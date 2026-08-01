HNS 2026 | Huawei ra mắt Giải pháp mạng khuôn viên Xinghe AI nâng cấp cho khu vực Nam Phi

JOHANNESBURG, ngày 1 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại Hội nghị Thượng đỉnh Mạng Huawei 2026 ở Nam Phi, Huawei đã ra mắt Giải pháp mạng khuôn viên Xinghe AI nâng cấp dành cho khu vực Nam Phi theo triết lý "Kết nối an toàn và thông minh", đồng thời tổ chức lễ trao giải AirEngine Wi-Fi 7 CSI Sensing Challenge Awards. Những sáng kiến này nhấn mạnh nỗ lực của Huawei trong việc cùng khách hàng và đối tác thúc đẩy quá trình chuyển đổi thông minh toàn diện trên khắp các ngành.

Arthur Wang, Phó chủ tịch Dòng sản phẩm Truyền thông Dữ liệu của Huawei đang phát biểu

Giải pháp mạng khuôn viên Xinghe AI nâng cấp của Huawei nổi bật với ba năng lực cốt lõi: kết nối không dây siêu tốc, bảo mật toàn diện và mạng tự chủ.

Kết nối không dây siêu tốc: Điểm truy cập (AP) AirEngine Wi-Fi 7 Advanced đầu tiên thuộc loại này trên thị trường của Huawei tích hợp những đổi mới dự kiến của Wi-Fi 8 mang lại tốc độ và độ tin cậy cao hơn. Cụ thể, Lập kế hoạch phối hợp và tái sử dụng không gian thông minh (iCSSR), công nghệ phối hợp đa AP, giúp giảm đáng kể nhiễu đồng kênh trong khi tăng gấp đôi tốc độ cho người dùng đơn lẻ trong các kịch bản mạng phủ sóng liên tục. Trong khi đó, công nghệ Mạng cùng tần số tiên tiến (ASFN) chuyển vùng không mất gói (zero-roaming) ảo hóa nhiều AP thành một "siêu AP" duy nhất, cho phép chuyển vùng liền mạch trên toàn mạng mà không mất gói dữ liệu.

Bảo mật toàn diện: Giải pháp bảo mật mạng khuôn viên toàn diện Xinghe AI của Huawei xây dựng hệ thống phòng vệ mạnh mẽ gồm bảo mật tài sản, kết nối, không gian và quyền riêng tư.

Bảo mật tài sản: Sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị đầu cuối đơn giản trong chính phủ, tài chính và các lĩnh vực khác làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng. Để giải quyết vấn đề này, giải pháp của Huawei tận dụng công nghệ nhận diện thiết bị đầu cuối dựa trên cụm AI để tự động nhận dạng thiết bị đầu cuối đơn giản với độ chính xác lên tới 95%. Công nghệ phát hiện bất thường thông minh (SmartAD) có thể phát hiện hành vi bất thường trong lưu lượng thiết bị đầu cuối chỉ trong vài giây và chủ động ngăn chặn.

Bảo mật kết nối: Công nghệ Wi-Fi Shield độc quyền của Huawei loại bỏ nguy cơ nghe lén gói tin ngay từ lớp vật lý. Đồng thời, công nghệ MACsec đầu cuối kết hợp với Mật mã hậu lượng tử (PQC) cung cấp bảo mật lâu dài cho việc truyền dữ liệu ngay cả khi điện toán lượng tử phát triển hoàn thiện.

Bảo mật không gian: Công nghệ cảm biến Wi-Fi CSI của Huawei phát hiện các rủi ro an ninh không gian thông qua một AP duy nhất và xác định các hành vi xâm nhập trong vài giây.

Bảo mật quyền riêng tư: Để đối phó với các thiết bị ghi hình giấu kín, iGuard AP của Huawei cho phép phát hiện toàn diện, phát hiện chính xác và hoạt động 24/7, góp phần bảo vệ bí mật thương mại cũng như quyền riêng tư cá nhân.

Mạng tự chủ: Giải pháp mạng khuôn viên Xinghe AI của Huawei cung cấp khả năng vận hành & bảo trì (O&M) tự động mạnh mẽ dựa trên AI. Bằng cách tận dụng iFlow để phân tích trải nghiệm toàn luồng, giải pháp có thể cho phép phân định nhanh chất lượng trải nghiệm (QoE) kém chỉ trong vài phút, khả năng hiển thị toàn tuyến và quan sát trải nghiệm người dùng. Với cơ chế ra quyết định toàn cầu do AI hỗ trợ và khả năng định vị lỗi ở cấp độ phút, 80% sự cố mạng không dây được xử lý tự động.

Phát biểu tại phiên thảo luận bàn tròn Bảo mật mạng khuôn viên Xinghe AI, Alex Sun, Phó Chủ tịch mảng Mạng Khuôn viên, Dòng sản phẩm Truyền thông Dữ liệu của Huawei, cho biết: "Khi kỷ nguyên AI đang đến gần, quá trình chuyển đổi số trên khắp khu vực Nam Phi ngày càng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, các mạng khuôn viên hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức như yêu cầu bảo mật ngày càng cao và hoạt động O&M truyền thống kém hiệu quả. Để đáp ứng những yêu cầu đó, Huawei đã nâng cấp Giải pháp mạng khuôn viên Xinghe AI nhằm hỗ trợ khách hàng trong khu vực tạo ra trải nghiệm kết nối siêu tốc, an toàn và thông minh, sẵn sàng cho tương lai, qua đó thúc đẩy tiến trình số hóa doanh nghiệp và nâng cấp mạng".

Nhằm thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi công nghệ cảm biến Wi-Fi 7 CSI trên toàn ngành, Huawei đã tổ chức chiến dịch AirEngine Wi-Fi 7 CSI Sensing Challenge, được thiết kế để thu thập thông tin chuyên sâu từ khách hàng và đối tác, đồng thời khám phá các kịch bản dịch vụ đổi mới. Tại phiên thảo luận, Lang Junming, Giám đốc Tiếp thị của Phòng Kinh doanh Giải pháp và Tiếp thị Mạng Doanh nghiệp của Huawei, đã trao giải thưởng cho các đội thắng cuộc tại khu vực Nam Phi. Trong thời gian tới, Huawei sẽ tiếp tục hợp tác với khách hàng và đối tác để khám phá thêm nhiều kịch bản ứng dụng mới của công nghệ cảm biến Wi-Fi CSI.

Trong tương lai, Huawei sẽ tăng cường hơn nữa các nỗ lực phát triển mạng khuôn viên an toàn và thông minh dựa trên AI, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển chất lượng cao của các mạng khuôn viên AI an toàn.

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