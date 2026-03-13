[MWC 2026] GSMA công bố quy chuẩn đánh giá trải nghiệm cho các ứng dụng Gọi điện AI gốc

BARCELONA, Tây Ban Nha, ngày 12 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại Hội nghị Tương lai 5G do GSMA tổ chức trong khuôn khổ MWC Barcelona 2026, GSMA đã công bố sách trắng Kêt nối đường lên tốc độ gigabit, độ trễ xác định, và sự phát triển của mạng trong kỷ nguyên AI di động. Sách trắng này phác thảo các xu hướng phát triển và tiến hóa, các kịch bản ứng dụng cũng như mô hình kinh doanh cho các dịch vụ thoại gốc của nhà mạng trong kỷ nguyên AI di động. Nó cũng cung cấp các thông số kỹ thuật để đánh giá trải nghiệm Gọi điện AI (AI Calling), giúp các nhà khai thác xây dựng mạng tập trung vào trải nghiệm thoại và cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng của các dịch vụ thoại.

Sách trắng chỉ ra rằng, nhờ sức mạnh tổng hợp giữa 5G-A và AI, truyền thông di động đã bước vào kỷ nguyên AI di động. Các nhà mạng đang chuyển đổi các dịch vụ thoại gốc từ cuộc gọi thoại thông thường thành cuộc gọi thoại AI. Bằng cách tích hợp các thuật toán AI và sức mạnh tính toán vào mạng thoại IMS gốc, các cuộc gọi thoại thông thường đang phát triển theo hướng dịch vụ nâng cao và ứng dụng đổi mới. Sự phát triển này sẽ mang lại cho người dùng trải nghiệm gọi điện thế hệ mới ổn định, chất lượng hình ảnh HD, trực quan, thông minh và hiệu quả. Các dịch vụ Gọi điện AI mới nổi, chẳng hạn như gọi điện sống động nhờ AI và gọi điện tương tác nhờ AI, đặt ra các yêu cầu mới về kết nối mạng và khả năng AI.

Theo sách trắng, giảm tiếng ồn dựa trên AI là một ứng dụng điển hình của gọi điện sống động nhờ AI. Bằng cách tận dụng các thuật toán AI để loại bỏ tiếng ồn xung quanh trong các tình huống khác nhau, các nhà khai thác có thể cung cấp các cuộc gọi gốc rõ ràng hơn và cung cấp cho người dùng trải nghiệm phong phú hơn. Các thuật toán giảm tiếng ồn dựa trên AI có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như văn phòng (mức độ tiếng ồn > 40 dB), đường phố (mức độ tiếng ồn > 60 dB) và các công trường xây dựng (mức độ tiếng ồn > 80 dB) để người dùng có thể tận hưởng các dịch vụ thoại chất lượng cao mà không cần dựa vào thiết bị đầu cuối. Dịch theo thời gian thực bằng AI là một ứng dụng điển hình của cuộc gọi tương tác AI. Nhờ tăng cường khả năng mạng thoại, các rào cản ngôn ngữ tồn tại từ lâu đang dần được loại bỏ. Ứng dụng Gọi điện AI có thể cung cấp phiên âm hoặc dịch giọng nói chính xác và theo thời gian thực trong các cuộc gọi video, giúp đỡ hiệu quả cho doanh nhân tham gia các hội nghị trực tuyến quốc tế, khách du lịch nước ngoài và người khiếm thính.

Như đã nêu bật trong sách trắng, các nhà mạng có thể tích hợp khả năng AI vào các dịch vụ thoại gốc để nâng cấp mô hình kinh doanh, mang sự sống động mới vào cuộc gọi hàng ngày. Người dùng có thể tận hưởng các chức năng nâng cao dựa trên AI trong các cuộc gọi thông thường sau khi trả tiền thuê bao, cho phép các nhà mạng chuyển đổi mô hình kiếm tiền từ lưu lượng dữ liệu đơn thuần thành kiếm tiền từ trải nghiệm đa chiều.

Trong các kịch bản Gọi điện AI, cách đo lường trải nghiệm người dùng là một thách thức mới đối với các nhà mạng. Sách trắng xác định một cách có hệ thống các thông số kỹ thuật mô hình đánh giá trải nghiệm của Gọi điện AI. Ngoài ba chỉ số trải nghiệm (QoE, QoS và vùng phủ sóng) của các dịch vụ thoại HD thông thường, ba chỉ số khác - trải nghiệm sống động nhờ AI, trải nghiệm tương tác nhờ AI và QoI - được thêm vào các thông số kỹ thuật mô hình đánh giá trải nghiệm của Gọi điện AI. Chức năng gọi điện sống động có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng của các cuộc gọi thoại cơ bản. Ví dụ, MOS và SNR được tăng lên đáng kể. Cuộc gọi tương tác yêu cầu mạng phải được trang bị các kênh và khả năng tương tác mới, bao gồm Kênh dữ liệu (DC) và Kênh video (VC), mang lại trải nghiệm nâng cao, chẳng hạn như chia sẻ màn hình, dịch theo thời gian thực và tương tác với trợ lý AI. QoI là một chỉ báo quan trọng để đo lường mức độ thông minh của mạng thoại. Các yếu tố đo lường bao gồm mô hình AI chất lượng cao, quản lý AI linh hoạt, nhận thức và ra quyết định về trạng thái người dùng/mạng dựa trên AI và năng lực dịch vụ AI phổ quát. Các yếu tố này có thể mang lại sự bảo đảm mạng cơ bản để nâng cấp trải nghiệm thoại.

ITU đã khởi xướng một dự án có tên P.AI-MOS để đánh giá trải nghiệm người dùng của các ứng dụng AI đa phương thức, trong khi các đề xuất cho các tiêu chuẩn trải nghiệm thoại Gọi điện AI đang được nghiên cứu. Để tăng tốc phát triển mô hình đánh giá trải nghiệm, GSMA và các đối tác trong ngành đang kêu gọi nỗ lực tập thể để thiết lập các quy tắc liên kết các chỉ số chất lượng chính (KQI) của các ứng dụng AI với các chỉ số hiệu suất chính (KPI) của mạng. Những nỗ lực này nhằm đẩy nhanh xây dựng các tiêu chuẩn trải nghiệm dịch vụ AI di động, hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho sự tiến bộ của ngành AI di động.

