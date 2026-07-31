DFSK เปิดตัว E5 PLUS รุ่นพวงมาลัยขวาในอินโดนีเซีย สร้างหมุดหมายใหม่ของการขยายธุรกิจระดับโลก

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DFSK

31 Jul, 2026, 17:55 CST

ตันเกอรัง, อินโดนีเซีย, 31 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- DFSK แบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ภายใต้ SERES Group เปิดตัว E5 PLUS รุ่นพวงมาลัยขวาอย่างเป็นทางการในงาน 2026 Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) นับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของรุ่นนี้ในตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวา หลังจากเปิดตัวครั้งแรกในงาน 2026 International Automotive & Supply Chain Expo ที่ฮ่องกง อีกทั้งยังถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการเปิดตัวรถยนต์รุ่นยุทธศาสตร์ล่าสุดของ DFSK สู่ตลาดโลก และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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Launch event of the DFSK E5 PLUS at GIIAS 2026
Launch event of the DFSK E5 PLUS at GIIAS 2026

ด้วยประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศยาวนานกว่า 20 ปี และฐานการผลิตในอินโดนีเซียที่ดำเนินงานมาอย่างมั่นคง DFSK กำลังก้าวสู่ช่วงใหม่ของการขยายธุรกิจระดับโลกสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์พวงมาลัยขวา

ออกแบบมาเพื่อการเดินทางของครอบครัวยุคใหม่

E5 PLUS ได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงความต้องการของครอบครัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผสานสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่วิ่งได้ระยะไกล ความกว้างขวางสะดวกสบาย และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อตอบโจทย์ทั้งการเดินทางในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลของครอบครัว

E5 PLUS ขับเคลื่อนด้วยระบบ SERES Super Hybrid System พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 25.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนได้ไกลสูงสุด 140 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองในแต่ละวัน ส่วนการเดินทางระยะไกล รถสามารถวิ่งได้ไกลรวมสูงสุด 1,400 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเดินทาง พร้อมลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและความกังวลเรื่องระยะทางวิ่ง

เพื่อรองรับครอบครัวขนาดใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น E5 PLUS รุ่นสำหรับตลาดอินโดนีเซียมาพร้อมห้องโดยสารแบบ 6 ที่นั่ง โดยติดตั้งเบาะเดี่ยวแบบกัปตันแยกอิสระในแถวที่สอง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและพื้นที่ส่วนตัวให้แก่ผู้โดยสารทุกคน นอกจากนี้ ยังติดตั้งระบบกันสะเทือน FSD แบบปรับได้ตามสภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่และการควบคุมรถ ช่วยให้รถสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจในสภาพถนนและสภาพอากาศที่หลากหลายของอินโดนีเซีย

ห้องโดยสารอัจฉริยะยังได้รับการปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ในภูมิภาค โดยรองรับภาษาเพิ่มเติมอีก 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย ภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม และภาษาจีนตัวเต็ม พร้อมรองรับการเชื่อมต่ออย่างไหลลื่นกับ Apple CarPlay และแอปพลิเคชันด้านความบันเทิงยอดนิยมอย่าง Spotify เพื่อมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่คุ้นเคยและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ

E5 PLUS ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกมิติ โดยมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบครบครันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อย ได้แก่ Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Centering Control (LCC) และ Lane Departure Warning (LDW) โดยทำงานร่วมกับเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 5 ตัว ชุดเซ็นเซอร์ 22 จุด กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา และระบบแสดงภาพใต้ท้องรถแบบโปร่งใส ช่วยให้ผู้ขับขี่รับรู้สภาพแวดล้อมรอบคันได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความมั่นใจและความอุ่นใจในการเดินทางทุกครั้ง

การผลิตในประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตในภูมิภาค

ในฐานะรถยนต์เรือธงของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับโลกชุดใหม่ของ DFSK นั้น E5 PLUS ได้รับการตอบรับอย่างดีหลังจากเปิดตัวในภูมิภาคแอฟริกาเหนือและอเมริกาใต้ โดยได้รับเสียงชื่นชมจากลูกค้า สื่อมวลชน และพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในด้านสมรรถนะ ความอเนกประสงค์ และฟีเจอร์อัจฉริยะ

นับตั้งแต่เปิดให้จองล่วงหน้าในอินโดนีเซีย E5 PLUS มียอดจองแล้วมากกว่า 1,200 คัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อรถยนต์รุ่นนี้

การผลิต E5 PLUS ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานผลิตอัตโนมัติระดับสูงของ SERES Group ในอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบรถยนต์ภายในประเทศภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับโลกเดียวกัน โรงงานแห่งนี้รองรับทั้งตลาดอินโดนีเซียและตลาดส่งออกในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานในประเทศ สร้างโอกาสการจ้างงาน และสนับสนุนวิสัยทัศน์ระยะยาวของอินโดนีเซียด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

การเปิดตัว E5 PLUS รุ่นพวงมาลัยขวาในอินโดนีเซียถือเป็นก้าวสำคัญของยุทธศาสตร์ระดับโลกของ DFSK โดยอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เพียงเป็นตลาดสำคัญของรถยนต์รุ่นนี้ แต่ยังเป็นศูนย์กลางเชิงยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจของ DFSK ไปยังตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวาทั่วทั้งภูมิภาคอีกด้วย

สร้างระบบนิเวศในท้องถิ่นที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ DFSK ยังเดินหน้าเสริมสร้างพันธสัญญาระยะยาวต่ออินโดนีเซีย ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศในประเทศแบบครบวงจร ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา การผลิต การจำหน่าย และบริการหลังการขาย บริษัทมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนร่วมกับผู้แทนจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ

Amy Gong ประธานบริษัท DFSK กล่าวในพิธีเปิดตัวว่า:

"ที่ DFSK เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานใหม่ที่ล้ำสมัย คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น และคุณค่าที่มากขึ้นสำหรับลูกค้า เรามุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของผู้แทนจำหน่ายและพันธมิตรของเรา เราเริ่มดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2560 และความมุ่งมั่นระยะยาวของเราที่มีต่อตลาดแห่งนี้ยังคงแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคย นี่คือ DFSK โฉมใหม่ และเราจะร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตที่ดีกว่า"

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของการขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ ปัจจุบัน DFSK ดำเนินธุรกิจในกว่า 70 ประเทศและภูมิภาค พร้อมให้บริการผู้ใช้งานมากกว่า 5 ล้านรายทั่วโลก การเปิดตัว E5 PLUS รุ่นพวงมาลัยขวาในอินโดนีเซียจึงนับเป็นอีกหนึ่งบทสำคัญของการเติบโตในระดับโลกของแบรนด์ ขณะที่ DFSK เดินหน้าขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานใหม่ และเร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่โซลูชันการเดินทางที่ชาญฉลาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเชื่อถือได้ยิ่งขึ้นสำหรับครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SOURCE DFSK

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