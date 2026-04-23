Fosun Health Perkukuh Kehadiran Serantau di Forum GlobalHealth Asia-Pacific 2026, Menampilkan "Penyelesaian China" dan Memenangi Tiga Anugerah Utama

JAKARTA, Indonesia, 24 April 2026 /PRNewswire/ -- Fosun Health membuat penampilan menonjol di Forum Wawasan & Kepimpinan Penjagaan Kesihatan GlobalHealth Asia-Pacific 2026, yang diadakan bersama Anugerah GlobalHealth Asia-Pacific 2026 di Grand Hyatt Jakarta, dengan menyertai komuniti terkemuka pemimpin penjagaan kesihatan, penginovasi dan pembuat keputusan dari seluruh rantau Asia-Pasifik.

Semasa forum tersebut, Encik Hu Hang, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Fosun Health Group, dijemput menyertai dialog santai bertajuk "The China Effect: Changing the Dynamics of Healthcare and Medical Tourism in Asia-Pacific" (Kesan China: Perubahan Dinamik Penjagaan Kesihatan dan Pelancongan Perubatan di Asia Pasifik). Beliau berkongsi pandangan mengenai peningkatan pengiktirafan global terhadap keupayaan penjagaan kesihatan China, khususnya dalam bidang perubatan kompleks seperti onkologi, ortopedik dan penjagaan kardiovaskular.

"Sektor penjagaan kesihatan China semakin diberi perhatian semula oleh pasaran global," kata Hu. "Dengan kemajuan dalam keupayaan klinikal, teknologi dan kecekapan, kami semakin dikunjungi oleh pesakit antarabangsa—termasuk mereka yang datang dari Asia Tenggara—memilih China untuk rawatan berkualiti tinggi."

Kehadiran Fosun Health melangkaui kepimpinan pemikiran. Kumpulan ini menerima anugerah "Penyedia Perkhidmatan Onkologi Terbaik Tahunan di Asia-Pasifik", manakala Fosun Hospital Foshan memenangi kedua-dua "Hospital TCM Terbaik Tahunan Asia-Pasifik" dan "Hospital Terbaik Tahunan China", sekali gus menegaskan kecemerlangannya dalam penjagaan bersepadu dan prestasi klinikal.

Di luar acara, Hu Hang turut menyertai temu bual eksklusif bersama penyiar nasional Indonesia, TVRI, sekali gus memperkukuh suara Fosun Health dalam dialog penjagaan kesihatan serantau.

Dalam perbincangan forum dan penglibatan media, Fosun Health menegaskan aspirasinya untuk menjadi pintu masuk pilihan bagi pesakit Asia Tenggara yang ingin mengakses sistem penjagaan kesihatan China. Kumpulan ini secara aktif membangunkan ekosistem rentas sempadan yang mengintegrasikan hospital, platform digital, insurans dan sumber farmaseutikal.

"Kami berada di sini untuk bekerjasama," kata Hu. "Melalui perkongsian dengan institusi tempatan, rujukan dua hala dan model penjagaan berasaskan teknologi, kami berhasrat membina rangkaian penjagaan kesihatan serantau yang lebih terhubung dan cekap."

Melangkah ke hadapan, Fosun Health akan terus memperdalam kehadirannya di Asia Tenggara dengan memperkukuh keupayaan perkhidmatan perubatan antarabangsa, memperluas rangkaian kerjasama dan rujukan serantau, meningkatkan kolaborasi dengan penyedia insurans komersial antarabangsa dan memajukan model berasaskan aset ringan termasuk pengurusan hospital dan penyelesaian kesihatan digital bagi meningkatkan lagi pengaruh serantaunya.

Ketika penjagaan kesihatan Asia-Pasifik memasuki fasa baharu yang lebih kompleks dan penuh peluang, Fosun Health meletakkan dirinya bukan sahaja sebagai penyedia perkhidmatan perubatan, tetapi sebagai pembina ekosistem penjagaan kesihatan bersepadu—menyampaikan penjagaan berterusan berpusatkan pesakit merentasi sempadan.

SOURCE Fosun Health