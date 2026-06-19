HFAP DAN SMF AKAN DEDAHKAN BABAK SETERUSNYA UNTUK INDUSTRIAL TRANSFORMATION ASIA-PACIFIC (ITAP)

SINGAPURA, 19 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Sebagai sebahagian daripada Majlis Pelancaran Singapore Innovation and Manufacturing Excellence Award (SIMEA) 2027 pada 2 Julai 2026, Hannover Fairs Asia-Pacific (HFAP) dan Singapore Manufacturing Federation (SMF) akan mengumumkan satu perkongsian strategik serta memperkenalkan pelan hala tuju bagi fasa seterusnya Industrial Transformation ASIA-Pacific (ITAP).

Pengumuman tersebut akan menggariskan rancangan kembalinya ITAP pada Oktober 2026 sebagai persidangan industri peringkat tinggi yang akan berlangsung bersama Sidang Kemuncak Pembuatan Aditif Global NAMIC (GAMS), serta kembalinya acara tersebut secara berskala penuh pada tahun 2027 seiring bersama CeMAT Southeast Asia di Marina Bay Sands.

Kerjasama berkenaan mencerminkan komitmen bersama oleh HFAP dan SMF untuk memperkukuh kedudukan Singapura sebagai hab serantau bagi pembuatan termaju, teknologi industri, inovasi rantaian bekalan dan kerjasama Industri 5.0.

Peluang Pameran dan Penajaan

Untuk pertanyaan berkaitan pameran dan penajaan, sila hubungi pasukan ITAP:

Mike Nissen

Pengarah Komersial Kanan APAC

Tel: +61 (0)405 421 838 | Emel: [email protected]

Shawn Tan

Pengurus Kanan Jualan Pameran

Tel: +65 8818 4985 | Emel: [email protected]

SOURCE Hannover Fairs Asia-Pacific (HFAP)