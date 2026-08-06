Huawei ได้รับการแต่งตั้งเป็น Event Partner ของงาน GSMA M360 ASEAN 2026
News provided byHuawei
06 Aug, 2026, 23:41 CST
- Huawei จะเข้าร่วมเป็น Event Partner ของงาน M360 ASEAN 2026 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายนนี้
- M360 ASEAN เป็นเวทีที่รวบรวมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้กำหนดนโยบาย และพันธมิตรด้านเทคโนโลยี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของการเชื่อมต่อ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ผู้แทนจาก Huawei จะเข้าร่วมการเสวนาภายในงาน และพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมตลอดการจัดงานสองวัน
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 6 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Huawei ประกาศเข้าร่วมเป็น Event Partner ของงาน M360 ASEAN 2026 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน โดยในโอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Julian Gorman หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ GSMA และ Jason Tao รองประธานฝ่ายการตลาดไอซีทีและฝ่ายขายโซลูชันของ Huawei Asia Pacific เข้าร่วม
สนับสนุน M360 ASEAN 2026
M360 ASEAN พร้อมเปิดเวทีสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้กำหนดนโยบาย และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของระบบนิเวศดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนี้จะเป็นเวทีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือของอุตสาหกรรม ขณะที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่จะร่วมกันสำรวจโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดจากวิวัฒนาการของ 5G, AI และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
Julian Gorman หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ GSMA กล่าวว่า
"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Huawei ในฐานะ Event Partner ของงาน M360 ASEAN ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก งานนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเร่งขับเคลื่อนความสำเร็จทางดิจิทัลและเศรษฐกิจของอาเซียนบนเวทีโลก โดยจะรวบรวมผู้นำจากภาครัฐ ภาคโทรคมนาคม ภาคเทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมสำรวจว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถเร่งขับเคลื่อนเป้าหมายด้านดิจิทัลของภูมิภาคได้อย่างไร ในขณะที่ภูมิภาคกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของเส้นทางการพัฒนา"
Huawei ให้การสนับสนุนเวทีความร่วมมืออย่างเช่นงาน M360 ASEAN ด้วยความมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมส่งเสริมการหารือในวงกว้างเกี่ยวกับอนาคตของการเชื่อมต่อ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขับเคลื่อนอนาคตดิจิทัลอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่การเชื่อมต่อ การประมวลผล และปัญญาประดิษฐ์กำลังหลอมรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพลิกโฉมแนวทางที่ผู้คน ธุรกิจ และสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี เมื่อ AI ถูกนำมาผสานเข้ากับเครือข่าย อุปกรณ์ และบริการดิจิทัลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมจะมีบทบาทสำคัญในการเร่งสร้างนวัตกรรมและเปิดโอกาสใหม่สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
Huawei เชื่อว่า Intelligent Connectivity จะเป็นรากฐานสำคัญของอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยการผสานการเชื่อมต่อขั้นสูง โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ และขีดความสามารถด้าน AI เข้าด้วยกัน จะช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถปลดล็อกศักยภาพใหม่ ๆ ในหลากหลายภาคส่วน รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พัฒนาบริการอัจฉริยะ และยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลที่ครอบคลุมสำหรับทุกภาคส่วน
Huawei มีบทบาทสนับสนุนอุตสาหกรรมไอซีทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและเวทีความร่วมมือต่าง ๆ ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย องค์กร และพันธมิตรในระบบนิเวศทั่วโลก
Huawei มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับระบบนิเวศอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวงกว้าง และมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาอนาคตดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถสร้างคุณค่าให้แก่อุตสาหกรรม ชุมชน และผู้คนทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น
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SOURCE Huawei
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