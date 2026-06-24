DuPont เปิดตัว Tyvek® APX™ ในตลาดอาเซียน
News provided byDuPont
24 Jun, 2026, 15:00 CST
เพิ่มการระบายอากาศที่ดีขึ้นโดยไม่ลดทอนการปกป้องหรือความทนทาน ช่วยเพิ่มความสบายให้ผู้สวมใส่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทาย
กรุงเทพฯ, 24 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- DuPont (NYSE:DD) ประกาศเปิดตัว Tyvek® APX™ ในตลาดอาเซียน ภายในงาน Thailand Safe@Work 2026 ที่กรุงเทพฯ โดยผ้า Tyvek® APX™ เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และความร่วมมือกับลูกค้า ถือเป็นวัสดุ Tyvek® รุ่นที่ล้ำหน้าที่สุดจนถึงปัจจุบัน และให้ระดับการระบายอากาศที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ลดทอนการปกป้องหรือความทนทาน
"ด้วยการเปิดตัว Tyvek® APX™ เราได้สร้างวัสดุ Tyvek® รูปแบบใหม่ที่พลิกโฉมวงการ ซึ่งตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง นั่นคือการทำให้เสื้อผ้ามีการระบายอากาศดีขึ้นโดยไม่ลดประสิทธิภาพหรือความทนทาน" Dave Kee ผู้อำนวยการธุรกิจระดับโลก กลุ่ม Personal Protection ของ DuPont กล่าว "ผ้า Tyvek® APX™ มอบการผสานที่โดดเด่นระหว่างการปกป้องและความสบาย ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้แรงงานสูง"
ความเป็นอยู่ที่ดีและความสบายของแรงงานมีความสำคัญมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่เภสัชกรรม สาธารณูปโภค ไปจนถึงการผลิตหนักและการแปรรูปสารเคมี ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากขึ้น ความสามารถในการระบายความร้อนของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะสวมชุดป้องกัน กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสบายและการป้องกันภาวะร้อนเกิน
ชุดป้องกัน Tyvek® APX™ ให้สมดุลสูงสุดระหว่างความสบายและการปกป้อง โดยถือเป็นความก้าวหน้าด้านการระบายอากาศ ช่วยให้ความชื้นระบายออกและอากาศไหลเวียน ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายมากขึ้น คุณสมบัติที่กล่าวอ้างเกี่ยวกับ Tyvek® APX™ ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้ว โดยการศึกษาทางสรีรวิทยาอิสระที่ดำเนินการโดย Empa แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติด้านการระบายอากาศที่ดีขึ้นของผ้า Tyvek® APX™ โดยมีการวัดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้ปฏิบัติงานที่สวมชุดป้องกันแบบดั้งเดิมและชุด Tyvek® APX™ ภายใต้สภาพแวดล้อมและระดับกิจกรรมที่แตกต่างกัน
"DuPont ยังได้ดำเนินการทดสอบการสวมใส่กับลูกค้าทั่วโลกเพื่อประเมินว่าผู้สวมใส่สามารถรับรู้ความแตกต่างด้านประสิทธิภาพได้หรือไม่ โดยมีผู้เข้าร่วมเกือบ 300 คนจากหลายภูมิภาคและการใช้งาน ชุดดังกล่าวถูกทดสอบในสภาพอุณหภูมิและความชื้นที่รุนแรง และตั้งแต่ระดับการทำงานเบาไปจนถึงหนัก ผลโดยรวมพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อผ้า Tyvek® APX™ ที่มีการระบายอากาศสูงอย่างชัดเจน"
เป็นเวลากว่า 50 ปีที่แบรนด์ DuPont™ Tyvek® ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกการกำหนดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าป้องกันด้านความปลอดภัย และเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมที่เชื่อถือได้" Kee กล่าว "และตอนนี้ เรากำลังยกระดับเกียรติประวัติดังกล่าวไปอีกขั้นด้วย Tyvek® APX™ เพื่อกำหนดนิยามใหม่ของความรู้สึกปลอดภัยและการได้รับการปกป้อง"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tyvek® APX™ โปรดเข้าชม: dupont.com.sg/apx
เกี่ยวกับ DuPont
DuPont (NYSE: DD) เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก ให้โซลูชันขั้นสูงที่ช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมและยกระดับชีวิตประจำวันในตลาดหลัก ได้แก่ สุขภาพ น้ำ การก่อสร้าง และการขนส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ตลอดจนธุรกิจและโซลูชันได้ที่ www.dupont.com และนักลงทุนสามารถดูข้อมูลในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ที่ investors.dupont.com
ข้อความนี้อ้างอิงข้อมูลทางเทคนิคที่ DuPont เชื่อถือได้ แต่อาจมีการปรับปรุงเมื่อมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ผู้ใช้งานมีหน้าที่ประเมินระดับความเป็นพิษและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ข้อมูลนี้อ้างอิงประสิทธิภาพในระดับห้องปฏิบัติการของผ้า ไม่ใช่ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปภายใต้สภาวะควบคุม ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการประเมินตามสภาพการใช้งานเฉพาะของตนเองด้วยดุลยพินิจและความเสี่ยงของตน ผู้ที่ตั้งใจใช้ข้อมูลนี้ควรตรวจสอบก่อนว่าเสื้อผ้าที่เลือกเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่ ผู้ใช้งานควรหยุดใช้เสื้อผ้าหากเนื้อผ้าขาด สึก หรือถูกเจาะ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี เนื่องจากสภาพการใช้งานอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท DUPONT DE NEMOURS, INC และบริษัทในเครือไม่รับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความเหมาะสมเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลนี้ ข้อมูลนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้สิทธิใด ๆ หรือเป็นคำแนะนำให้ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือข้อมูลทางเทคนิคของ DuPont หรือของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุใด ๆ หรือการใช้งานวัสดุนั้น
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SOURCE DuPont
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