Galaxy Data Center Raih Pendanaan Strategis Tahap Awal US$250 Juta untuk Bangun Infrastruktur Komputasi Hijau Generasi Baru di Asia Tenggara

Galaxy DC menjadikan Singapura basis regional untuk mempercepat pengembangan kompleks pusat data AI (AIDC) berskala gigawatt (GW) di sejumlah negara Asia Tenggara. Dengan dukungan skema pendanaan dan kemitraan dalam ekosistem industri, Galaxy DC menyediakan infrastruktur AIDC hyperscale yang dirancang sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan.

Menurut Galaxy DC, lonjakan kebutuhan komputasi AI tengah mengubah peran pusat data dari sekadar aset infrastruktur menjadi bagian penting dari ekosistem yang menghubungkan strategi energi, kemampuan rekayasa, keandalan operasional, dan pertumbuhan pelanggan. Untuk itu, Galaxy DC terus memperkuat kapabilitasnya dalam pengembangan AIDC berskala GW, mulai dari adaptasi teknologi, ketersediaan daya, pemanfaatan energi hijau, kecepatan implementasi di pasar lokal, hingga operasional rendah karbon. Galaxy DC juga berencana memperluas kemitraan strategis dengan investor melalui berbagai model pendanaan guna memperkuat posisinya di Asia Tenggara sebagai salah satu pusat infrastruktur digital berkelanjutan di tingkat global.

Arthur Yang, Co-founder dan CEO, Galaxy DC, mengatakan:

"Pendanaan tersebut semakin memperkuat kapasitas platform regional Galaxy DC. Kebutuhan pelanggan layanan AI dan komputasi awan berubah dengan sangat cepat. Fokus pelanggan kini bukan hanya pada kapasitas, namun juga kepastian dalam hal pembangunan, efisiensi energi, keandalan operasional, dan fleksibilitas untuk berkembang dalam jangka panjang. Galaxy DC akan terus mengandalkan teknologi terkini dan solusi energi berkelanjutan untuk membangun infrastruktur komputasi hijau berskala GW yang siap mendukung kebutuhan masa depan."

Perwakilan perusahaan investasi yang berpartisipasi dalam pendanaan tersebut turut menambahkan:

"Galaxy DC memiliki potensi nyata di Asia Tenggara dan menguasai kapabilitas teknis yang unik. Kami menilai prospek jangka panjang pada platform pusat data Galaxy DC yang mengedepankan densitas tinggi, efisiensi energi, dan skalabilitas. Kami ingin mendukung Galaxy DC mempercepat pengembangan infrastruktur digital di kawasan ini."

Tentang Galaxy Data Center

Galaxy Data Center (Galaxy DC) merupakan platform infrastruktur digital generasi baru yang mendukung era komputasi cerdas. Galaxy DC memenuhi kebutuhan komputasi AI dan layanan komputasi awan yang terus meningkat melalui pusat data AI berskala hyperscale sebagai unsur utama dari layanannya. Galaxy DC mengembangkan infrastruktur digital yang efisien, andal, dan mudah diperluas. Melalui pendekatan desain berkelanjutan, optimalisasi sumber daya, serta pengelolaan jangka panjang, Galaxy DC berupaya menyeimbangkan pertumbuhan kapasitas komputasi yang pesat dengan tanggung jawab lingkungan dan penciptaan nilai aset yang berkelanjutan.

SOURCE Galaxy Data Center