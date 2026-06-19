HFAP และ SMF เตรียมเผยบทใหม่ของงาน Industrial Transformation ASIA-Pacific (ITAP)
News provided byHannover Fairs Asia-Pacific (HFAP)
19 Jun, 2026, 19:55 CST
สิงคโปร์, 19 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Hannover Fairs Asia-Pacific (HFAP) และ Singapore Manufacturing Federation (SMF) จะประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ พร้อมเปิดเผยแผนงานสำหรับระยะถัดไปของ Industrial Transformation ASIA-Pacific (ITAP) โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดตัวโครงการ Singapore Innovation and Manufacturing Excellence Award (SIMEA) 2027 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 นี้
การประกาศดังกล่าวจะนำเสนอแผนการกลับมาของ ITAP ในเดือนตุลาคม 2569 ในรูปแบบการประชุมอุตสาหกรรมระดับสูง ซึ่งจะจัดควบคู่กับ NAMIC Global Additive Manufacturing Summit (GAMS) รวมถึงการกลับมาอย่างเต็มรูปแบบของงานในปี 2570 โดยจะจัดร่วมกับ CeMAT Southeast Asia ณ Marina Bay Sands
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของ HFAP และ SMF ในการเสริมสร้างสถานะของสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคด้านการผลิตขั้นสูง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรมห่วงโซ่อุปทาน และความร่วมมือด้าน Industry 5.0
โอกาสในการออกบูธและการสนับสนุนงาน
สำหรับผู้ที่สนใจการออกบูธหรือการเป็นผู้สนับสนุน สามารถติดต่อทีมงาน ITAP ได้ที่
Mike Nissen
ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าอาวุโส APAC
โทร: +61 (0)405 421 838 | อีเมล: [email protected]
Shawn Tan
ผู้จัดการฝ่ายขายการจัดแสดงสินค้าอาวุโส
โทร: +65 8818 4985 | อีเมล: [email protected]
SOURCE Hannover Fairs Asia-Pacific (HFAP)
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