Hikvision ứng dụng AI vào công nghệ nén video với Guanlan Encoding, giúp giảm tới 50% chi phí lưu trữ

HÀNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 26 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision chính thức ra mắt Guanlan Encoding, công nghệ nén video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tiết kiệm trung bình từ 30%–50% dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo chất lượng của các hình ảnh quan trọng.

Khi độ phân giải ngày càng cao, số lượng kênh camera ngày càng nhiều và thời gian lưu trữ ngày càng dài, chi phí lưu trữ đã trở thành một trong những yếu tố tốn kém nhất trong lĩnh vực an ninh giám sát. Guanlan Encoding được xây dựng dựa trên chuẩn nén quốc tế H.265 và vận hành bằng mô hình AI quy mô lớn Guanlan của Hikvision. Công nghệ này mở rộng khả năng của Guanlan từ phân tích video sang trực tiếp quá trình mã hóa video.

Trong các hệ thống triển khai an ninh, đặc biệt là những hệ thống có quy mô lớn, Guanlan Encoding có thể giảm một nửa nhu cầu ổ cứng HDD và không gian tủ rack, đồng thời giảm đáng kể mức tiêu thụ điện năng trong dài hạn từ đó tối ưu tổng chi phí sở hữu (TCO) cho toàn bộ vòng đời dự án.

Giữ trọn hình ảnh quan trọng, tối ưu dung lượng lưu trữ

Các chuẩn nén truyền thống xử lý mọi điểm ảnh như nhau, buộc người dùng phải đánh đổi giữa chất lượng hình ảnh và hiệu quả lưu trữ. Guanlan Encoding loại bỏ hoàn toàn bài toán đó. Công nghệ này có khả năng nhận diện các đối tượng quan trọng trong khung hình như con người và phương tiện, sau đó giữ nguyên độ rõ nét của các đối tượng này thông qua cơ chế phân vùng ROI (Region of Interest) chính xác, đồng thời nén cực sâu các dữ liệu nền không cần thiết.

Ông Jason Yang, Phó Chủ tịch Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Hikvision, cho biết: "Hiệu quả lưu trữ gần như luôn đi kèm với việc giảm chất lượng hình ảnh – cho đến hiện tại. Guanlan Encoding sẽ phân tích hình ảnh trước, sau đó quyết định phần nào cần được giữ lại ở độ rõ nét cao nhất."

Công nghệ này kết hợp hai chế độ hoạt động bổ trợ cho nhau:

Cơ chế cảm biến thích ứng theo chuyển động (Dynamic Sensing): Tự động điều chỉnh bitrate theo thời gian thực nhằm duy trì chi tiết trong các cảnh chuyển động nhanh và phức tạp.

Tối ưu hóa hình ảnh tĩnh (Static Optimization): Áp dụng khả năng nén siêu cao cho các khung hình tĩnh hoặc ít chuyển động, giúp giảm kích thước một số frame xuống chỉ còn vài chục byte.

Sự kết hợp này giúp quá trình mã hóa video chuyển từ mô hình "một cấu hình cho mọi tình huống" sang cách tiếp cận thông minh hơn: mã hóa theo nhu cầu thực tế của từng cảnh quay.

Đã được thử nghiệm trên nhiều bối cảnh khác nhau

Các thử nghiệm so sánh nội bộ giữa chuẩn H.265 thông thường và Mã hóa Guanlan đã xác nhận khả năng tiết kiệm bitrate một cách ổn định:

Nhà ăn (24 giờ): Tiết kiệm 49% trước những biến động về lưu lượng người qua lại cả ngày.

Lối vào khu văn phòng (30 phút): Tiết kiệm 42% trong giờ cao điểm.

Sảnh công ty (2 giờ): Tiết kiệm 38% trong môi trường trong nhà tiêu chuẩn.

Tuyến phố thương mại sầm uất (1 giờ): Tiết kiệm 18% trong bối cảnh hoạt động phức tạp với cường độ cao.

Tuân thủ tiêu chuẩn, không cần chuyển đổi hệ thống (Zero migration)

Do Guanlan Encoding được xây dựng trên nền tảng H.265, công nghệ này hoạt động mượt mà với các bộ giải mã H.265 hiện có, các thiết bị của Hikvision cũng như của bên thứ ba, đồng thời hỗ trợ các tính năng phân tích AI nâng cao. Định dạng mã hóa, tốc độ khung hình và độ phân giải vẫn được giữ nguyên giúp cho việc áp dụng trở nên đơn giản đối với cả các dự án mới lẫn dự án hiện tại.

Khả dụng trên nhiều dòng sản phẩm của Hikvision

Guanlan Encoding được hỗ trợ trên các dòng Camera PTZ và Camera IP DeepinView(X) của Hikvision, Camera dòng Ultra, Camera trang bị công nghệ AI ColorVu, và các đầu ghi hình DVR, với kế hoạch tiếp tục mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm khác. Công nghệ này phù hợp với nhiều loại môi trường khác nhau, từ các khuôn viên doanh nghiệp, chuỗi cửa hàng bán lẻ cho đến các địa điểm công cộng và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Bằng cách nhúng AI trực tiếp vào bộ giải mã, Guanlan Encoding đánh dấu một bước tiến tới tương lai, nơi mỗi byte video được ghi hình, nén và lưu trữ một cách có chủ đích. Đây là sự chuyển đổi từ "nén theo điểm ảnh" sang "nén theo ý nghĩa".

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang web về Guanlan Encoding hoặc liên hệ với đại diện Hikvision tại Việt Nam để đặt lịch xem thử bản demo trực tiếp.

SOURCE Hikvision