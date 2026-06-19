DFSK đẩy nhanh mở rộng toàn cầu với màn ra mắt E5 PLUS phiên bản tay lái bên phải tại Hồng Kông

HỒNG KÔNG, ngày 20 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- DFSK, thương hiệu xe năng lượng mới trực thuộc SERES Group (HKEX: 09927), hôm nay đã ra mắt phiên bản tay lái bên phải (RHD) của mẫu E5 PLUS tại Triển lãm Ô tô và Chuỗi Cung ứng Quốc tế 2026 (Hồng Kông), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của thương hiệu.

Việc ra mắt E5 PLUS RHD không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm của DFSK mà còn phản ánh sự phát triển liên tục của thương hiệu thành nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp di chuyển thông minh và xanh, được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng thị trường địa phương.

DFSK President Amy Gong speaking at the event DFSK E5 PLUS Right-Hand-Drive model

Thúc đẩy hành trình toàn cầu của DFSK

Sau thành công của E5 PLUS tại Bắc Phi và Nam Mỹ, việc ra mắt phiên bản RHD thể hiện một bước tiến quan trọng khác trong quá trình tăng trưởng quốc tế của DFSK. Trong quá trình mở rộng hiện diện tại các thị trường trên toàn cầu, công ty tiếp tục tăng cường sự phát triển của các trung tâm và hệ sinh thái khu vực. Các cơ sở sản xuất có mức độ tự động hóa cao tại Indonesia và Việt Nam giúp DFSK đáp ứng nhu cầu của thị trường địa phương hiệu quả hơn.

Amy Gong, Chủ tịch của DFSK, cho biết: "E5 PLUS đánh dấu sự khởi đầu của quá trình đổi mới toàn diện danh mục sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường năng lực về công nghệ và đổi mới thông minh, làm phong phú danh mục sản phẩm, đẩy nhanh mở rộng toàn cầu, tăng cường hoạt động tại các thị trường địa phương và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ ngày càng cạnh tranh hơn, mang đến cho khách hàng trên toàn thế giới những trải nghiệm di chuyển xanh hơn và thông minh hơn".

Được phát triển dành cho các thị trường sử dụng xe tay lái bên phải

E5 PLUS là mẫu xe năng lượng mới chiến lược toàn cầu được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của các gia đình hiện đại. Được trang bị Hệ thống Siêu Hybrid của SERES (SERES Super Hybrid System), E5 PLUS điều chỉnh thông minh chế độ lái phù hợp với các điều kiện đường sá khác nhau thông qua hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến, mang lại cả hiệu quả và sự tự tin trên các hành trình dài với phạm vi di chuyển kết hợp lên tới 1.200 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Phiên bản lái xe thông minh của E5 PLUS RHD được trang bị giải pháp hỗ trợ người lái với 5 radar sóng milimet và 22 bộ cảm biến, kết hợp cùng các tính năng như hệ thống quan sát toàn cảnh 540 độ, giúp nâng cao sự thuận tiện và an toàn trong cả quá trình di chuyển hằng ngày lẫn các điều kiện lái xe phức tạp hơn.

Nhận thức được những đặc thù của các thị trường sử dụng xe tay lái bên phải, đặc biệt là tại Đông Nam Á, E5 PLUS RHD đã được tối ưu hóa riêng cho các điều kiện lái xe, đặc điểm thời tiết và sở thích người dùng trong khu vực. Các tính năng hỗ trợ lái như Hệ thống giữ xe ở trung tâm làn đường (Lane Centering Control - LCC) và Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control - ACC) đã được tinh chỉnh cho các tình huống lái xe địa phương, trong khi tương tác bằng giọng nói và logic giao diện người dùng cũng được điều chỉnh theo thói quen sử dụng trong khu vực.

Hệ thống thông tin giải trí hiện hỗ trợ tiếng Trung phồn thể (Hồng Kông), tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai và tiếng Việt, cùng với hệ sinh thái kết nối được nâng cấp mang lại khả năng tương thích liền mạch với các hệ thống và ứng dụng như CarPlay và Spotify, tạo nên trải nghiệm sử dụng và sở hữu xe trực quan, thú vị hơn.

E5 PLUS RHD sẽ lần lượt được giới thiệu tại các thị trường bao gồm Indonesia và Đặc khu Hành chính Hong Kong, mang đến cho khách hàng sự kết hợp hấp dẫn giữa công nghệ thông minh, tính thực dụng và giá trị.

Nhận diện mới, sản phẩm mới và dịch vụ mới

Được định hướng bởi các giá trị của công nghệ dễ tiếp cận, đổi mới xanh, tinh thần trách nhiệm và không ngừng tiến bộ, DFSK cam kết thúc đẩy công nghệ ô tô đồng thời xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ hơn nhằm tạo ra giá trị cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Thông qua việc đưa công nghệ di chuyển thông minh đến gần hơn với người dùng, DFSK nỗ lực thúc đẩy sự tiến bộ bằng các giải pháp di chuyển thông minh hơn, tiện nghi hơn và hiệu quả hơn, phát triển cùng với nhu cầu ngày càng thay đổi của các gia đình hiện đại.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, DFSK đang tích cực củng cố hệ sinh thái đối tác toàn cầu thông qua hợp tác dài hạn và hỗ trợ toàn diện.

Đồng thời, DFSK đã giới thiệu một khuôn khổ dịch vụ toàn cầu mới được xây dựng trên quản lý chất lượng linh hoạt, phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, mạng lưới phụ tùng thay thế hiệu quả và nền tảng dịch vụ số. Bao gồm năm yếu tố trọng yếu — năng lực mạng lưới, hệ thống vận hành, con người, năng lực kỹ thuật và khả năng cung ứng phụ tùng — kiến trúc mới này được thiết kế nhằm mang lại sự an tâm cùng trải nghiệm dịch vụ vượt trên kỳ vọng.

Với nhận diện thương hiệu được làm mới, danh mục sản phẩm xe năng lượng mới mở rộng và cam kết dịch vụ mạnh mẽ hơn, DFSK sẵn sàng củng cố hơn nữa vị thế tại các thị trường quốc tế và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình tương lai của di chuyển bền vững toàn cầu.

Giới thiệu về DFSK

Được thành lập năm 2003, DFSK chuyên cung cấp xe du lịch, xe thương mại và các dịch vụ di chuyển tiên tiến cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Đến nay, hơn 5 triệu xe DFSK đã được bàn giao tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được thúc đẩy bởi sự đổi mới liên tục, DFSK đang nhanh chóng phát triển thành một thương hiệu ô tô năng lượng mới và thông minh.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website của chúng tôi www.dfsk.com

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SOURCE DFSK