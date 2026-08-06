Huawei trở thành Đối tác sự kiện của GSMA M360 ASEAN 2026

Huawei sẽ tham gia với vai trò Đối tác sự kiện tại M360 ASEAN 2026, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026

M360 ASEAN quy tụ các nhà mạng, nhà hoạch định chính sách và đối tác công nghệ để thảo luận về tương lai của kết nối, AI và chuyển đổi số tại Đông Nam Á

Các đại diện của Huawei sẽ tham gia các phiên thảo luận của sự kiện và tương tác với các bên liên quan trong ngành trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 7 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Huawei hôm nay công bố tham gia với tư cách là Đối tác sự kiện của M360 ASEAN 2026, diễn ra tại Kuala Lumpur từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026. Việc công bố được đánh dấu bằng lễ ký kết với sự tham dự của Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại GSMA, và Jason Tao, Phó Chủ tịch Bộ phận Tiếp thị ICT và Kinh doanh Giải pháp, Huawei Châu Á - Thái Bình Dương.

Đồng hành cùng M360 ASEAN 2026

Malaysian Communications and Multimedia Commission Chief Corporate and International Officer En Syahrilazli Mahammad(middle) witnessing the exchanging of documents between Head of APAC, GSMA Julian Gorman(left) and Jason Tao, Vice President of ICT Marketing & Solution Sales Dept, Huawei Asia Pacific(right).

M360 ASEAN sẽ quy tụ các nhà mạng, nhà hoạch định chính sách và đối tác công nghệ từ khắp khu vực để thảo luận về định hướng phát triển của hệ sinh thái số tại Đông Nam Á. Sự kiện này sẽ hỗ trợ đối thoại và hợp tác trong ngành, khi các bên liên quan trong hệ sinh thái di động tìm kiếm những cơ hội do sự phát triển của 5G, AI và chuyển đổi số mang lại.

Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA, cho biết:

"Chúng tôi vui mừng chào đón Huawei trở thành Đối tác sự kiện của kỳ M360 ASEAN đầu tiên. Sự kiện năm nay được thiết kế để đảm bảo giúp thúc đẩy thành công trong lĩnh vực kỹ thuật số và kinh tế của khu vực ASEAN trên trường quốc tế. Sự kiện sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo đến từ chính phủ, ngành viễn thông, lĩnh vực công nghệ và nhiều ngành công nghiệp khác để khám phá cách Đông Nam Á có thể đẩy nhanh các tham vọng số của mình, trong bối cảnh khu vực bước vào một giai đoạn mới mang tính bước ngoặt trong hành trình phát triển. "

Thông qua việc đồng hành cùng các nền tảng trong ngành như M360 ASEAN, Huawei hướng tới mục tiêu đóng góp vào các cuộc thảo luận rộng hơn về tương lai của kết nối, chuyển đổi số và chuyển đổi thông minh, cũng như vai trò của công nghệ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội.

Thúc đẩy một tương lai số thông minh

Ngành công nghiệp di động đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi kết nối, điện toán và trí tuệ nhân tạo đang hội tụ để định hình lại cách con người, doanh nghiệp và xã hội tương tác với công nghệ. Khi AI ngày càng được tích hợp vào mạng lưới, thiết bị và các dịch vụ số, hệ sinh thái ngành sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở ra những cơ hội mới cho chuyển đổi số.

Huawei tin rằng kết nối thông minh sẽ đóng vai trò là nền tảng cốt lõi cho tương lai được thúc đẩy bởi AI. Bằng cách kết hợp kết nối tiên tiến, hạ tầng thông minh và các năng lực AI, ngành có thể mở ra những cơ hội mới trên nhiều lĩnh vực, cho phép vận hành hiệu quả hơn, các dịch vụ thông minh hơn và những trải nghiệm số bao trùm hơn.

Huawei đã và đang tích cực đóng góp cho ngành ICT toàn cầu thông qua các khoản đầu tư liên tục vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, tham gia xây dựng các diễn đàn và tiêu chuẩn ngành, đồng thời hợp tác với các nhà mạng, doanh nghiệp và các đối tác trong hệ sinh thái trên toàn thế giới.

Cùng với toàn bộ hệ sinh thái di động, Huawei hướng tới mục tiêu đóng góp vào sự phát triển một tương lai số kết nối hơn, thông minh hơn và bền vững hơn, nơi công nghệ tạo ra nhiều giá trị hơn cho các ngành công nghiệp, cộng đồng và cá nhân trên toàn thế giới.

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SOURCE Huawei