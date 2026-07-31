DFSK ra mắt mẫu E5 PLUS phiên bản tay lái bên phải tại Indonesia, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình mở rộng toàn cầu

TANGERANG, Indonesia, ngày 31 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- DFSK, thương hiệu xe năng lượng mới (NEV) thuộc SERES Group, đã chính thức ra mắt mẫu E5 PLUS phiên bản tay lái bên phải tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, đánh dấu lần đầu tiên mẫu xe này được giới thiệu tại một thị trường sử dụng xe tay lái bên phải, sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô & Chuỗi cung ứng Quốc tế 2026 ở Hồng Kông. Lần giới thiệu này cũng thể hiện một cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai mẫu xe chiến lược mới nhất của DFSK trên phạm vi toàn cầu, đồng thời tiếp tục củng cố hiện diện của thương hiệu trên khắp Đông Nam Á.

Launch event of the DFSK E5 PLUS at GIIAS 2026

Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm tại thị trường quốc tế cùng hoạt động sản xuất nội địa đã được thiết lập tại Indonesia, DFSK đang bước vào giai đoạn mở rộng toàn cầu mới đối với dòng sản phẩm tay lái bên phải.

Được thiết kế đáp ứng nhu cầu di chuyển của gia đình hiện đại

Được phát triển dựa trên nhu cầu của các gia đình Đông Nam Á, E5 PLUS kết hợp hiệu suất vận hành điện hóa với tầm hoạt động dài, không gian rộng rãi thoải mái và công nghệ thông minh nhằm hỗ trợ việc đi lại hằng ngày cũng như những chuyến đi dài hơn của cả gia đình.

Xe được trang bị Hệ thống Siêu Hybrid của SERES (SERES Super Hybrid System) cùng bộ pin dung lượng 25,3 kWh, E5 PLUS mang đến phạm vi di chuyển lên tới 140 km ở chế độ thuần điện theo tiêu chuẩn NEDC, lý tưởng cho việc đi lại trong đô thị hằng ngày. Đối với những hành trình dài, mẫu xe cung cấp tổng quãng đường di chuyển kết hợp lên tới 1.400 km, mang lại tính linh hoạt cao hơn cho người sử dụng, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và nỗi lo về phạm vi hoạt động.

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các gia đình đông thành viên, phiên bản E5 PLUS cho thị trường Indonesia được trang bị cấu hình 6 chỗ ngồi với hai ghế cơ trưởng độc lập ở hàng ghế thứ hai, mang lại sự thoải mái và không gian riêng được cải thiện cho từng hành khách. Bên cạnh đó, hệ thống treo thích ứng FSD cải thiện hơn nữa độ êm ái khi vận hành và khả năng điều khiển, giúp xe hoạt động tự tin trong nhiều điều kiện đường sá và thời tiết đa dạng tại Indonesia.

Khoang lái thông minh cũng được địa phương hóa cho người dùng trong khu vực, hỗ trợ thêm năm ngôn ngữ gồm tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Mã Lai, tiếng Việt và tiếng Trung phồn thể. Khả năng kết nối liền mạch với Apple CarPlay cùng các ứng dụng giải trí phổ biến như Spotify mang đến trải nghiệm kỹ thuật số quen thuộc và trực quan.

An toàn là một ưu tiên hàng đầu trên E5 PLUS. Gói tính năng hỗ trợ người lái toàn diện được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, bao gồm Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control - ACC), Hệ thống giữ xe ở trung tâm làn đường (Lane Centering Control - LCC) và Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (Lane Departure Warning - LDW). Được hỗ trợ bởi 5 radar sóng milimet, 22 cảm biến, camera toàn cảnh 360 độ cùng chế độ quan sát gầm xe trong suốt, hệ thống giúp người lái luôn quan sát được các tình huống xung quanh, từ đó nâng cao sự tự tin và an tâm trên mọi hành trình.

Sản xuất tại địa phương hỗ trợ tăng trưởng khu vực

Là mẫu xe chủ lực trong dòng sản phẩm toàn cầu được làm mới của DFSK, E5 PLUS đã được thị trường đón nhận nồng nhiệt sau khi ra mắt trên khắp khu vực Bắc Phi và Nam Mỹ, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, giới truyền thông và các đối tác kinh doanh nhờ hiệu suất, tính thực tiễn và các tính năng thông minh của xe.

Kể từ khi mở chương trình nhận đặt trước tại Indonesia, E5 PLUS đã nhận được hơn 1.200 đơn đặt hàng trước, phản ánh niềm tin ngày càng tăng của thị trường đối với mẫu xe này.

Việc sản xuất E5 PLUS được hỗ trợ bởi cơ sở sản xuất có mức độ tự động hóa cao của SERES Group tại Indonesia, nơi mẫu xe được lắp ráp tại chỗ theo các tiêu chuẩn sản xuất thống nhất trên toàn cầu. Cơ sở này phục vụ cả thị trường Indonesia và các thị trường xuất khẩu lân cận, đồng thời góp phần củng cố chuỗi cung ứng trong nước, tạo nhiều cơ hội việc làm và hỗ trợ tầm nhìn dài hạn của Indonesia về phát triển công nghiệp bền vững.

Việc ra mắt E5 PLUS phiên bản tay lái bên phải tại Indonesia thể hiện một bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu của DFSK. Là một trong những thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia không chỉ đóng vai trò là một điểm đến quan trọng của mẫu xe này mà còn là một trung tâm chiến lược để DFSK mở rộng hiện diện tại các thị trường sử dụng xe tay lái bên phải trên toàn khu vực.

Xây dựng hệ sinh thái địa phương vững mạnh hơn

Bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm mới, DFSK tiếp tục củng cố cam kết lâu dài đối với Indonesia thông qua việc xây dựng hệ sinh thái địa phương tích hợp, bao gồm nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ hậu mãi. Công ty hướng tới việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được tùy chỉnh phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng địa phương, đồng thời đồng hành cùng các đại lý và các đối tác kinh doanh tạo dựng giá trị bền vững.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, Amy Gong, Chủ tịch DFSK, cho biết:

"Tại DFSK, chúng tôi không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thông qua các công nghệ xe năng lượng mới tiên tiến, chất lượng sản phẩm cao hơn và giá trị dành cho khách hàng lớn hơn, chúng tôi cam kết mang đến những trải nghiệm di chuyển tốt hơn, đồng thời hỗ trợ sự phát triển dài hạn của các đại lý và đối tác. Chúng tôi hiện diện tại Indonesia từ năm 2017 và cam kết lâu dài của chúng tôi đối với thị trường này vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là một DFSK mới, và cùng nhau chúng ta sẽ thúc đẩy một tương lai tốt đẹp hơn".

Với hơn 20 năm phát triển trên thị trường quốc tế, DFSK hiện có mặt tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ hơn 5 triệu người dùng trên toàn thế giới. Việc ra mắt E5 PLUS phiên bản tay lái bên phải tại Indonesia đánh dấu thêm một chương quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của thương hiệu, khi DFSK tiếp tục mở rộng danh mục xe năng lượng mới và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các giải pháp di chuyển thông minh hơn, xanh hơn và đáng tin cậy hơn dành cho các gia đình trên khắp Đông Nam Á.

SOURCE DFSK