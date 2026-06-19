HFAP DAN SMF SIAPKAN BABAK BARU UNTUK PENYELENGGARAAN AJANG INDUSTRIAL TRANSFORMATION ASIA-PACIFIC (ITAP)

SINGAPURA, 19 Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hannover Fairs Asia-Pacific (HFAP) dan Singapore Manufacturing Federation (SMF) akan mengumumkan kemitraan strategis dan memaparkan rencana terbaru untuk penyelenggaraan ajang Industrial Transformation ASIA-Pacific (ITAP). Hal tersebut akan menjadi agenda acara peluncuran Singapore Innovation and Manufacturing Excellence Award (SIMEA) 2027 pada 2 Juli 2026.

Dalam acara tersebut, HFAP dan SMF akan menjelaskan rencana penyelenggaraan ITAP pada Oktober 2026 dalam format konferensi industri tingkat tinggi yang digelar bersamaan dengan NAMIC Global Additive Manufacturing Summit (GAMS). ITAP akan hadir kembali pada 2027 bertepatan dengan ajang CeMAT Southeast Asia di Marina Bay Sands.

Kemitraan ini mencerminkan komitmen HFAP dan SMF untuk memperkuat posisi Singapura sebagai pusat regional untuk manufaktur mutakhir, teknologi industri, inovasi rantai pasok, serta kolaborasi Industry 5.0 di Asia Pasifik.

Peluang Pameran dan Menjadi Sponsor

Untuk informasi mengenai partisipasi pameran dan peluang menjadi sponsor, Anda dapat menghubungi tim ITAP:

Mike Nissen

Senior Commercial Director APAC

Tel: +61 (0)405 421 838 | Surel: [email protected]

Shawn Tan

Senior Exhibition Sales Manager

Tel: +65 8818 4985 | Surel: [email protected]

SOURCE Hannover Fairs Asia-Pacific (HFAP)