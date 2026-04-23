Fosun Health Perkuat Jangkauan Regional di Ajang GlobalHealth Asia-Pacific Forum 2026, Tampilkan "China Solution" dan Raih Tiga Gelar Bergengsi

Di ajang tersebut, Chairman & CEO, Fosun Health Group, Hu Hang, memenuhi undangan sebagai pembicara dalam sesi dialog bertajuk "The China Effect: Changing the Dynamics of Healthcare and Medical Tourism in Asia-Pacific." Ia memaparkan, kapabilitas layanan kesehatan Tiongkok kini semakin mendapat pengakuan global, terutama di bidang medis kompleks seperti onkologi, ortopedi, dan kardiovaskular.

"Pasar global mulai melihat kembali potensi sektor kesehatan Tiongkok," ujar Hu. "Seiring kemajuan kemampuan klinis, teknologi, dan efisiensi, semakin banyak pasien asing—termasuk dari Asia Tenggara—memilih Tiongkok untuk mendapatkan layanan medis berkualitas tinggi."

Partisipasi Fosun Health tidak hanya sebatas pemikiran strategis. Fosun Health juga sukses meraih gelar "Oncology Service Provider of the Year in Asia-Pacific". Sementara itu, Fosun Hospital Foshan menyabet dua gelar sekaligus, yakni "TCM Hospital of the Year Asia-Pacific" dan "Hospital of the Year China". Sederet gelar bergengsi ini menegaskan keunggulan layanan terintegrasi dan kinerja klinis rumah sakit tersebut.

Di sela acara, Hu Hang juga bergabung dalam wawancara eksklusif dengan TVRI, memperluas profil Fosun Health dalam wacana regional.

Dalam forum maupun interaksi media, Fosun Health menegaskan ambisinya menjadi pintu gerbang utama bagi pasien Asia Tenggara yang ingin mengakses layanan kesehatan di Tiongkok. Fosun Health tengah membangun ekosistem lintasnegara yang mengintegrasikan rumah sakit, platform digital, asuransi, dan sumber daya farmasi.

"Kami siap berkolaborasi," kata Hu. "Melalui kemitraan dengan institusi lokal, sistem rujukan layanan kesehatan dua arah, dan model layanan berbasiskan teknologi, kami ingin membangun jaringan layanan kesehatan regional yang lebih terhubung dan efisien."

Ke depan, Fosun Health semakin gencar berekspansi di Asia Tenggara dengan memperkuat kapabilitas layanan medis internasional, memperluas jaringan kemitraan dan sistem rujukan layanan kesehatan, meningkatkan kerja sama dengan penyedia asuransi global, serta mengembangkan model bisnis asset-light, termasuk manajemen rumah sakit dan solusi kesehatan digital.

Seiring meningkatnya kompleksitas sekaligus peluang di sektor kesehatan Asia Pasifik, Fosun Health tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan medis. Fosun Health juga membangun ekosistem kesehatan terintegrasi dan berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan pasien lintasnegara.

