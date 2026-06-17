Galaxy Data Center ระดมทุน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบการระดมทุนเชิงกลยุทธ์เบื้องต้น เพื่อรังสรรค์โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลสีเขียวแห่งอนาคตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
News provided byGalaxy Data Center
17 Jun, 2026, 11:34 CST
สิงคโปร์, 16 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Galaxy Data Center ("Galaxy DC") ประกาศการระดมทุน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบการระดมทุนเชิงกลยุทธ์เบื้องต้นจากสถาบันการลงทุนระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง เงินทุนดังกล่าวจะสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลของบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินโครงการ และการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานความหนาแน่นสูงสำหรับยุค AI
Galaxy DC กำลังใช้ประโยชน์จากศูนย์กลางระดับภูมิภาคในสิงคโปร์อย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลักดันการติดตั้งศูนย์ข้อมูล AIDC ระดับกิกะวัตต์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทส่งมอบบริการโครงสร้างพื้นฐาน AIDC ขนาดใหญ่ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มด้วยการใช้โมเดลเงินทุนอันหลากหลายและกลยุทธ์การทำงานร่วมกันของระบบนิเวศอุตสาหกรรม
Galaxy DC เชื่อว่าความต้องการพลังการประมวลผล AI กำลังเปลี่ยนแปลงศูนย์ข้อมูลจากสินทรัพย์แบบดั้งเดิมไปสู่เฟสใหม่ของการทำงานร่วมกันอย่างลึกซึ้งระหว่างกลยุทธ์ด้านพลังงาน การดำเนินการทางวิศวกรรม ความยืดหยุ่นด้านการปฏิบัติงาน และการเติบโตของลูกค้า บริษัทจะยังคงเสริมสร้างความสามารถอันครอบคลุมในด้าน AIDC ระดับกิกะวัตต์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การปรับตัวของเทคโนโลยี แหล่งพลังงาน พลังงานสีเขียว การส่งมอบอย่างรวดเร็วในพื้นที่ และการดำเนินงานคาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ยังจะสนับสนุนความร่วมมือด้านเงินทุนเชิงกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้โมเดลเงินทุนอันหลากหลายเพื่อวางตำแหน่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยั่งยืนระดับโลก
Arthur Yang ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Galaxy DC กล่าวว่า:
"การระดมทุนครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับความสามารถในด้านต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคของ Galaxy DC เรามองเห็นอุปสงค์ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากลูกค้า AI และบริการคลาวด์ โดยมุ่งเน้นทั้งกำลังการผลิต ความแน่นอนในการส่งมอบ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน และความสามารถด้านการขยายขนาดในระยะยาว Galaxy DC ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโซลูชันพลังงานยั่งยืนที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแกนหลักในการรังสรรค์โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลสีเขียวระดับกิกะวัตต์ซึ่งพร้อมสำหรับอนาคตของลูกค้าของเรา"
ตัวแทนจากสถาบันการลงทุนชื่อดังระดับโลกทิ้งท้ายว่า:
"Galaxy DC มีเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงความสามารถทางเทคนิคซึ่งแตกต่าง เรามองเห็นคุณค่าระยะยาวในแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลที่มีความหนาแน่นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับขนาดได้ของบริษัท และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนบทบาทของบริษัทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับภูมิภาค"
เกี่ยวกับ Galaxy Data Center
Galaxy Data Center (Galaxy DC) คือแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่ที่สร้างขึ้นสำหรับยุคอัจฉริยะซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลระดับโลกซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งเน้นไปที่อุปสงค์ด้านการประมวลผลซึ่งเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลแบบคลาวด์ โดยมีศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่ (AIDCs) เป็นหัวใจหลักของการบริการ Galaxy DC รังสรรค์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้ในระดับสูง และปรับขนาดได้มาก ด้วยจุดแข็งอันเป็นเอกลักษณ์ด้านการออกแบบยั่งยืน การใช้งานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานระยะยาว บริษัทจึงสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของกำลังการประมวลผลอย่างรวดเร็วกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมูลค่าสินทรัพย์ที่ยั่งยืน
SOURCE Galaxy Data Center
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