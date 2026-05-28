Huawei được vinh danh là Leader trong Gartner® Magic Quadrant™ 2026 dành cho hạ tầng LAN doanh nghiệp có dây và không dây năm thứ tư liên tiếp

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 28 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mới đây, Huawei công bố hãng tiếp tục được vinh danh là Leader trong báo cáo Gartner® Magic Quadrant™ 2026 dành cho hạ tầng mạng LAN doanh nghiệp có dây và không dây trong năm thứ tư liên tiếp. Huawei hiện vẫn là nhà cung cấp duy nhất ngoài Bắc Mỹ nằm trong nhóm Leaders Quadrant. Sự công nhận này nêu bật những lợi thế dẫn đầu của Giải pháp mạng khuôn viên Xinghe AI của Huawei trong các lĩnh vực như vận hành và bảo trì (O&M) hỗ trợ bởi AI, đổi mới bảo mật và các lĩnh vực tiên phong khác. Điều này cũng nhấn mạnh cam kết của Huawei trong việc tập trung vào các nhu cầu cốt lõi của khách hàng, liên tục đổi mới công nghệ và xây dựng hạ tầng mạng khuôn viên an toàn và thông minh cho nhiều ngành công nghiệp.

Trước làn sóng AI toàn cầu, Huawei đã nâng cấp Giải pháp mạng khuôn viên Xinghe AI với ba năng lực cốt lõi gồm: kết nối không dây siêu tốc, bảo mật toàn diện và mạng tự chủ. Những cải tiến này giúp các lĩnh vực như chính phủ, tài chính, giáo dục, y tế cùng nhiều ngành khác đón đầu kỷ nguyên AI và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Kết nối không dây siêu tốc: Điểm truy cập (AP) AirEngine Wi-Fi 7 Advanced đầu tiên thuộc loại này trên thị trường của Huawei tích hợp những đổi mới dự kiến của Wi-Fi 8 mang lại tốc độ và độ tin cậy cao hơn. Sản phẩm đột phá này định vị kết nối không dây như một nền tảng cấp độ sản xuất dành cho các dịch vụ AI. Cụ thể, Lập kế hoạch phối hợp và tái sử dụng không gian thông minh (iCSSR), công nghệ phối hợp đa AP, giúp giảm đáng kể nhiễu đồng kênh trong khi tăng gấp đôi tốc độ cho người dùng đơn lẻ trong các kịch bản mạng liên tục. Bên cạnh đó, nhằm xử lý tình trạng tín hiệu không ổn định trong môi trường di động, công nghệ định hướng chùm sóng thông minh (SmartBF) cho phép tăng cường định hướng ở cấp độ mili giây, đảm bảo tốc độ thiết bị không bị ảnh hưởng trong quá trình di chuyển. Trong khi đó, công nghệ mạng cùng tần số tiên tiến (ASFN) chuyển vùng không mất gói (zero-roaming) ảo hóa nhiều AP thành một "siêu AP" duy nhất, cho phép chuyển vùng liền mạch trên toàn mạng mà không mất gói dữ liệu.

Bảo mật toàn diện: Giải pháp bảo mật mạng khuôn viên toàn diện Xinghe AI của Huawei xây dựng hệ thống phòng vệ mạnh mẽ gồm bảo mật tài sản, kết nối, không gian và quyền riêng tư.

Bảo mật tài sản: Sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị đầu cuối đơn giản trong chính phủ, tài chính và các lĩnh vực khác làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng. Để giải quyết vấn đề này, giải pháp của Huawei tận dụng công nghệ nhận diện thiết bị đầu cuối dựa trên cụm AI để tự động nhận dạng thiết bị đầu cuối đơn giản với độ chính xác lên tới 95%. Công nghệ phát hiện bất thường thông minh (SmartAD), vận hành bằng cơ chế suy luận cục bộ trên thiết bị chuyển mạch, có thể phát hiện hành vi bất thường trong lưu lượng thiết bị đầu cuối chỉ trong vài giây và chủ động chặn đứng, qua đó ngăn chặn hiệu quả các cuộc xâm nhập mạng.

Bảo mật kết nối: Công nghệ Wi-Fi Shield độc quyền của Huawei loại bỏ nguy cơ nghe lén gói tin ngay từ lớp vật lý. Trên hết, công nghệ MACsec đầu cuối kết hợp với Mật mã hậu lượng tử (PQC) cung cấp bảo mật lâu dài cho việc truyền dữ liệu ngay cả khi điện toán lượng tử phát triển hoàn thiện.

Bảo mật không gian: Công nghệ cảm biến thông tin trạng thái kênh Wi-Fi (CSI) của Huawei phát hiện các rủi ro an ninh không gian thông qua một AP duy nhất và xác định các hoạt động xâm nhập trong vài giây.

Bảo mật quyền riêng tư: Trong các phòng lãnh đạo cấp cao, phòng nghỉ của khách sạn và các môi trường nhạy cảm khác, các phương pháp truyền thống để phát hiện thiết bị quay lén thường kém hiệu quả và có tỷ lệ bỏ sót cao. Huawei giải quyết vấn đề này bằng cách ra mắt iGuard AP với ba ưu điểm chính — phát hiện toàn diện, phát hiện chính xác và vận hành 24/7 — bảo vệ bí mật kinh doanh và quyền riêng tư cá nhân trong các không gian riêng tư như vậy.

Mạng tự chủ: Giải pháp mạng khuôn viên Xinghe AI của Huawei được trang bị năng lực O&M tự động mạnh mẽ dựa trên AI. Bằng cách tận dụng phân tích trải nghiệm toàn luồng iFlow, giải pháp có thể cho phép phân định nhanh chất lượng trải nghiệm (QoE) kém chỉ trong vài phút, khả năng hiển thị toàn tuyến và quan sát trải nghiệm người dùng. Với cơ chế ra quyết định toàn cầu do AI hỗ trợ và khả năng định vị lỗi ở cấp độ phút, 80% sự cố mạng không dây được xử lý tự động.

Trong thời gian tới, Huawei sẽ tiếp tục đổi mới xoay quanh nhu cầu khách hàng và đẩy nhanh việc triển khai các mạng khuôn viên thông minh, an toàn được hỗ trợ bởi AI. Đồng thời, Huawei sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong hệ sinh thái nhằm hỗ trợ khách hàng xây dựng "Mạng khuôn viên AI" — nâng cao hiệu quả và bảo mật mạng, đồng thời thúc đẩy thành công chung trong kỷ nguyên AI.

Để biết thêm chi tiết về báo cáo, vui lòng truy cập: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

