DuPont Luncurkan Tyvek® APX™ di Pasar ASEAN

"Melalui peluncuran Tyvek® APX™, kami menghadirkan material Tyvek® generasi baru yang menjawab salah satu tantangan utama dalam kesehatan dan keselamatan kerja, yakni meningkatkan sirkulasi udara pada pakaian pelindung tanpa mengurangi kinerja maupun daya tahannya," ujar Global Business Director, DuPont Personal Protection, Dave Kee. "Tyvek® APX™ memadukan perlindungan dan kenyamanan secara seimbang sehingga pekerja tetap nyaman dan dapat menjaga performa, terutama saat bekerja di lingkungan yang menguras kondisi fisik."

Kesejahteraan dan kenyamanan pekerja semakin menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai sektor, mulai dari farmasi, utilitas, manufaktur berat hingga pengolahan bahan kimia, terus memperkuat standar keselamatan kerja. Dalam konteks tersebut, kemampuan pakaian pelindung untuk membantu tubuh melepaskan panas secara efektif sangat menentukan kenyamanan pekerja sekaligus meminimalkan risiko panas berlebih.

Tyvek® APX™ menghadirkan keseimbangan terbaik antara aspek kenyamanan dan perlindungan. Material ini meningkatkan sirkulasi udara sehingga udara lembab dapat keluar dan sirkulasi menjadi lebih lancar. Dengan demikian, pengguna pakaian pelindung tetap nyaman bekerja. DuPont mendukung klaim tersebut melalui pengujian ilmiah. Studi fisiologis independen yang dilakukan oleh Empa menunjukkan peningkatan sirkulasi udara pada material Tyvek® APX™. Penelitian tersebut mengukur perubahan fisiologis pada pekerja yang mengenakan pakaian pelindung konvensional dan berbahan Tyvek® APX™ dalam berbagai kondisi lingkungan dan tingkat aktivitas yang berbeda-beda.

"DuPont juga melakukan uji coba bersama pelanggan di berbagai negara untuk mencermati perbedaan performa yang dirasakan pengguna. Hampir 300 peserta dari beragam wilayah dan sektor berpartisipasi. Uji coba berlangsung dalam berbagai kondisi suhu dan kelembapan, mulai dari aktivitas ringan hingga pekerjaan berat. Secara umum, para peserta menunjukkan preferensi yang kuat terhadap material Tyvek® APX™ berkat sirkulasi udara yang lebih baik.

Selama lebih dari 50 tahun, DuPont™ Tyvek® dikenal sebagai salah satu pelopor dalam kategori pakaian pelindung dan identik dengan keselamatan kerja serta inovasi tepercaya," ujar Kee. "Kini, kami mengusung reputasi tersebut ke tahap berikutnya melalui Tyvek® APX™, serta menghadirkan kembali makna rasa aman dan perlindungan bagi para pekerja," kata Kee.

Informasi lebih lanjut mengenai Tyvek® APX™: dupont.com.sg/apx

Tentang DuPont

DuPont (NYSE: DD) merupakan perusahaan inovasi global yang menghadirkan solusi teknologi mutakhir untuk mendukung transformasi di berbagai industri dan meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. DuPont melayani sejumlah sektor utama, termasuk layanan kesehatan, pengelolaan air, konstruksi, dan transportasi. Informasi lebih lanjut mengenai DuPont, unit bisnis, dan berbagai solusi yang ditawarkannya tersedia di www.dupont.com. Informasi bagi investor dapat diakses melalui laman hubungan investor di investors.dupont.com.

DuPont menyampaikan informasi ini berdasarkan data teknis yang dinilai akurat pada saat penayangan rilis berita. DuPont dapat memperbarui informasi ini jika ada data dan pengalaman baru. Pengguna pakaian pelindung bertanggung jawab menentukan tingkat risiko dan jenis alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Data yang disajikan DuPont mencerminkan hasil pengujian laboratorium terhadap material kain dalam kondisi terkendali dan tidak mewakili kinerja dari seluruh pakaian pelindung dalam seluruh kondisi penggunaan. Sebelum mengenakannya, pengguna harus memastikan bahwa produk yang dipilih telah sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Penggunaan harus dihentikan jika material mengalami sobek, aus, atau berlubang untuk menghindari potensi paparan bahan kimia. Karena kondisi penggunaan berada di luar kendali DuPont, DUPONT DE NEMOURS, INC. BERSAMA PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KELAYAKAN JUAL ATAU KESESUAIAN PRODUK UNTUK TUJUAN TERTENTU, SERTA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN PRODUK MAUPUN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN DALAM MATERI INI. Informasi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian lisensi maupun anjuran untuk menggunakan atau melanggar hak atas merek dagang, paten, atau informasi teknis milik DuPont atau pihak lain yang berkaitan dengan suatu material atau penggunaannya.

Logo DuPont™, DuPont Oval, serta seluruh merek dagang dan merek layanan yang ditandai dengan simbol ™, ℠, atau ® merupakan milik perusahaan afiliasi DuPont de Nemours, Inc., kecuali dinyatakan berbeda.

SOURCE DuPont