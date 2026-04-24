Fosun Health tăng cường hiện diện khu vực tại Diễn đàn GlobalHealth Châu Á - Thái Bình Dương 2026, giới thiệu "Giải pháp Trung Hoa" và giành ba giải thưởng lớn

JAKARTA, Indonesia, ngày 24 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Fosun Health đã có màn ra mắt ấn tượng tại Diễn đàn Lãnh đạo và Tầm nhìn về Y tế GlobalHealth khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra đồng thời với Giải thưởng GlobalHealth Châu Á - Thái Bình Dương 2026 tại Grand Hyatt Jakarta, cùng tham gia vào cộng đồng các nhà lãnh đạo, nhà đổi mới và nhà ra quyết định xuất sắc trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Ông Hu Hang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Fosun Health Group, được mời tham gia phiên tọa đàm chuyên đề mang tên "Hiệu ứng Trung Quốc: Thay đổi cục diện ngành y tế và du lịch y tế tại châu Á - Thái Bình Dương". Tại đây, ông chia sẻ những thông tin chi tiết về sự công nhận ngày càng tăng của quốc tế đối với năng lực y tế của Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực điều trị phức tạp như ung bướu, chỉnh hình và chăm sóc tim mạch.

"Ngành y tế Trung Quốc đang được thị trường toàn cầu nhìn nhận lại", ông Hu nhấn mạnh. "Với những tiến bộ về năng lực lâm sàng, công nghệ và hiệu quả vận hành, chúng tôi ngày càng chứng kiến nhiều bệnh nhân quốc tế — bao gồm cả những bệnh nhân từ Đông Nam Á — lựa chọn Trung Quốc để tiếp cận các phương pháp điều trị chất lượng cao".

Sự hiện diện của Fosun Health không chỉ dừng lại ở vai trò dẫn dắt chuyên môn. Tập đoàn đã được vinh danh với giải thưởng "Nhà cung cấp dịch vụ ung bướu của năm tại Châu Á - Thái Bình Dương", trong khi Fosun Hospital Foshan nhận hai giải thưởng "Bệnh viện y học cổ truyền của năm tại Châu Á - Thái Bình Dương" và "Bệnh viện của năm tại Trung Quốc", qua đó khẳng định sự xuất sắc của Tập đoàn trong chăm sóc tích hợp và hiệu quả lâm sàng.

Bên lề sự kiện, Hu Hang cũng tham gia một cuộc phỏng vấn độc quyền với đài truyền hình quốc gia Indonesia TVRI, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tiếng nói của Fosun Health trong các cuộc đối thoại y tế khu vực.

Trong cả các phiên thảo luận tại diễn đàn và hoạt động truyền thông, Fosun Health nhấn mạnh tham vọng trở thành cửa ngõ ưu tiên cho bệnh nhân Đông Nam Á tiếp cận hệ thống y tế của Trung Quốc. Tập đoàn đang tích cực xây dựng một hệ sinh thái xuyên biên giới, tích hợp các bệnh viện, nền tảng số, bảo hiểm và nguồn lực dược phẩm.

"Chúng tôi có mặt ở đây để hợp tác", ông Hu nói. "Thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức địa phương, cơ chế chuyển tuyến bệnh nhân hai chiều và các mô hình chăm sóc ứng dụng công nghệ, chúng tôi hướng tới xây dựng một mạng lưới y tế khu vực kết nối hiệu quả hơn".

Trong tương lai, Fosun Health sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á thông qua việc tăng cường năng lực dịch vụ y tế quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác và chuyển tuyến trong khu vực, nâng cao hợp tác với các nhà cung cấp bảo hiểm thương mại quốc tế, đồng thời thúc đẩy các mô hình nhẹ tài sản, bao gồm quản lý bệnh viện và các giải pháp y tế số, nhằm nâng cao hơn nữa tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Trong bối cảnh hệ thống y tế Châu Á - Thái Bình Dương bước vào một giai đoạn mới với nhiều thách thức và cơ hội, Fosun Health định vị mình không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ y tế mà còn là đơn vị kiến tạo hệ sinh thái y tế tích hợp — mang đến dịch vụ chăm sóc liên tục, lấy bệnh nhân làm trung tâm xuyên biên giới.

