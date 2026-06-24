DuPont ra mắt Tyvek® APX™ tại thị trường ASEAN

Khả năng thoáng khí được cải thiện mà không làm giảm khả năng bảo vệ hoặc độ bền, giúp nâng cao sự thoải mái cho người mặc trong các môi trường làm việc khắc nghiệt

BANGKOK, ngày 24 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- DuPont (NYSE: DD) hôm nay thông báo đã ra mắt Tyvek® APX™ tại thị trường ASEAN trong khuôn khổ triển lãm Thailand Safe@Work 2026 tại Bangkok. Thông qua thành quả kết tinh của nghiên cứu khoa học và hợp tác với khách hàng, vải Tyvek® APX™ là dạng tiên tiến nhất của vật liệu Tyvek® cho đến nay, mang lại mức độ thoáng khí vượt trội mà không làm giảm khả năng bảo vệ hoặc độ bền.

DuPont Personal Protection has unveiled Tyvek® APX™, a new disposable chemical garment fabric designed to improve wearer comfort while maintaining reliable protection in demanding work environments.

"Với việc ra mắt Tyvek® APX™, chúng tôi đã tạo ra một dạng vật liệu Tyvek® mới mang tính cách mạng, giải quyết một trong những thách thức quan trọng nhất về sức khỏe và an toàn lao động – làm cho trang phục thoáng khí hơn mà không làm giảm hiệu suất hoặc độ bền", Dave Kee, Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu, bộ phận Bảo hộ Cá nhân của DuPont cho biết. "Vải Tyvek® APX™ mang đến sự kết hợp vượt trội giữa khả năng bảo vệ và sự thoải mái, giúp người lao động hoàn thành công việc tốt nhất, đặc biệt trong các môi trường lao động đòi hỏi thể lực cao".

Phúc lợi và sự thoải mái của người lao động đã trở nên ngày càng quan trọng trong những năm gần đây, khi các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực — từ dược phẩm và tiện ích công cộng đến công nghiệp nặng và chế biến hóa chất — ngày càng chú trọng hơn đến an toàn lao động. Khả năng tản nhiệt cơ thể hiệu quả khi mặc đồ bảo hộ liền thân đang trở thành yếu tố ngày càng quan trọng đối với sự thoải mái của người lao động và ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt.

Bộ đồ bảo hộ liền thân Tyvek® APX™ mang lại sự cân bằng tối ưu giữa thoải mái và bảo vệ. Sản phẩm đại diện cho một bước đột phá về khả năng thoáng khí, cho phép hơi ẩm thoát ra và không khí lưu thông, giúp người lao động cảm thấy dễ chịu hơn. Các đặc tính được công bố của trang phục Tyvek® APX™ đã được xác thực bằng cơ sở khoa học. Một nghiên cứu sinh lý học độc lập do Empa thực hiện đã chứng minh khả năng thoáng khí nâng cao của vải Tyvek® APX™. Nghiên cứu này đo lường các thay đổi sinh lý ở người lao động khi mặc trang phục bảo hộ truyền thống và bộ đồ bảo hộ liền thân Tyvek® APX™ trong các điều kiện môi trường khác nhau trong khi thực hiện các mức độ hoạt động khác nhau.

"DuPont cũng đã tiến hành các thử nghiệm mặc thực tế với khách hàng trên toàn cầu để đánh giá liệu người mặc có thể cảm nhận được sự khác biệt về hiệu suất hay không. Gần 300 người đã tham gia thử nghiệm tại nhiều khu vực và lĩnh vực ứng dụng khác nhau. Các bộ trang phục được kiểm tra trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khắc nghiệt, từ mức độ làm việc thấp đến hoạt động cường độ cao. Nhìn chung, mức độ ưu tiên dành cho vải Tyvek® APX™ có khả năng thoáng khí cao là rất rõ ràng.

Trong hơn 50 năm qua, thương hiệu DuPont™ Tyvek® đã được công nhận là cái tên định hình phân khúc trang phục bảo hộ. Đây là biểu tượng của sự an toàn và đổi mới đáng tin cậy", Kee cho biết. "Giờ đây, chúng tôi đang đưa di sản đó lên một tầm cao mới với Tyvek® APX™, tái định nghĩa ý nghĩa của việc cảm thấy an toàn và được bảo vệ".

Để biết thêm chi tiết về Tyvek® APX™, vui lòng truy cập: dupont.com.sg/apx

Giới thiệu về DuPont

DuPont (NYSE: DD) là tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo, cung cấp các giải pháp tiên tiến giúp chuyển đổi các ngành và cải thiện đời sống hàng ngày trong các lĩnh vực trọng điểm như chăm sóc sức khỏe, nước, xây dựng và giao thông vận tải. Thông tin chi tiết về công ty, các lĩnh vực kinh doanh và giải pháp có thể được tìm thấy tại www.dupont.com. Nhà đầu tư có thể truy cập thông tin tại mục Quan hệ nhà đầu tư trên website tại investors.dupont.com.

Thông tin này dựa trên dữ liệu kỹ thuật mà DuPont tin rằng đáng tin cậy. Tuy nhiên, thông tin có thể được điều chỉnh khi có thêm kiến thức và kinh nghiệm mới. Người sử dụng có trách nhiệm xác định mức độ độc hại và loại thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp cần thiết. Các thông tin được nêu ở đây phản ánh hiệu suất của vải trong phòng thí nghiệm, không phải của sản phẩm hoàn chỉnh, trong điều kiện được kiểm soát. Thông tin này dành cho những người có chuyên môn kỹ thuật sử dụng để thực hiện đánh giá trong điều kiện sử dụng cuối cụ thể của riêng họ, theo quyết định và rủi ro của riêng họ. Bất kỳ ai có ý định sử dụng thông tin này cần kiểm tra trước để đảm bảo trang phục được chọn phù hợp với mục đích sử dụng. Người sử dụng cuối nên ngừng sử dụng trang phục nếu vải bị rách, mòn hoặc thủng để tránh nguy cơ tiếp xúc hóa chất. Do điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát, DUPONT DE NEMOURS, INC VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM HOẶC THÔNG TIN NÀY. Thông tin này không nhằm cấp phép hoạt động hay khuyến nghị vi phạm bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc thông tin kỹ thuật nào của DuPont hoặc bên thứ ba đang bảo hộ cho bất kỳ vật liệu nào hoặc việc sử dụng vật liệu đó.

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SOURCE DuPont