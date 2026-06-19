HFAP và SMF công bố giai đoạn tiếp theo của Industrial Transformation Asia-Pacific (ITAP)

SINGAPORE, ngày 19 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong khuôn khổ Sự kiện ra mắt Giải thưởng Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo và Sản xuất Singapore (Singapore Innovation and Manufacturing Excellence Award - SIMEA) 2027 diễn ra ngày 2 tháng 7 năm 2026, Hội chợ Hannover Châu Á-Thái Bình Dương (Hannover Fairs Asia-Pacific - HFAP) và Liên đoàn Sản xuất Singapore (Singapore Manufacturing Federation - SMF) sẽ công bố quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời giới thiệu lộ trình cho giai đoạn tiếp theo của Industrial Transformation ASIA-Pacific (ITAP).

Thông báo này sẽ trình bày tóm tắt kế hoạch đưa ITAP trở lại vào tháng 10 năm 2026 dưới hình thức một hội nghị chuyên ngành cấp cao, diễn ra song song với Hội nghị Thượng đỉnh Sản xuất Bồi đắp Toàn cầu NAMIC (NAMIC Global Additive Manufacturing Summit - GAMS). Sự kiện sẽ trở lại với quy mô đầy đủ vào năm 2027, đồng tổ chức cùng CeMAT Southeast Asia tại Marina Bay Sands.

Quan hệ đối tác này thể hiện cam kết chung của HFAP và SMF trong việc củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm khu vực về sản xuất tiên tiến, công nghệ công nghiệp, đổi mới chuỗi cung ứng và hợp tác trong lĩnh vực Công nghiệp 5.0.

Cơ hội tham gia trưng bày và tài trợ

Để biết thêm thông tin về cơ hội tham gia trưng bày và tài trợ, vui lòng liên hệ với đội ngũ ITAP:

Mike Nissen

Giám đốc Thương mại Cấp cao khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Điện thoại: +61 (0)405 421 838 | Email: [email protected]

Shawn Tan

Quản lý Cấp cao phụ trách Kinh doanh Triển lãm

Điện thoại: +65 8818 4985 | Email: [email protected]

SOURCE Hannover Fairs Asia-Pacific (HFAP)