengan keunggulan komersial di sektor hilir. Integrasi ini memperluas akses solusi medis bermutu tinggi dan terjangkau di pasar berkembang, dengan fokus utama di Asia Tenggara.

Didirikan oleh Jade Le pada 2015, Pinnacle Health menguasai keahlian produk dan memiliki layanan pelanggan berkualitas tinggi. Berkantor pusat di Ho Chi Minh City, Pinnacle Health mewakili berbagai perusahaan MedTech global, serta melayani rumah sakit dan klinik di seluruh Vietnam. Dengan anggaran belanja kesehatan Vietnam yang diperkirakan meningkat 8–9% per tahun, Dawn memperoleh sebuah platform lokal yang siap pakai, berskala luas, dan memiliki reputasi kuat melalui akuisisi tersebut.

Arjun Sarker, CEO, Dawn, mengatakan: "Akuisisi saham pengendali Pinnacle Health merupakan pencapaian penting dalam ekspansi regional kami. Jade dan timnya telah membangun bisnis yang luar biasa dengan posisi pasar yang kuat. Kami sangat optimis pada kepemimpinan Jade dan menantikan sinergi antara kekuatan sourcing serta model operasional Dawn dengan keunggulan Pinnacle di pasar lokal. Dengan sinergi ini, kami mempercepat pertumbuhan dan menghadirkan semakin banyak teknologi medis yang berdampak positif bagi pasien di Vietnam."

Jade Le, CEO & Founder, Pinnacle Health, menambahkan: "Kami sangat gembira bermitra dengan Dawn dan CBC Group untuk mengusung Pinnacle menuju fase pertumbuhan baru. Dengan keahlian luas di sektor kesehatan serta visi jangka panjang yang sejalan, kami siap mempercepat ekspansi, memperkuat kapabilitas, dan meningkatkan standar layanan.

Lebih penting lagi, kemitraan ini memperkuat komitmen kami untuk meningkatkan hasil perawatan medis serta memperluas akses terhadap solusi medis mutakhir bagi masyarakat Vietnam."

Fu Wei, CEO, CBC Group, mengatakan: "Akuisisi ini menegaskan komitmen kuat kami di Asia Tenggara. Vietnam merupakan pasar dengan pertumbuhan tinggi dan kebutuhan masif. Kami gembira membangun jangkauan di pasar ini melalui platform sekelas Pinnacle, serta menjangkau komunitas yang belum terlayani dan membangun masa depan layanan kesehatan di kawasan tersebut."

Akuisisi ini sejalan dengan strategi Dawn untuk memimpin komersialisasi MedTech di kawasan dengan menyatukan pasar yang masih terfragmentasi, serta memanfaatkan keunggulan iklim regulasi dan bisnis di Asia guna memperluas akses teknologi medis yang krusial.

Tentang Dawn Medical Technologies

Dawn merupakan platform komersialisasi MedTech terkemuka yang meningkatkan akses teknologi medis berkualitas tinggi dan terjangkau di pasar berkembang, khususnya di Asia Tenggara. Dawn mengandalkan keahlian regulasi yang luas, serta model sourcing yang terintegrasi untuk menjangkau pasar yang masih kurang terlayani. Dawn merupakan perusahaan portofolio milik CBC Group.

Tentang Pinnacle Health

Pinnacle Health adalah platform komersialisasi MedTech terkemuka di Vietnam yang menyediakan layanan distribusi, penjualan, pemasaran, serta regulasi bagi berbagai produsen perangkat medis global. Didukung sekitar 50 tenaga profesional dan jaringan nasional, Pinnacle menjadi mitra tepercaya dalam ekosistem layanan kesehatan Vietnam.

Tentang CBC Group

Berkantor pusat di Singapura, CBC Group ("CBC") merupakan perusahaan investasi terbesar di Asia yang bergerak di sektor layanan kesehatan. CBC berkomitmen menciptakan nilai tambah dan mengintegrasikan sumber daya global. Berdiri pada 2014 dengan aset kelolaan sebesar US$10,5 miliar, CBC memiliki tim profesional di bidang investasi, industri, dan manajemen portofolio yang berbasis di Singapura, dengan kantor cabang di Shanghai, Beijing, Hong Kong, New York, Seoul, dan London, serta jangkauan operasional di Boston, San Diego, San Francisco, dan Tokyo. CBC mengembangkan platform, melakukan buyout, menyalurkan fasilitas pinjaman, dan menangkap peluang pertumbuhan di berbagai sektor inti kesehatan, termasuk farmasi dan bioteknologi, teknologi medis, serta layanan kesehatan.

CBC juga berkomitmen menciptakan nilai tambah jangka panjang dengan mengintegrasikan inovasi dan talenta global, serta bermitra dengan pebisnis dan ilmuwan terkemuka dunia untuk memperluas akses layanan kesehatan yang terjangkau, mendorong inovasi, dan meningkatkan efisiensi guna menyediakan kebutuhan medis global yang belum terpenuhi.

Informasi selengkapnya tentang CBC Group: www.cbridgecap.com/

Akun CBC Group di LinkedIn ( CBC Group ).

SOURCE CBC Group