Huawei ได้รับการแต่งตั้งเป็น Event Partner ของงาน GSMA M360 ASEAN 2026

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Huawei

06 Aug, 2026, 23:41 CST

  • Huawei จะเข้าร่วมเป็น Event Partner ของงาน M360 ASEAN 2026 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายนนี้
  • M360 ASEAN เป็นเวทีที่รวบรวมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้กำหนดนโยบาย และพันธมิตรด้านเทคโนโลยี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของการเชื่อมต่อ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ผู้แทนจาก Huawei จะเข้าร่วมการเสวนาภายในงาน และพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมตลอดการจัดงานสองวัน

กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 6 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Huawei ประกาศเข้าร่วมเป็น Event Partner ของงาน M360 ASEAN 2026 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน โดยในโอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Julian Gorman หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ GSMA และ Jason Tao รองประธานฝ่ายการตลาดไอซีทีและฝ่ายขายโซลูชันของ Huawei Asia Pacific เข้าร่วม

สนับสนุน M360 ASEAN 2026

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Malaysian Communications and Multimedia Commission Chief Corporate and International Officer En Syahrilazli Mahammad(middle) witnessing the exchanging of documents between Head of APAC, GSMA Julian Gorman(left) and Jason Tao, Vice President of ICT Marketing & Solution Sales Dept, Huawei Asia Pacific(right).
Malaysian Communications and Multimedia Commission Chief Corporate and International Officer En Syahrilazli Mahammad(middle) witnessing the exchanging of documents between Head of APAC, GSMA Julian Gorman(left) and Jason Tao, Vice President of ICT Marketing & Solution Sales Dept, Huawei Asia Pacific(right).

M360 ASEAN พร้อมเปิดเวทีสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้กำหนดนโยบาย และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของระบบนิเวศดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนี้จะเป็นเวทีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือของอุตสาหกรรม ขณะที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่จะร่วมกันสำรวจโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดจากวิวัฒนาการของ 5G, AI และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

Julian Gorman หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ GSMA กล่าวว่า

"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Huawei ในฐานะ Event Partner ของงาน M360 ASEAN ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก งานนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเร่งขับเคลื่อนความสำเร็จทางดิจิทัลและเศรษฐกิจของอาเซียนบนเวทีโลก โดยจะรวบรวมผู้นำจากภาครัฐ ภาคโทรคมนาคม ภาคเทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมสำรวจว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถเร่งขับเคลื่อนเป้าหมายด้านดิจิทัลของภูมิภาคได้อย่างไร ในขณะที่ภูมิภาคกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของเส้นทางการพัฒนา"

Huawei ให้การสนับสนุนเวทีความร่วมมืออย่างเช่นงาน M360 ASEAN ด้วยความมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมส่งเสริมการหารือในวงกว้างเกี่ยวกับอนาคตของการเชื่อมต่อ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ขับเคลื่อนอนาคตดิจิทัลอัจฉริยะ

อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่การเชื่อมต่อ การประมวลผล และปัญญาประดิษฐ์กำลังหลอมรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพลิกโฉมแนวทางที่ผู้คน ธุรกิจ และสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี เมื่อ AI ถูกนำมาผสานเข้ากับเครือข่าย อุปกรณ์ และบริการดิจิทัลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมจะมีบทบาทสำคัญในการเร่งสร้างนวัตกรรมและเปิดโอกาสใหม่สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

Huawei เชื่อว่า Intelligent Connectivity จะเป็นรากฐานสำคัญของอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยการผสานการเชื่อมต่อขั้นสูง โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ และขีดความสามารถด้าน AI เข้าด้วยกัน จะช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถปลดล็อกศักยภาพใหม่ ๆ ในหลากหลายภาคส่วน รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พัฒนาบริการอัจฉริยะ และยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลที่ครอบคลุมสำหรับทุกภาคส่วน

Huawei มีบทบาทสนับสนุนอุตสาหกรรมไอซีทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและเวทีความร่วมมือต่าง ๆ ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย องค์กร และพันธมิตรในระบบนิเวศทั่วโลก

Huawei มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับระบบนิเวศอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวงกว้าง และมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาอนาคตดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถสร้างคุณค่าให้แก่อุตสาหกรรม ชุมชน และผู้คนทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น

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SOURCE Huawei

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