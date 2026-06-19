HFAP และ SMF เตรียมเผยบทใหม่ของงาน Industrial Transformation ASIA-Pacific (ITAP)

News provided by

Hannover Fairs Asia-Pacific (HFAP)

19 Jun, 2026, 19:55 CST

สิงคโปร์, 19 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Hannover Fairs Asia-Pacific (HFAP) และ Singapore Manufacturing Federation (SMF) จะประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ พร้อมเปิดเผยแผนงานสำหรับระยะถัดไปของ Industrial Transformation ASIA-Pacific (ITAP) โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดตัวโครงการ Singapore Innovation and Manufacturing Excellence Award (SIMEA) 2027 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 นี้

การประกาศดังกล่าวจะนำเสนอแผนการกลับมาของ ITAP ในเดือนตุลาคม 2569 ในรูปแบบการประชุมอุตสาหกรรมระดับสูง ซึ่งจะจัดควบคู่กับ NAMIC Global Additive Manufacturing Summit (GAMS) รวมถึงการกลับมาอย่างเต็มรูปแบบของงานในปี 2570 โดยจะจัดร่วมกับ CeMAT Southeast Asia ณ Marina Bay Sands

ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของ HFAP และ SMF ในการเสริมสร้างสถานะของสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคด้านการผลิตขั้นสูง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรมห่วงโซ่อุปทาน และความร่วมมือด้าน Industry 5.0

โอกาสในการออกบูธและการสนับสนุนงาน

สำหรับผู้ที่สนใจการออกบูธหรือการเป็นผู้สนับสนุน สามารถติดต่อทีมงาน ITAP ได้ที่

Mike Nissen
ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าอาวุโส APAC
โทร: +61 (0)405 421 838 | อีเมล: [email protected] 

Shawn Tan
ผู้จัดการฝ่ายขายการจัดแสดงสินค้าอาวุโส
โทร: +65 8818 4985 | อีเมล: [email protected] 

SOURCE Hannover Fairs Asia-Pacific (HFAP)

Also from this source

HFAP DAN SMF AKAN DEDAHKAN BABAK SETERUSNYA UNTUK INDUSTRIAL TRANSFORMATION ASIA-PACIFIC (ITAP)

Sebagai sebahagian daripada Majlis Pelancaran Singapore Innovation and Manufacturing Excellence Award (SIMEA) 2027 pada 2 Julai 2026, Hannover Fairs...

HFAP AND SMF TO UNVEIL NEXT CHAPTER FOR INDUSTRIAL TRANSFORMATION ASIA-PACIFIC (ITAP)

As part of the Singapore Innovation and Manufacturing Excellence Award (SIMEA) 2027 Launch Event on 2 July 2026, Hannover Fairs Asia-Pacific (HFAP)...
More Releases From This Source

Explore

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics