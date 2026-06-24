DuPont Lancar Tyvek® APX™ di Pasaran ASEAN

Keupayaan kebolehnafasan dipertingkat tanpa menjejaskan perlindungan atau ketahanan membantu meningkatkan keselesaan pemakai dalam persekitaran kerja yang mencabar

BANGKOK, 24 Jun 2026 /PRNewswire/ -- DuPont (NYSE:DD) hari ini mengumumkan bahawa ia telah melancarkan Tyvek® APX™ di pasaran ASEAN menerusi Thailand Safe@Work 2026 di Bangkok. Melalui hasil kemuncak daripada penyelidikan saintifik dan kerjasama pelanggan, fabrik Tyvek® APX™ menjadi bentuk bahan Tyvek® yang paling maju setakat ini dan memberikan tahap kebolehnafasan yang luar biasa tanpa menjejaskan perlindungan atau ketahanan.

DuPont Personal Protection has unveiled Tyvek® APX™, a new disposable chemical garment fabric designed to improve wearer comfort while maintaining reliable protection in demanding work environments.

"Menerusi pelancaran Tyvek® APX™, kami mencipta bentuk bahan Tyvek® baharu dan revolusioner yang dapat menangani salah satu cabaran kesihatan dan keselamatan yang paling penting – menjadikan pakaian lebih mudah bernafas tanpa mengorbankan prestasi atau ketahanan," kata Dave Kee, Pengarah Perniagaan Global, DuPont Personal Protection. "Fabrik Tyvek® APX™ menawarkan gabungan perlindungan dan keselesaan yang luar biasa bagi membantu pekerja menunjukkan prestasi terbaik mereka, terutamanya dalam persekitaran yang mencabar aspek fizikal."

Kesejahteraan dan keselesaan pekerja menjadi semakin penting sejak beberapa tahun kebelakangan ini apabila syarikat merentasi pelbagai sektor—bermula daripada farmaseutikal dan utiliti hinggalah pembuatan berat serta pemprosesan kimia—memberikan penekanan yang lebih tinggi terhadap aspek keselamatan. Keupayaan untuk menyingkirkan haba badan dengan cekap ketika memakai baju senyawa pelindung menjadi faktor yang semakin penting dalam keselesaan pekerja dan pencegahan kepanasan melampau.

Baju senyawa pelindung Tyvek® APX™ menyediakan keseimbangan yang optimum antara keselesaan dan perlindungan. Ia mewakili satu penemuan penting dalam ciri kebolehnafasan dengan membolehkan kelembapan keluar dan udara beredar, sekali gus memastikan pekerja berasa lebih selesa. Ciri-ciri yang didakwa wujud pada pakaian Tyvek® APX™ telah disahkan secara saintifik. Satu kajian fisiologi bebas yang dijalankan oleh Empa menunjukkan keupayaan kebolehnafasan yang dipertingkat pada fabrik Tyvek® APX™. Ia mengukur perubahan fisiologi dalam kalangan pekerja yang memakai pakaian pelindung tradisional dan baju senyawa Tyvek® APX™ di bawah keadaan persekitaran yang berbeza sambil melakukan tahap aktiviti yang berlainan.

"DuPont turut menjalankan ujian pemakaian pelanggan di peringkat global untuk menilai sama ada pemakai dapat merasai perbezaan prestasinya. Hampir 300 individu mengambil bahagian merentasi wilayah dan aplikasi penggunaan yang berbeza. Pakaian tersebut diuji dalam keadaan suhu dan kelembapan yang ekstrem, serta daripada intensiti kerja rendah sehingga tahap aktiviti yang tinggi. Secara keseluruhan, pilihan terhadap fabrik Tyvek® APX™ yang mempunyai ciri kebolehnafasan tinggi adalah jelas.

Selama lebih 50 tahun, jenama DuPont™ Tyvek® telah diiktiraf dalam menentukan kategori pakaian pelindung. Ia sinonim dengan keselamatan dan inovasi yang dipercayai," kata Kee. "Kini, kami membawa legasi tersebut ke tahap yang baharu menerusi Tyvek® APX™, sekali gus mentakrifkan semula maksud berasa selamat dan dilindungi."

Untuk butiran lanjut mengenai Tyvek® APX™, sila layari: dupont.com.sg/apx

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