Galaxy Data Center Peroleh AS$250 Juta dalam Pusingan Pembiayaan Strategik Awal Bina Infrastruktur Pengkomputeran Hijau Generasi Akan Datang di Asia Tenggara

SINGAPURA, 17 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Galaxy Data Center ("Galaxy DC") hari ini mengumumkan bahawa ia memperoleh AS$250 juta dalam pusingan pembiayaan strategik awal daripada sebuah institusi pelaburan antarabangsa terkemuka. Hasil kutipan tersebut menyokong pembangunan platform pusat data syarikat di Asia Tenggara, pelaksanaan projek serta penggunaan infrastruktur berketumpatan tinggi bagi era AI.

Galaxy DC

Galaxy DC memanfaatkan secara strategik hab serantaunya di Singapura untuk memajukan pelaksanaan kampus AIDC berskala-GW di beberapa negara di Asia Tenggara. Dengan menggunakan model modal terpelbagai serta strategi sinergi ekosistem industri, syarikat menyediakan perkhidmatan infrastruktur AIDC hiperskala yang disesuaikan kepada rangkaian luas pelanggan.

Galaxy DC percaya bahawa permintaan untuk kuasa pengkomputeran AI sedang membentuk semula pusat data daripada aset kemudahan tradisional ke arah fasa baharu kerjasama mendalam antara strategi tenaga, pelaksanaan kejuruteraan, daya tahan operasi dan pertumbuhan pelanggan. Syarikat akan terus memperkukuh keupayaan komprehensifnya dalam AIDC berskala-GW merangkumi kebolehsuaian teknologi, sumber kuasa, tenaga hijau, penghantaran pantas setempat dan operasi rendah karbon. Ia juga akan meningkatkan lagi kerjasama modal strategik, memanfaatkan model modal terpelbagai untuk meletakkan Asia Tenggara pada kedudukan sebagai hab utama untuk infrastruktur digital lestari global.

Arthur Yang, Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Galaxy DC, berkata:

"Pembiayaan ini mengukuhkan lagi keupayaan platform serantau Galaxy DC. Kami menyaksikan keperluan yang berkembang pantas daripada pelanggan AI dan perkhidmatan awan — memberi tumpuan bukan sahaja kepada kapasiti, tetapi juga kepastian penghantaran, kecekapan tenaga, daya tahan operasi dan kebolehskalaan jangka panjang. Galaxy DC kekal komited untuk memanfaatkan teknologi termaju yang sentiasa berkembang serta penyelesaian tenaga lestari sinergistik bagi membina infrastruktur pengkomputeran hijau berskala-GW yang bersedia mendepani masa depan untuk pelanggan kami."

Wakil daripada sebuah institusi pelaburan yang terkemuka di dunia menyatakan:

"Galaxy DC mempunyai hala tuju pembangunan yang jelas di Asia Tenggara serta keupayaan teknikal yang berbeza. Kami melihat nilai jangka panjang dalam platform pusat data syarikat yang berketumpatan tinggi, hijau dan boleh diskalakan, dan berharap dapat menyokong peranannya dalam pembangunan infrastruktur digital serantau."

Latar Belakang Galaxy Data Center

Galaxy Data Center (Galaxy DC) ialah platform infrastruktur digital generasi akan datang yang dibina untuk era pintar, komited menjadi penyedia perkhidmatan digital global yang terus berkembang. Syarikat memberi tumpuan kepada permintaan pengkomputeran yang semakin meningkat dalam kecerdasan buatan (AI) dan pengkomputeran awan, dengan pusat data AI hiperskala (AIDC) sebagai teras penawarannya. Galaxy DC membangunkan infrastruktur digital yang amat cekap, amat boleh dipercayai dan sangat mudah diskalakan. Dengan memanfaatkan kekuatan unik dalam reka bentuk mampan, penggunaan sumber yang cekap dan operasi jangka panjang, syarikat mengimbangi pertumbuhan kapasiti pengkomputeran pantas dengan tanggungjawab terhadap alam sekitar serta nilai aset yang berkekalan.

SOURCE Galaxy Data Center