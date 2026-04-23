Fosun Health เสริมความแกร่งระดับภูมิภาคที่ GlobalHealth Asia-Pacific Forum 2026 อวด "China Solution" พร้อมกวาดสามรางวัลใหญ่
News provided byFosun Health
23 Apr, 2026, 22:11 CST
จาการ์ตา, อินโดนีเซีย, 23 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Fosun Health เปิดตัวอย่างน่าจับตามองที่งาน GlobalHealth Asia-Pacific Healthcare Insights & Leadership Forum 2026 (2569) ซึ่งจัดพร้อมกับงาน GlobalHealth Asia-Pacific Awards 2026 (2569) ณ โรงแรม Grand Hyatt Jakarta โดยเข้าร่วมชุมชนผู้นำด้านบริการสุขภาพ นักนวัตกรรม และผู้กำหนดนโยบายจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ระหว่างฟอรั่ม คุณ Hu Hang ประธานและซีอีโอของ Fosun Health Group ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสนทนาแบบเป็นกันเองในหัวข้อ "อิทธิพลของจีน: การเปลี่ยนแปลงพลวัตด้านบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" โดยได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการที่ศักยภาพด้านบริการสุขภาพของจีนได้รับการยอมรับระดับโลกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการแพทย์ที่ซับซ้อน เช่น มะเร็งวิทยา ศัลยกรรมกระดูก และการดูแลหัวใจและหลอดเลือด
"ตลาดโลกกำลังหันมาให้ความสนใจภาคส่วนบริการสุขภาพของจีนอีกครั้ง" คุณ Hu กล่าว "ด้วยความก้าวหน้าในด้านศักยภาพทางคลินิก เทคโนโลยี และประสิทธิภาพ เราจึงพบว่ามีผู้ป่วยจากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงผู้ป่วยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เลือกจีนเพื่อรับการรักษาคุณภาพสูง"
การดำเนินงานของ Fosun Health ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นผู้นำทางความคิดเท่านั้น โดยกลุ่มบริษัทได้รับรางวัล "ผู้ให้บริการด้านมะเร็งวิทยาแห่งปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" ขณะที่โรงพยาบาล Fosun Foshan ได้รับทั้งรางวัล "โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนแห่งปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" และ "โรงพยาบาลแห่งปีของจีน" ซึ่งเน้นย้ำความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบบูรณาการและประสิทธิภาพทางคลินิก
นอกเหนือจากอีเวนต์ดังกล่าว คุณ Hu Hang ยังได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ TVRI สถานีโทรทัศน์แห่งชาติของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการขยายกระบอกเสียงของ Fosun Health ในเวทีการสนทนาด้านบริการสุขภาพระดับภูมิภาคอีกด้วย
ทั้งในการอภิปรายในฟอรั่มและการให้สัมภาษณ์สื่อ Fosun Health เน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะเป็นช่องทางหลักสำหรับผู้ป่วยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของจีน โดยกลุ่มบริษัทกำลังสร้างระบบนิเวศข้ามพรมแดนที่บูรณาการโรงพยาบาล แพลตฟอร์มดิจิทัล ประกันภัย และทรัพยากรด้านเภสัชกรรมเข้าด้วยกันอย่างแข็งขัน
"เรามาที่นี่เพื่อทำงานร่วมกัน" Hu กล่าว "ด้วยความร่วมมือกับสถาบันในท้องถิ่น การส่งต่อผู้ป่วยแบบสองทาง และรูปแบบการดูแลที่ใช้เทคโนโลยี เราตั้งเป้าที่จะสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น"
ในอนาคต Fosun Health จะยังเดินหน้าเสริมการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แน่นแฟ้นต่อไป โดยการเสริมสร้างศักยภาพด้านบริการทางการแพทย์ระหว่างประเทศ ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการส่งต่อผู้ป่วยระดับภูมิภาค ยกระดับความร่วมมือกับผู้ให้บริการประกันภัยเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบลดการถือครองสินทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการโรงพยาบาลและโซลูชันด้านสุขภาพดิจิทัล เพื่อยกระดับอิทธิพลของบริษัทในระดับภูมิภาคต่อไป
ขณะที่ระบบบริการสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและโอกาส Fosun Health วางตำแหน่งตนเองให้เป็นทั้งผู้ให้บริการทางการแพทย์และผู้สร้างระบบนิเวศบริการสุขภาพแบบบูรณาการ โดยส่งมอบการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางแบบข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง
SOURCE Fosun Health
