DFSK Lancar E5 PLUS Pandu Sebelah Kanan di Indonesia, Catat Pencapaian Baharu dalam Pengembangan Global

TANGERANG, Indonesia, 31 Julai 2026 /PRNewswire/ -- DFSK, jenama kenderaan tenaga baharu (NEV) di bawah SERES Group, memperkenalkan secara rasmi E5 PLUS versi pemanduan sebelah kanan di Pameran Auto Antarabangsa Gaikindo Indonesia (Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS) 2026 yang menyaksikan pelancaran pertama model itu dalam pasaran pemanduan sebelah kanan selepas penampilan sulungnya di Ekspo Automotif & Rantaian Bekalan Antarabangsa 2026, Hong Kong. Pengenalan itu turut menjadi pencapaian penting dalam pelancaran global model strategik yang terkini daripada DFSK serta memperkukuh lagi kehadiran jenama tersebut di seluruh Asia Tenggara.

Launch event of the DFSK E5 PLUS at GIIAS 2026

Disokong oleh pengalaman selama lebih dua dekad dalam pasaran antarabangsa serta operasi pembuatan tempatan yang telah mantap di Indonesia, DFSK kini memasuki fasa pengembangan global yang baharu bagi barisan produk pemanduan sebelah kanannya.

Direka untuk Mobiliti Keluarga Moden

Dibangunkan dengan mengambil kira keperluan keluarga Asia Tenggara, E5 PLUS menggabungkan prestasi elektrik jarak jauh, keselesaan ruang yang luas dan teknologi pintar bagi menyokong perjalanan ulang-alik harian serta perjalanan bersama keluarga yang lebih jauh.

Dikuasakan oleh SERES Super Hybrid System dan dilengkapi bateri 25.3 kWh, E5 PLUS menawarkan jarak pemanduan elektrik sepenuhnya sehingga 140 km berdasarkan NEDC, sesuai untuk pemanduan harian di bandar. Bagi perjalanan yang memakan masa lama, kenderaan itu menawarkan jarak pemanduan gabungan sehingga 1,400 km yang memberikan fleksibiliti lebih besar kepada pemandu sambil mengurangkan penggunaan bahan api dan kebimbangan jarak.

Bagi memenuhi keperluan keluarga yang lebih besar secara lebih baik, E5 PLUS spesifikasi Indonesia menampilkan konfigurasi enam tempat duduk dengan kerusi kapten baris kedua yang berasingan, sekali gus menawarkan keselesaan dan ruang peribadi yang lebih baik kepada setiap penumpang. Sistem ampaian FSD adaptif meningkatkan lagi kualiti tunggangan dan pengendalian, sekali gus membantu kenderaan itu beroperasi dengan yakin dalam pelbagai keadaan jalan raya dan cuaca Indonesia.

Kokpit pintar turut disesuaikan untuk pengguna serantau dengan menyokong lima bahasa tambahan, termasuk Bahasa Indonesia, Bahasa Thai, Bahasa Melayu, Bahasa Vietnam dan Bahasa Cina Tradisional. Ketersambungan lancar dengan Apple CarPlay serta aplikasi hiburan popular seperti Spotify dapat memberikan pengalaman digital yang biasa digunakan dan intuitif.

Aspek keselamatan menjadi keutamaan dalam keseluruhan E5 PLUS. Rangkaian komprehensif ciri bantuan pemandu disediakan sebagai standard bagi semua model, termasuk Kawalan Jelajah Adaptif (ACC), Kawalan Pemusatan Lorong (LCC) dan Amaran Keluar Lorong (LDW). Disokong oleh lima radar gelombang milimeter, 22 unit penderiaan, kamera pandangan sekeliling 360-darjah dan paparan bawah kenderaan telus, sistem itu membantu pemandu agar sentiasa peka terhadap persekitaran mereka demi memberikan keyakinan dan ketenangan fikiran yang lebih tinggi dalam setiap perjalanan.

Pembuatan Tempatan Menyokong Pertumbuhan Serantau

Sebagai model utama dalam barisan produk global DFSK yang diperbaharui, E5 PLUS telah pun meraih pengiktirafan pasaran yang kukuh susulan pelancarannya di seluruh Afrika Utara dan Amerika Selatan, serta menerima maklum balas positif daripada pelanggan, media dan rakan niaga terhadap prestasi, kepraktisan dan ciri pintarnya.

Sejak prajualan dibuka di Indonesia, E5 PLUS telah menerima lebih 1,200 prapesanan, sekali gus mencerminkan keyakinan pasaran yang semakin meningkat terhadap model tersebut.

Pengeluaran E5 PLUS disokong oleh kemudahan pembuatan SERES Group dengan tahap automatik yang tinggi di Indonesia, tempat kenderaan itu dipasang secara tempatan mengikut piawaian pengeluaran seragam di peringkat global. Kemudahan tersebut memberi perkhidmatan kepada pasaran Indonesia dan juga pasaran eksport negara jiran, di samping memperkukuh rantaian bekalan tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan menyokong visi jangka panjang Indonesia bagi mencapai pembangunan perindustrian yang mampan.

Pelancaran E5 PLUS pemanduan sebelah kanan di Indonesia merupakan langkah penting dalam strategi global DFSK. Sebagai salah satu pasaran automotif terbesar Asia Tenggara, Indonesia bukan sahaja menjadi destinasi penting bagi model itu, malah berperanan sebagai hab strategik untuk memperluas kehadiran DFSK dalam pasaran pemanduan sebelah kanan di seluruh rantau ini.

Membina Ekosistem Tempatan Lebih Mantap

Selain memperkenalkan produk baharu, DFSK terus memperteguh komitmen jangka panjangnya terhadap Indonesia dengan membangunkan ekosistem tempatan bersepadu yang merangkumi penyelidikan dan pembangunan, pembuatan, jualan serta perkhidmatan pascajualan. Syarikat berhasrat untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang lebih disesuaikan dengan keperluan pelanggan tempatan, sambil mewujudkan nilai mampan bersama pengedar dan rakan niaga.

Berucap di majlis pelancaran itu, Amy Gong, Presiden DFSK, berkata:

"Di DFSK, kami terus berkembang seiring dengan keperluan pelanggan kami. Menerusi teknologi tenaga baharu termaju, kualiti produk yang lebih tinggi dan nilai pelanggan yang lebih besar, kami komited untuk memberikan pengalaman mobiliti yang lebih baik sambil menyokong pertumbuhan jangka panjang pengedar dan rakan kongsi kami. Kami mula bertapak di Indonesia pada 2017, dan komitmen jangka panjang kami terhadap pasaran ini kekal lebih kukuh berbanding sebelum ini. Inilah wajah DFSK yang baharu, dan kita akan bersama-sama memacu masa depan yang lebih baik."

Dengan pengalaman pembangunan antarabangsa selama lebih 20 tahun, DFSK kini beroperasi di lebih 70 negara dan wilayah, serta memberi perkhidmatan kepada lebih 5 juta pengguna di seluruh dunia. Pelancaran E5 PLUS pemanduan sebelah kanan di Indonesia menandakan satu lagi lembaran penting dalam perjalanan global jenama itu ketika ia terus memperluas portfolio kenderaan tenaga baharu dan mempercepat peralihan ke arah penyelesaian mobiliti yang lebih pintar, lebih hijau dan lebih boleh dipercayai untuk keluarga di seluruh Asia Tenggara.

SOURCE DFSK