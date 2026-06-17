DuPont sẽ ra mắt cải tiến mới trong dòng Tyvek® tại Safe@Work 2026 ở Thái Lan

Cải tiến Tyvek® mới được thiết kế nhằm hỗ trợ an toàn và sự thoải mái cho người lao động trên toàn ASEAN

BANGKOK, ngày 17 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- DuPont (NYSE: DD) hôm nay công bố sẽ giới thiệu một cải tiến mới trong danh mục vật liệu Tyvek® đáng tin cậy của mình tại triển lãm Thailand Safe@Work 2026, diễn ra vào ngày 24 tháng 6 tại Bangkok, Thái Lan.

Dựa trên hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu quần áo bảo hộ, DuPont tiếp tục phát triển các vật liệu và giải pháp nhằm hỗ trợ sự an toàn, thoải mái và hiệu suất làm việc của người lao động trong nhiều ngành khác nhau. Sản phẩm sắp được giới thiệu phản ánh cam kết liên tục của công ty trong việc đáp ứng các nhu cầu ngày càng thay đổi tại nơi làm việc thông qua nghiên cứu khoa học và hiểu biết sâu sắc về khách hàng.

Sản phẩm phát triển mới của Tyvek® được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng thay đổi tại nơi làm việc, đặc biệt trong bối cảnh các tổ chức ngày càng chú trọng đến phúc lợi của người lao động bên cạnh khả năng bảo vệ đáng tin cậy. Thông tin chi tiết về sản phẩm và các tính năng sẽ được công bố tại lễ ra mắt chính thức trong khuôn khổ sự kiện.

Khoa học vật liệu phục vụ việc bảo vệ và sự thoải mái cho người lao động

Trong các ngành dược phẩm, sản xuất, tiện ích và xử lý hóa chất, các tổ chức ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của các giải pháp bảo hộ vừa đảm bảo an toàn vừa mang lại sự thoải mái cho người mặc. Khi các kỳ vọng ngày càng cao, đổi mới trong khoa học vật liệu tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết những thách thức này.

Tại Safe@Work 2026, DuPont sẽ giới thiệu một nền tảng Tyvek® mới dành cho thị trường ASEAN, mang đến cho khách tham quan và giới truyền thông cơ hội tìm hiểu thêm về nền tảng mới này cũng như các ứng dụng dự kiến của nó. Khách tham dự được chào đón đến tham quan gian hàng DuPont tại Gian hàng A4, Hội trường 11-12 để tìm hiểu thêm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Để biết thêm thông tin và những cập nhật, vui lòng truy cập: tyvek.com/ppe

Giới thiệu về DuPont

DuPont (NYSE: DD) là tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo, cung cấp các giải pháp tiên tiến giúp chuyển đổi các ngành và cải thiện đời sống hàng ngày trong các lĩnh vực trọng điểm như chăm sóc sức khỏe, nước, xây dựng và giao thông vận tải. Thông tin chi tiết về công ty, các lĩnh vực kinh doanh và giải pháp có thể được tìm thấy tại www.dupont.com. Nhà đầu tư có thể truy cập thông tin tại mục Quan hệ nhà đầu tư trên website tại investors.dupont.com.

Thông tin này dựa trên dữ liệu kỹ thuật mà DuPont tin rằng đáng tin cậy. Tuy nhiên, thông tin có thể được điều chỉnh khi có thêm kiến thức và kinh nghiệm mới. Người sử dụng có trách nhiệm xác định mức độ độc hại và loại thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp cần thiết. Các thông tin được nêu ở đây phản ánh hiệu suất của vải trong phòng thí nghiệm, không phải của sản phẩm hoàn chỉnh, trong điều kiện được kiểm soát. Thông tin này dành cho những người có chuyên môn kỹ thuật sử dụng để thực hiện đánh giá trong điều kiện sử dụng cuối cụ thể của riêng họ, theo quyết định và rủi ro của riêng họ. Bất kỳ ai có ý định sử dụng thông tin này cần kiểm tra trước để đảm bảo trang phục được chọn phù hợp với mục đích sử dụng. Người sử dụng cuối nên ngừng sử dụng trang phục nếu vải bị rách, mòn hoặc thủng để tránh nguy cơ tiếp xúc hóa chất. Do điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát, DUPONT DE NEMOURS, INC VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM VÀ THÔNG TIN NÀY. Thông tin này không nhằm cấp phép hoạt động hay khuyến nghị vi phạm bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc thông tin kỹ thuật nào của DuPont hoặc bên thứ ba đang bảo hộ cho bất kỳ vật liệu nào hoặc việc sử dụng vật liệu đó.

DuPont™, Biểu tượng hình bầu dục DuPont cùng toàn bộ các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ mang ký hiệu ™, ℠ hoặc ® đều thuộc sở hữu của các công ty liên kết của DuPont de Nemours, Inc., trừ khi có ghi chú khác.

SOURCE DuPont