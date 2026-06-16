Galaxy Data Center huy động thành công 250 triệu USD trong vòng tài trợ chiến lược ban đầu nhằm xây dựng hạ tầng điện toán xanh thế hệ mới tại Đông Nam Á

SINGAPORE, ngày 17 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Galaxy Data Center ("Galaxy DC") hôm nay công bố đã huy động thành công 250 triệu USD trong vòng tài trợ chiến lược ban đầu từ một tổ chức đầu tư quốc tế danh tiếng. Nguồn vốn này hỗ trợ việc phát triển nền tảng trung tâm dữ liệu của công ty tại Đông Nam Á, thực hiện dự án và triển khai hạ tầng mật độ cao cho kỷ nguyên AI.

Galaxy DC

Galaxy DC đang tận dụng chiến lược trung tâm khu vực tại Singapore để thúc đẩy việc triển khai các tổ hợp trung tâm dữ liệu AI (AIDC) quy mô gigawatt tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Thông qua việc áp dụng các mô hình vốn đa dạng và chiến lược hiệp lực hệ sinh thái công nghiệp, công ty cung cấp các dịch vụ hạ tầng AIDC siêu quy mô được thiết kế riêng cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Galaxy DC tin rằng nhu cầu về năng lực điện toán AI đang tái định hình các trung tâm dữ liệu từ tài sản cơ sở vật chất truyền thống sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc mới giữa chiến lược năng lượng, triển khai kỹ thuật, khả năng chống chịu trong vận hành và sự phát triển của khách hàng. Công ty sẽ tiếp tục tăng cường năng lực toàn diện trong lĩnh vực AIDC quy mô gigawatt trên các phương diện như khả năng thích ứng công nghệ, nguồn điện, năng lượng xanh, bàn giao nhanh tại địa phương và vận hành phát thải carbon thấp. Galaxy DC cũng sẽ tăng cường hơn nữa các quan hệ đối tác vốn chiến lược, tận dụng các mô hình vốn đa dạng nhằm định vị Đông Nam Á trở thành một trung tâm quan trọng của hạ tầng số bền vững toàn cầu.

Arthur Yang, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Galaxy DC, cho biết:

"Khoản tài trợ này tiếp tục củng cố năng lực của nền tảng khu vực của Galaxy DC. Chúng tôi đang chứng kiến các yêu cầu ngày càng thay đổi nhanh chóng từ các khách hàng trong lĩnh vực AI và dịch vụ đám mây — không chỉ tập trung vào năng lực mà còn chú trọng đến độ chắc chắn trong bàn giao, hiệu quả năng lượng, khả năng chống chịu trong vận hành và khả năng mở rộng dài hạn. Galaxy DC vẫn kiên định với cam kết tận dụng công nghệ tiên tiến không ngừng phát triển cùng các giải pháp năng lượng bền vững mang tính hiệp lực làm nền tảng cốt lõi, xây dựng hạ tầng điện toán xanh quy mô gigawatt sẵn sàng cho tương lai dành cho khách hàng của chúng tôi".

Đại diện của một tổ chức đầu tư hàng đầu thế giới cho biết:

"Galaxy DC có lộ trình phát triển rõ ràng tại Đông Nam Á cùng những năng lực công nghệ khác biệt. Chúng tôi nhìn thấy giá trị dài hạn trong nền tảng trung tâm dữ liệu mật độ cao, thân thiện với môi trường và có khả năng mở rộng của công ty, đồng thời kỳ vọng sẽ hỗ trợ vai trò của công ty trong quá trình phát triển hạ tầng số của khu vực".

Giới thiệu về Galaxy Data Center

Galaxy Data Center (Galaxy DC) là một nền tảng hạ tầng số thế hệ mới được xây dựng cho kỷ nguyên thông minh, cam kết trở thành nhà cung cấp dịch vụ số toàn cầu không ngừng phát triển. Công ty tập trung đáp ứng nhu cầu điện toán ngày càng gia tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây, với các trung tâm dữ liệu AI (AIDC) siêu quy mô là trọng tâm trong dịch vụ của mình. Galaxy DC xây dựng hạ tầng số có hiệu suất cao, độ tin cậy cao và khả năng mở rộng cao. Tận dụng những thế mạnh độc đáo trong thiết kế bền vững, phân bổ hiệu quả tài nguyên và vận hành dài hạn, công ty cân bằng giữa tăng trưởng năng lực điện toán nhanh chóng với trách nhiệm môi trường và giá trị tài sản lâu dài.

SOURCE Galaxy Data Center